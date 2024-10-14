В ПФЛ отреагировали на отказ украинского клуба выходить на матч

14 октября в 15:00 должен был состояться матч 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины между клубами ФСК «Мариуполь» и ЮКСА.

Однако футболисты ФСК «Мариуполь» отказались играть в этом поединке из-за долгов – президент клуба уже три месяца не выплачивает зарплату.

Президент ПФЛ Александр Каденко отреагировал на эту ситуацию.

«Санкции в соответствии с регламентом будут. Они не предупреждали, что такое будут делать. Ни одну организацию не ставили в известность. Я действительно с ребятами общался, потому что я чуть менее чем за час пришел на стадион, чтобы посмотреть игру. Поступила такая информация, я с ними пообщался, высказал свою позицию, предложил, чтобы они сегодня сыграли, но написали обращение в ПФЛ, и они бы включились в этот вопрос. Они проигнорировали, – рассказал Каденко.