В ПФЛ отреагировали на отказ украинского клуба выходить на матч
ФСК «Мариуполь» отказался играть поединок Первой лиги против клуба ЮКСА
14 октября в 15:00 должен был состояться матч 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины между клубами ФСК «Мариуполь» и ЮКСА.
Однако футболисты ФСК «Мариуполь» отказались играть в этом поединке из-за долгов – президент клуба уже три месяца не выплачивает зарплату.
Президент ПФЛ Александр Каденко отреагировал на эту ситуацию.
«Санкции в соответствии с регламентом будут. Они не предупреждали, что такое будут делать. Ни одну организацию не ставили в известность. Я действительно с ребятами общался, потому что я чуть менее чем за час пришел на стадион, чтобы посмотреть игру. Поступила такая информация, я с ними пообщался, высказал свою позицию, предложил, чтобы они сегодня сыграли, но написали обращение в ПФЛ, и они бы включились в этот вопрос. Они проигнорировали, – рассказал Каденко.
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