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Украина. Первая лига
14 октября 2024, 20:19 | Обновлено 14 октября 2024, 20:51
1112
2

Стало известно, избежит ли Mариуполь наказания за неявку на матч чемпионата

Президент ПФЛ пытался лично убедить футболистов выйти на игру

14 октября 2024, 20:19 | Обновлено 14 октября 2024, 20:51
1112
2
Стало известно, избежит ли Mариуполь наказания за неявку на матч чемпионата
ФСК Мариуполь

Сегодня, 14 октября, 12-й тур в Первой лиге должен был завершиться матчем ЮКСА – «Мариуполь», но он не состоялся. Гости, хоть и приехали на стадион, однако отказались выходить на поле из-за задолженности.

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал ситуацию с финансовыми проблемами «горожан» уже в начале сезона:

«За час до начала поединка я разговаривал с футболистами Мариуполя, которые сообщили о том, что им клубное руководство задолжало зарплату за несколько месяцев. Был удивлен, что раньше футболисты почему-то не обращались за помощью ни в ПФЛ, ни в другие заинтересованные организации. Поэтому я обратился к команде с предложением сегодня сыграть календарный поединок, а потом совместными усилиями решать проблему с долгами. Но меня не послушали.

Что дальше? Когда к нам поступят все необходимые документы, мы передадим их в КДК, где после рассмотрения Мариуполю будет засчитано поражение. Хуже всего, что теперь над Мариуполем нависнет Дамоклов меч, ведь в случае второй неявки согласно Регламенту команда будет дисквалифицирована».

Мариупольцы занимают шестое место в группе Б, набрав 12 очков. Ранее сообщалось, как в ПФЛ отреагировали на отказ украинского клуба выходить на матч.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины скандал долги Александр Каденко ФСК Мариуполь ЮКСА Тарасовка инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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ĴØЌÉŔ
Зачем этот цирк ? Какой нах.. Мариуполь 
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+1
MIRRA
...президент намагався переконати може краще б з/п заплатив заборговану?
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0
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