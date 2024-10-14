Стало известно, избежит ли Mариуполь наказания за неявку на матч чемпионата

Сегодня, 14 октября, 12-й тур в Первой лиге должен был завершиться матчем ЮКСА – «Мариуполь», но он не состоялся. Гости, хоть и приехали на стадион, однако отказались выходить на поле из-за задолженности.

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал ситуацию с финансовыми проблемами «горожан» уже в начале сезона:

«За час до начала поединка я разговаривал с футболистами Мариуполя, которые сообщили о том, что им клубное руководство задолжало зарплату за несколько месяцев. Был удивлен, что раньше футболисты почему-то не обращались за помощью ни в ПФЛ, ни в другие заинтересованные организации. Поэтому я обратился к команде с предложением сегодня сыграть календарный поединок, а потом совместными усилиями решать проблему с долгами. Но меня не послушали.

Что дальше? Когда к нам поступят все необходимые документы, мы передадим их в КДК, где после рассмотрения Мариуполю будет засчитано поражение. Хуже всего, что теперь над Мариуполем нависнет Дамоклов меч, ведь в случае второй неявки согласно Регламенту команда будет дисквалифицирована».

Мариупольцы занимают шестое место в группе Б, набрав 12 очков. Ранее сообщалось, как в ПФЛ отреагировали на отказ украинского клуба выходить на матч.