С игроками основного состава. Динамо провело контрольный матч

«Динамо», заполняя паузу на матчи сборных, провело спарринг со второй командой «Колоса». В составе киевлян были игроки, которых можно назвать основными – Попов, Дячук, Биловар, а также близкие к основе Караваев, Дубинчак и Андриевский.

Динамо выиграло 4:0.

Команда Александра Шовковского следующий матч УПЛ проведет 19 октября против «Оболони».

Контрольный матч

Динамо – Колос-2 – 4:0

Голы: Голы: Саленко (13, 54), Герич (37, с пен), Михайленко (42)

В составе «Динамо» в спарринге выходили такие игроки: Игнатенко, Попов, Дячук, Биловар, Дубинчак, Малыш, Андриевский, Михайленко, Караваев, Саленко, Герич, Белый, Лобко, Кремчанин, Балаба