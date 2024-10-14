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Украина. Премьер лига
14 октября 2024, 18:26 |
2273
0

В ПФЛ отреагировали на отказ украинского клуба выходить на матч

ФСК «Мариуполь» отказался играть поединок Первой лиги против клуба ЮКСА

14 октября 2024, 18:26 |
2273
0
В ПФЛ отреагировали на отказ украинского клуба выходить на матч
ФСК Мариуполь

14 октября в 15:00 должен был состояться матч 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины между клубами ФСК «Мариуполь» и ЮКСА.

Однако футболисты ФСК «Мариуполь» отказались играть в этом поединке из-за долгов – президент клуба уже три месяца не выплачивает зарплату.

Президент ПФЛ Александр Каденко отреагировал на эту ситуацию.

«Санкции в соответствии с регламентом будут. Они не предупреждали, что такое будут делать. Ни одну организацию не ставили в известность. Я действительно с ребятами общался, потому что я чуть менее чем за час пришел на стадион, чтобы посмотреть игру. Поступила такая информация, я с ними пообщался, высказал свою позицию, предложил, чтобы они сегодня сыграли, но написали обращение в ПФЛ, и они бы включились в этот вопрос. Они проигнорировали, – рассказал Каденко.

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Александр Каденко чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины скандал долги ФСК Мариуполь ЮКСА Тарасовка
Дмитро Олійник Источник: Трибуна
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