С игроками основного состава. Динамо провело контрольный матч
Киевляне обыграли Колос-2
«Динамо», заполняя паузу на матчи сборных, провело спарринг со второй командой «Колоса». В составе киевлян были игроки, которых можно назвать основными – Попов, Дячук, Биловар, а также близкие к основе Караваев, Дубинчак и Андриевский.
Динамо выиграло 4:0.
Команда Александра Шовковского следующий матч УПЛ проведет 19 октября против «Оболони».
Контрольный матч
Динамо – Колос-2 – 4:0
Голы: Голы: Саленко (13, 54), Герич (37, с пен), Михайленко (42)
В составе «Динамо» в спарринге выходили такие игроки: Игнатенко, Попов, Дячук, Биловар, Дубинчак, Малыш, Андриевский, Михайленко, Караваев, Саленко, Герич, Белый, Лобко, Кремчанин, Балаба
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