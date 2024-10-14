Украина. Первая лига14 октября 2024, 15:00 |
176
0
Первая лига. 12-й тур, 14 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 октября видеотрансляции матчей 12-го тура Первой лиги
14 октября 2024, 15:00 |
176
0
14 октября проходят поединки 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 12-й тур, 14 октября
- 12:00. Металлург Запорожье – Кудровка
- 13:00. Кремень Кременчуг – Виктория Сумы
- 14:00. Диназ Вышгород – Полтава
- 15:00. ЮКСА Тарасовка – ФСК Мариуполь
Турнирная таблица
12:00. Металлург Запорожье – Кудровка
13:00. Кремень Кременчуг – Виктория Сумы
14:00. Диназ Вышгород – Полтава
15:00. ЮКСА Тарасовка – ФСК Мариуполь
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 октября 2024, 10:47 19
Известный тренер высказался об украинском вингере
Футбол | 14 октября 2024, 08:40 37
За «сине-желтых» впервые сыграл представитель «Александрии». Вышло очень удачно
Футбол | 14.10.2024, 14:40
Футбол | 13.10.2024, 15:36
Футбол | 13.10.2024, 21:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
12.10.2024, 12:48 2
13.10.2024, 13:41 4
12.10.2024, 09:15 2
12.10.2024, 09:06 14
12.10.2024, 12:19 8
12.10.2024, 13:08
13.10.2024, 07:55