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Первая лига
Диназ
14.10.2024 14:00 – 52 1 : 0
Полтава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
14 октября 2024, 15:00 |
176
0

Первая лига. 12-й тур, 14 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 октября видеотрансляции матчей 12-го тура Первой лиги

14 октября 2024, 15:00 |
176
0
Первая лига. 12-й тур, 14 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЮКСА

14 октября проходят поединки 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 12-й тур, 14 октября

  • 12:00. Металлург Запорожье – Кудровка
  • 13:00. Кремень Кременчуг – Виктория Сумы
  • 14:00. Диназ Вышгород – Полтава
  • 15:00. ЮКСА Тарасовка – ФСК Мариуполь

Турнирная таблица

12:00. Металлург Запорожье – Кудровка

13:00. Кремень Кременчуг – Виктория Сумы

14:00. Диназ Вышгород – Полтава

15:00. ЮКСА Тарасовка – ФСК Мариуполь

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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