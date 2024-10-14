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Украина. Первая лига
14 октября 2024, 15:36 | Обновлено 14 октября 2024, 16:21
3608
4

Скандал! Украинский клуб отказался играть матч чемпионата из-за долгов

ФСК «Мариуполь» не будет играть поединок Первой лиги против клуба ЮКСА

14 октября 2024, 15:36 | Обновлено 14 октября 2024, 16:21
3608
4
Скандал! Украинский клуб отказался играть матч чемпионата из-за долгов
ФСК Мариуполь

14 октября в 15:00 должен был состояться матч 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины между клубами ФСК «Мариуполь» и ЮКСА.

Однако по информации пресс-службы «Мариуполя» поединок не состоится. Игроки ФСК «Мариуполя» отказался играть в этом поединке из-за долгов – президент клуба уже три месяца не выплачивает зарплату. Было условие о частичной оплате до этого поединка, но обещание не было выполнено.

Вместо матча команда ЮКСА проводит открытую тренировку.

ФСК «Мариуполь» после девяти туров в Первой лиге набрал 12 очков. Ранее сообщалось, что Ярослав Ракицкий готов приобрести «Мариуполь».

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ФСК Мариуполь ЮКСА Тарасовка скандал долги Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: Трибуна
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Комментарии 5
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vasilichn
Эти "петухи" толстосумы ваще ахренели, хочу плачу, хочу НЕ плачу.
На кол таких "кондомов", кушать-то все хотят...
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+2
😼
Розвернулися і пішли з того недоклубу, а не чекати свої зароблені, як манну небесную, то не є вихід. Як ті шахтарі роками риють і роками чекають поки їм виплатять їхні гроші, ця практика досі працює у даунбасосів
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0
Southeast*-*
Христиане могли бы и заплатить ФСК за победу
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-1
protasov_lyopu_dadaj
кто то с 92го года не может перестать верить в сказку, что завтра мы вернем тебе долги?)
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-1
Перець
та всім пох
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-2
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