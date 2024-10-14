Скандал! Украинский клуб отказался играть матч чемпионата из-за долгов
ФСК «Мариуполь» не будет играть поединок Первой лиги против клуба ЮКСА
14 октября в 15:00 должен был состояться матч 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины между клубами ФСК «Мариуполь» и ЮКСА.
Однако по информации пресс-службы «Мариуполя» поединок не состоится. Игроки ФСК «Мариуполя» отказался играть в этом поединке из-за долгов – президент клуба уже три месяца не выплачивает зарплату. Было условие о частичной оплате до этого поединка, но обещание не было выполнено.
Вместо матча команда ЮКСА проводит открытую тренировку.
ФСК «Мариуполь» после девяти туров в Первой лиге набрал 12 очков. Ранее сообщалось, что Ярослав Ракицкий готов приобрести «Мариуполь».
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