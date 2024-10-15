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  4. Мировая сборной во Вроцлаве, скандал Мариуполя, победы топ-сборных в ЛН
Другие новости
15 октября 2024, 07:20 |
290
0

Мировая сборной во Вроцлаве, скандал Мариуполя, победы топ-сборных в ЛН

Главные новости за 14 октября на Sport.ua

15 октября 2024, 07:20 |
290
0
Мировая сборной во Вроцлаве, скандал Мариуполя, победы топ-сборных в ЛН
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 14 октября.

1А. Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Команды обменялись голами

1B. РЕБРОВ: «Сборная будет бороться за выход в Дивизион A Лиги наций»
Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию после ничьей с Чехией в Лиге наций

1С. Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзр матча 4-го тура Лиги наций 2024/25

1D. ФОТО. Игрок сборной получил жуткую травму перед пропущенным голом от Чехии
Сергей Ребров заменил Алексея Гуцуляка на Александра Зубкова в середине первого тайма

2А. Франция в суперматче одолела Бельгию, Италия отгрузила Израилю 4 мяча
Состоялись матчи 4-го тура Лиги наций 2024/25 в группе 2 Дивизиона А

2B. Германия в Мюнхене нанесла поражение Нидерландам и упрочила лидерство
Сборная Венгрии на выезде переиграла команду Боснии и Герцеговины

2С. Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Матч 4-го тура Лиги наций завершился со счетом 1:0 в пользу албанцев, гол на счету Асллани

2D. Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Вечером 14 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций

3A. Скандал! Украинский клуб отказался играть матч чемпионата из-за долгов
ФСК «Мариуполь» не будет играть поединок Первой лиги против клуба ЮКСА

3B. Стало известно, избежит ли Mариуполь наказания за неявку на матч чемпионата
Президент ПФЛ пытался лично убедить футболистов выйти на игру

4. Шедевр Синчука. Украина U-19 проиграла Англии U-18 на турнире в Испании
14 октября состоялся матч за третье место турнира четырех в Марбелье

5. С игроками основного состава. Динамо провело контрольный матч
Киевляне обыграли Колос-2

6. Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
Украинцем заинтересовался севильский клуб «Бетис»

7. Не в Динамо. Экс-игрок Днепра-1 перейдет в команду Первой лиги
Гаджиев выбрал Металлист 1925

8А. Рейтинг WTA. Безумный прогресс Лопаты, сохранила ли позицию Костюк?
Свентек начала 125-ю неделю в статусе первой ракетки, Киченок снова третья в парном рейтинге

8B. Что там у украинцев? Как выглядит рейтинг АТР после Мастерса в Шанхае
Лидеры сохранили позиции, Урсу остался первой ракеткой Украины, Овчаренко приблизился

9. Шахматист, покинувший Украину, пойман на читерстве и исключен из турнира
Кирилл Шевченко, выступающий за Румынию, угодил в туалетный скандал

10. Томаш Хюбшман и еще 6 легионеров из Чехии, поигравших в УПЛ. Кого помните?
Накануне матча Украина – Чехия, вспоминаем чешских легионеров, когда-либо игравших в нашей лиге

По теме:
Проблемы сборной перед Чехией, борьба за Судакова, успех Украины U-17
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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