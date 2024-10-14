Томаш Хюбшман и еще 6 легионеров из Чехии, поигравших в УПЛ. Кого помните?

14 октября сборная Украины проведет поединок четвертого тура группового раунда Лиги наций-2024/25. В соперниках у «сине-желтых» будет национальная команда Чехии, которая месяц назад сумела обыграть подопечных Сергея Реброва на своем поле со счетом 3:2. Сейчас именно чехи вместе с грузинами являются лидерами группы В1, поэтому побеждать эту команду для украинцев будет крайне необходимо, чтобы связывать с Лигой наций еще какие-то надежды на будущее.

Как сложится украино-чешская баталия в Лиге наций мы узнаем непосредственно после завершения поединка, который на этот раз состоится в польском Вроцлаве, а прямо сейчас мы предлагаем продолжить цикл материалов о наиболее известных легионерах страны-соперника нашей сборной, который мы начали накануне поединка «сине-желтых» с грузинами.

Что правда, если грузинских легионеров в чемпионате Украины за всю историю со времен возобновления нашей независимости в 1991 году было более сотни, то чехов на родных просторах выступало совсем немного. Если точнее, то лишь семеро. Причем есть подозрение, что далеко не всех основная масса читателей сумеет вспомнить прямо сейчас, не заглядывая дальше по тексту. Впрочем, для этого данный материал и выходит, поэтому давайте вспоминать и ностальгировать вместе…

Любош Калоуда – 6 матчей в УПЛ

Print Screen. Любош Калоуда

Воспитанник чешского «Брно» (ныне – «Зброевка») Любош Калоуда в раннем возрасте угодил на радары скаутов многих топовых команд Европы. Атакующий полузащитник отлично показал себя в сборной Чехии U-20, с которой дошел до финала молодежного чемпионата мира, который в 2007 году принимала Канада. Тот турнир Калоуда начинал в запасе, но затем получил свой шанс и ухватился за него обеими руками. В итоге Любош провел 7 поединков, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. В том числе ассистом хавбек отметился и в финале против аргентинцев, хотя это европейской сборной и не помогло (1:2).

В начале 2008 года 4 миллиона евро «Брно» за Калоуду давал «Ювентус», но чешский клуб настаивал на большей сумме отступных, и сделка не состоялась. А в марте того же года «Брно» согласился отпустить Любоша в московский ЦСКА, который расщедрился почти на 5,2 миллиона евро компенсации. Впрочем, заиграть на болотах у Калоуды не получилось. Во многом из-за перманентных травм и повреждений, а также начавшихся на этой почве психологических проблем.

С 2009 по 2012 годы ЦСКА отдавал Калоуду в аренду другим командам. Именно так чешский хавбек и оказался в Украине, когда его на временной основе к себе позвала «Александрия». В команде УПЛ Любош провел всего несколько месяцев – с августа по декабрь 2011 года, а затем был отпущен обратно в стан «коней». В элитарном дивизионе отечественного футбола Калоуда сыграл только 6 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей.

Впоследствии Калоуда играл на родине за пражскую «Дуклу» и «Словацко», где проблемы со здоровьем продолжали ему напоминать о себе с еще той регулярностью… Летом 2017 года, когда Любошу было всего 30, он принял решение повесить бутсы на гвоздь. Через несколько лет Калоуда стал коммерческим директором малоизвестного за пределами Чехии клуба «Татран Богунице» из Брно, в котором, по последним данным, продолжает работать и по сей день.

Ян Кралик – 11 матчей в УПЛ

Центральный нападающий Ян Кралик в юношеские годы также подавал надежды, хотя и не считался, пожалуй, талантом такого же уровня, как Калоуда. Впрочем, в семнадцать лет Кралик провел несколько месяцев в академии миланского «Интера», а затем вернулся на родину, где продолжил развитие в «Виктории» из Жижкова. Далее в карьере Яна были словацкие «Ружомберок» и «Слован» из Братиславы, но в обеих командах Кралика буквально преследовали травмы, от которых форвард едва-едва успевал восстанавливаться, как снова попадал в лазарет. В короткие перерывы, когда форвард был здоров, ему просто не удавалось выигрывать конкуренцию за место в составе, что и неудивительно…

Летом 2011 года Кралик покинул «Слован», а вскоре на правах свободного агента оформил двухлетнее трудовое соглашение с «Александрией». Договор предусматривал возможность расторжения уже через год, если «желто-черные» не сохранят прописку в элите. В УПЛ Ян успел сыграть 11 матчей, записав на своей счет 1 гол и 1 ассист, а «Александрия» все же вылетела в Первую лигу, заняв последнее место. Несмотря на это, Кралик остался в клубе, где в целом им были довольны, но во втором по силе дивизионе украинского футбола поиграл только полгода, а затем ушел по взаимному согласию сторон.

В дальнейшем Кралик играл за чешские команды второго, а то и третьего эшелона, а также в сезоне-2016/17 выступал в немецкой региональной лиге за «Баварию» из Хофа. В августе нынешнего года о подписании 37-летнего Яна Кралика объявил малоизвестный на отечественных просторах чешский клуб «Литомержице». При этом, когда в традиционном интервью, которым представляют новичка, форварда спросили, можно ли считать лучшей вехой в его карьере выступления за «Слован» из Братиславы, то Кралик возразил, выделив именно свой украинский этап: «Больше всего в плане познания людей и спорта мне, наверное, дала работа в Украине. Я выучил новый язык, познакомился с другой культурой и, прежде всего, начал ценить обычные вещи. В качестве бонуса я играл против таких игроков, как Дуглас Коста, Виллиан, Дарио Срна, Фернандиньо, Коноплянка, Ярмоленко и Мхитарян».

Иржи Еслинек – 52 матча в УПЛ



facebook.com/SokolHostoun. Иржи Еслинек

Правый вингер Иржи Еслинек является воспитанником пражских «Дуклы» и «Спарты». За первую команду последней он провел 23 официальных матча (1 гол, 2 ассиста), в том числе проведя два поединка в основной сетке Лиги чемпионов-2005/06, когда выходил на замену против «Арсенала» (0:3) и «Туна» (0:0).

В целом раскрыться и зарекомендовать себя в «Спарте» Еслинек так и не сумел, и в феврале 2011 года его отпустили в Украину, где чешский легионер оформил трехлетний контракт с «Кривбассом». В команде из Кривого Рога Иржи получал стабильную игровую практику, в том числе и на уровне УПЛ, в которой он суммарно наиграл 52 матча, отметившись 4 голами и 3 ассистами. Вполне возможно, что в Украине Еслинек отработал бы до конца свое трехлетнее соглашение с «Кривбассом», но по завершении сезона-2012/13 криворожский клуб объявил о снятии с турнира из-за значительных долгов и финансовых проблем, а также о начале процесса банкротства.

Получив статус свободного агента и покинув «Кривбасс», Еслинек вернулся на родину, где немного поиграл за «Младу Болеслав», а затем отбыл в Казахстан, где неплохо показал себя в «Тоболе». Впоследствии выступал в Словении за «Целе» и в Румынии за бухарестский «Рапид». Летом 2016-го Еслинек вернулся в Чехию, где играл до 2022 года, а затем завершил карьеру. В настоящий момент 37-летний Иржи является ассистентом главного тренера команды «Сокол» из чешского города Гостоунь.

Марио Холек – 60 матчей в УПЛ

fczbrno.cz. Марио Холек

Центральный защитник Марио Холек, способный также сыграть в опорной зоне, заявил о себе в чешском элитарном дивизионе в составе родного «Брно». Там футболисту удалось привлечь внимание скаутов «Днепра», и в начале 2008 года игрок молодежной сборной Чехии перебрался в украинский клуб за 2 миллиона евро.

В «Днепре» Холек был игроком основной обоймы до момента прихода на тренерский мостик этой команды именитого испанца Хуанде Рамоса. После этого игровая практика в первой команде «днепрян» у Холека постепенно сошла на нет, а в январе 2012 года он и вовсе покинул клуб, подавшись на правах свободного агента в пражскую «Спарту». Всего в УПЛ Марио сыграл 60 поединков, отличившись 1 голом и 1 ассистом.

В «Спарте» Холек задержался почти на шесть лет, проведя за этот коллектив под две сотни официальных матчей. С пражанами в 2014 году футболист становился чемпионом Чехии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Летом 2018 года Холек оказался в статусе свободного агента и несколько месяцев пребывал без клуба, после чего согласился перебраться в «Пршибрам», но там сыграл только несколько матчей за дубль, и уже в начале 2019-го объявил о завершении карьеры. Уйти на пенсию Марио пришлось в 32 года из-за проблем со здоровьем.

Сейчас Холеку 37 лет и он является главным тренером «Зброевки» Брно U-11. Интересно, что в этой же команде играет 10-летний сын экс-игрока «Днепра» Марио Холек-младший.

Ондржей Мазух – 65 матчей в УПЛ

tjmilin.cz. Ондржей Мазух

Центрбек Ондржей Мазух также является выходцем из академии «Брно», в котором и начинал профессиональную карьеру. В начале 2007 года интерес к этому талантливому исполнителю проявляли многие топ-клубы европейского континента. В прессе писали о споре за Мазуха между «Арсеналом», «Ювентусом», «Интером» и «Байером», который неожиданно для многих удалось выиграть представителю немецкой Бундеслиги. Леверкузенцы были готовы заплатить за Ондржея около 1,5 миллионов евро, но чехи настаивали, чтобы полгода центрбек еще отыграл в их команде. Стороны вроде бы ударили по рукам, но в итоге «Байер» так и не заплатил оговоренную сумму, и летом 2007-го торги по Мазуху начались фактически заново. На этот раз их выиграла «Фиорентина», заплатившая за игрока 2,8 миллиона евро, хотя «Ювентус» предлагал почти на миллион больше, но там Ондржею не гарантировали ровным счетом ничего с точки зрения перспектив.

Во Флоренции Мазух в основном играл за молодежную команду, а спустя два года его отпустили в аренду в «Андерлехт». В стане брюссельцев центрбек стал основным игроком, а в 2010-м выиграл чемпионат Бельгии, после чего его контракт был выкуплен. А в январе 2012-го «Андерлехт» согласился продать Мазуха в «Днепр» за 3 миллиона евро – вдвое больше, чем бельгийцы потратили на покупку защитника у «Фиорентины».

В «Днепре» Мазух также являлся ключевым центрбеком команды, сыграл 94 официальных матча во всех турнирах, однако в начале 2015-го серьезно повредил колено. В тот период у «днепрян» уже начались проблемы финансового характера, и положение клуба не улучшилось, даже несмотря на участие команды в финале Лиги Европы-2014/15. Впрочем, в решающих поединках той кампании в еврокубке Мазух из-за повреждения не играл, а летом 2015-го и вовсе покинул клуб, не сумев договориться о пролонгации сотрудничества.

После ухода из «Днепра» Мазух выступал за пражскую «Спарту», английской «Халл Сити», а также чешские «Младу Болеслав» и «Теплице». С лета 2022-го и по настоящий момент 35-летний ветеран выступает на родине за малоизвестный за пределами Чехии клуб «Ти Джей Лигмет» из Милина.

Ян Лаштувка – 140 матчей в УПЛ

indianihavirov.cz. Ян Лаштувка

В начале «нулевых» голкипер Ян Лаштувка считался на родине одним из наиболее талантливых футболистов своего поколения. В 2004 году он стал чемпионом Чехии в составе «Баника», после чего клуб из Остравы принял предложение от «Шахтера» на 2,5 миллиона евро, и Лаштувка оказался в Донецке.

Поначалу карьера Лаштувки в «Шахтере» складывалась хорошо: он быстро выиграл конкуренцию и стал основным вратарем первой команды, но спустя полтора сезона уступил место в рамке молодому Богдану Шусту, приобретенному «горняками» из «Карпат». Наставник «оранжево-черных» Мирча Луческу решил, что для выполнения требований лимита в УПЛ ему лучше делать акцент на украинцев в обороне, по причине чего в дальнейшем на долгие годы позиция вратаря в «Шахтере» не отдавалась на откуп легионерам.

С «Шахтером» Лаштувка стал двукратным чемпионом Украины и обладателем Суперкубка страны, отдавался в аренду в «Фулхэм», «Бохум» и «Вест Хэм», пока наконец летом 2009-го был продан за 3 миллиона евро в «Днепр». На контракте в днепровском клубе Ян провел следующие семь лет карьеры, хотя регулярную игровую практику получал только в первые четыре года. Покинул Украину Лаштувка лишь летом 2016-го, когда стало понятно, что «Днепр» неизбежно движется по направлению к бездне…

С тех пор Ян, которому ныне уже 42 года, играет на родине. Сперва он выступал за «Карвину», затем играл в пражской «Славии» и «Банике», а с января нынешнего года является футболистом клуба «Гавиржов», который соревнуется в третьем по силе дивизионе страны.

Томаш Хюбшман – 168 матчей в УПЛ

fotbal.cz. Томаш Хюбшман

Опорный полузащитник Томаш Хюбшман, который при необходимости мог закрыть и позицию центрального защитника, начинал карьеру в пражской «Спарте». Там он и заявил о себе, когда сыграл 11 матчей в основной сетке Лиги чемпионов-2001/02 (тогда в турнире были две стадии групповых этапов), а также восемь поединков в ЛЧ-2003/04, в которой чехи дошли до 1/8 финала, где были выбиты «Миланом».

Летом 2004 года состоялся трансфер Хюбшмана из «Спарты» в «Шахтер». За чешского опорника «горняки» заплатили 3 миллиона евро, и на долгие годы получили основного футболиста в центральную ось. Всего за «оранжево-черных» Томаш провел 285 матчей, из которых 168 – в рамках украинской Премьер-лиги. С «Шахтером» Хюбшман выигрывал Кубок УЕФА, восемь раз становился чемпионом Украины, по четыре раза – обладателем Кубка и Суперкубка страны.

«Шахтер» и Украину Хюбшман покинул летом 2014 года. Тогда из-за начала войны на Донбассе «горняки» как раз были вынуждены уехать из родного Донецка… Томаш подписал контракт с «Яблонецом», за который, как и за «Шахтер», отыграл ровно десять лет, хотя титулами не разжился. Летом нынешнего года Хюбшман повесил бутсы на гвоздь, а в начале сентября отпраздновал свой 43-й день рождения.

В августе сообщалось, что после завершения карьеры игрока Хюбшман стал агентом в компании Вадима Шаблия, а в самом конце последнего месяца лета-2024 Футбольная ассоциация Чехии сообщила о назначении Томаша генеральным спортивным менеджером национальной команды страны.