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Украина. Премьер лига
14 октября 2024, 16:30 | Обновлено 14 октября 2024, 16:45
565
0

С игроками основного состава. Динамо провело контрольный матч

Киевляне обыграли Колос-2

14 октября 2024, 16:30 | Обновлено 14 октября 2024, 16:45
565
0
С игроками основного состава. Динамо провело контрольный матч
ФК Динамо Киев

«Динамо», заполняя паузу на матчи сборных, провело спарринг со второй командой «Колоса». В составе киевлян были игроки, которых можно назвать основными – Попов, Дячук, Биловар, а также близкие к основе Караваев, Дубинчак и Андриевский.

Динамо выиграло 4:0.

Команда Александра Шовковского следующий матч УПЛ проведет 19 октября против «Оболони».

Контрольный матч

Динамо – Колос-2 – 4:0
Голы: Голы: Саленко (13, 54), Герич (37, с пен), Михайленко (42)

В составе «Динамо» в спарринге выходили такие игроки: Игнатенко, Попов, Дячук, Биловар, Дубинчак, Малыш, Андриевский, Михайленко, Караваев, Саленко, Герич, Белый, Лобко, Кремчанин, Балаба

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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