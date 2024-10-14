Скандал! Украинский клуб отказался играть матч чемпионата из-за долгов

14 октября в 15:00 должен был состояться матч 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины между клубами ФСК «Мариуполь» и ЮКСА.

Однако по информации пресс-службы «Мариуполя» поединок не состоится. Игроки ФСК «Мариуполя» отказался играть в этом поединке из-за долгов – президент клуба уже три месяца не выплачивает зарплату. Было условие о частичной оплате до этого поединка, но обещание не было выполнено.

Вместо матча команда ЮКСА проводит открытую тренировку.

ФСК «Мариуполь» после девяти туров в Первой лиге набрал 12 очков. Ранее сообщалось, что Ярослав Ракицкий готов приобрести «Мариуполь».