10 самых успешных на уровне сборной легионеров из Грузии, поигравших в УПЛ

Ближайшим соперником сборной Украины в Лиге наций-2024/25 станет национальная сборная Грузии. Представителей этой страны всегда было немало в отечественном футбольном чемпионате, и прямо сейчас грузины являются вторыми с точки зрения наибольшей «легионерской колонии» в УПЛ сезона-2024/25. Их в нашем чемпионате прямо сейчас семеро, и большей «квотой» могут похвалиться разве что бразильцы, которых на контрактах в клубах УПЛ 27.

Всего же за все время проведения чемпионатов независимой Украины (условно в рамках данного материала примем их под общее название УПЛ, хотя формально это и неправильно, но глобально сути не меняет) участие в соревновательном процессе в составе различных команд приняло 110 легионеров из Грузии.

Сейчас мы предлагаем вам ознакомиться с десятью наиболее успешными на уровне сборной грузинскими легионерами, поигравшими в УПЛ. Критерий ранжирования очень простой и более чем объективный – количество матчей, которые конкретный игрок провел за свою национальную команду, то есть за Грузию. Согласитесь: чем больше матчей футболист проводит, тем, как правило (!), более успешным его считают на родине. По крайней мере, более полусотни поединков абы кому сыграть точно не доверят…

9-10. Александр Амисулашвили – 50 матчей за Грузию

fcdinamo.ge. Уча Лобжанидзе и Александр Амисулашвили

Защитник Александр Амисулашвили перебрался в Украину в 2003-м, когда ему было всего двадцать с небольшим. На родине бека считали очень талантливым, и это, очевидно, привлекло внимание скаутов «Динамо», которые после успеха с Кахой Каладзе пристально исследовали весьма богатый на вундеркиндов грузинский рынок.

Однако заиграть в «Динамо» и справиться с нагрузками, которые существовали в этой команде, Амисулашвили не смог. Он провел лишь два официальных поединка за «бело-синих», которые предпочитали в течение какого-то времени отдавать легионера в аренду другим клубам. В частности, в Украине Александр успел побывать еще и в «Днепре» и «Таврии», хотя за первый не сыграл ни разу, а за симферопольцев провел также весьма скромные 10 поединков.

Летом 2007 года история Амисулашвили в «Динамо» завершилась окончательно. Киевляне сумели продать легионера в «Спартак» из Нальчика за 400 тысяч евро. Там защитнику удалось раскрыться и в дальнейшем он играл исключительно в россии («Краснодар», «Крылья Советов»), Турции («Кайсериспор», «Каршияка»), Азербайджане («Интер» Баку) и на родине в Грузии. Именно дома в 2016 году Амисулашвили и завершил карьеру игрока – в «Динамо» Тбилиси, откуда в свое время и переезжал в Украину.

Сейчас 42-летний Амисулашвили является ассистентом главного тренера сборной Грузии U-21 Рамаза Сванадзе.

9-10. Торнике Окриашвили – 50 матчей за Грузию

ФК Черноморец. Торнике Окриашвили

Украинский этап карьеры Торнике Окриашвили также начинался с переезда в молодом возрасте в стан гранда – «Шахтера». Донецкий клуб летом 2010 года арендовал перспективного хавбека у «Гагры», а спустя шесть месяцев выкупил его контракт за 400 тысяч евро. После этого «горняки» отдавали Торнике в аренду «Мариуполю» (60 матчей, 5 голов, 5 ассистов) и «Черноморцу» (14 матчей, 3 гола, 1 ассист). Но, говоря откровенно, никаких перспектив заиграть в первой команде «Шахтера» у Окриашвили не было, так как выиграть конкуренцию у бразильцев он не мог, вследствие чего Мирча Луческу не дал грузину возможности провести ни одного официального матча за дончан.

Летом 2014 года «Шахтеру» удалось продать Окриашвили в «Генк» за 1,8 миллиона евро. Это наконец-то «разблокировало» карьеру хавбека, которого, в том числе, начали регулярно вызывать в сборную Грузии. Впоследствии Торнике выступал за турецкий «Эскишехирспор», российский «Краснодар», кипрские «Анортосис» и АПОЭЛ, а в 2023-м вернулся на родину, где играл за «Гагру» и тбилисское «Динамо».

В сентябре нынешнего года 32-летний Окриашвили перебрался в ОАЭ, где отныне является игроком «Футбольной академии Дубай».

8. Уча Лобжанидзе – 54 матча за Грузию

До 2010 года правый защитник Уча Лобжанидзе, способный также сыграть в центре обороны, играл на родине за «Динамо» Тбилиси, «Динамо» Батуми и «Зестафони». После этого бека, который еще в 2008-м дебютировал за национальную сборную Грузии, присмотрели скауты «Днепра», и в январе 2010-го Лобжанидзе переехал в Украину за 2 миллиона евро.

Карьера Лобжанидзе в «Днепре» поначалу развивалась достаточно успешно. Тогдашний наставник «днепрян» Владимир Бессонов доверял грузинскому легионеру, но осенью 2010-го коуч был отправлен в отставку, а сменивший его испанец Хуанде Рамос очень быстро «охладел» к идее использования Учи.

В итоге Лобжанидзе два года на правах аренды отыграл за «Кривбасс» (49 матчей, 3 ассиста), а летом 2014-го на правах свободного агента ушел в «Омонию» из Никосии. Впоследствии выступал за «Динамо» Тбилиси, «Атырау», «Самтредиа» и «Локомотив» из Тбилиси, где в начале 2019 года и повесил бутсы на гвоздь – всего-то в 31 год…

Сейчас Лобжанидзе 37 и о нем практически ничего не слышно в СМИ.

7. Георгий Деметрадзе – 55 матчей за Грузию

ФК Динамо. Георгий Деметрадзе

На старте карьеры невысокий, но чрезвычайно скоростной, техничный и юркий Георгий Деметрадзе произвел впечатление на скаутов «Фейеноорда» своими выступлениями за «Динамо» Тбилиси. Состоялся трансфер в Нидерланды, но там грузинский легионер не преуспел абсолютно, и в начале 1999 года был продан в «Аланию» из Владикавказа. На новом месте Деметрадзе выстрелил мгновенно, став лучшим бомбардиром чемпионата россии-1999 с показателем в 21 забитый мяч.

За эти успехи Деметрадзе пригласили в киевское «Динамо», которое не поскупилось потратить на грузинского форварда 3 миллиона долларов. В звездной команде Валерия Лобановского, пошумевшего в ЛЧ-1998/99, в Деметрадзе видели преемника для уехавшего в «Милан» Андрея Шевченко. И в целом грузин демонстрировал неплохую результативность, но так и не смог соответствовать высоким требованиям ВВЛ, который требовал от форвардов не только забитых мячей, но и участия в командной работе, в частности помощи при обороне.

В начале 2001 года «Динамо» продало Деметрадзе за 5 миллионов долларов в «Реал Сосьедад». Там дела у форварда не пошли, и спустя год он вернулся в россию. Впоследствии Георгий также возвращался играть и в Украину, где выступал за донецкий «Металлург» (98 матчей, 39 голов, 20 ассистов) и «Арсенал» (20 матчей, 4 гола, 1 ассист).

Завершил карьеру Деметрадзе в 2010 году на родине в рядах «Цхинвали». После этого в жизни Георгия началась черная полоса. Его обвинили в связях с воровским миром, а весной 2011 года осудили на шесть лет лишения свободы. В тюрьме Деметрадзе провел более полутора лет от срока приговора, после чего был освобожден по амнистии.

Интересно, что в 2021 году Деметрадзе в интервью украинским журналистам рассказывал, что нигде не зарабатывал так много, как в донецком «Металлурге».

6. Леван Цкитишвили – 59 матчей за Грузию

Getty Images/Global Images Ukraineю. Леван Цкитишвили (справа) в составе Фрайбурга

Можно смело сказать, что Леван Цкитишвили перебирался в Украину практически в статусе звезды. На тот момент за плечами грузинского хавбека уже было несколько десятков матчей на международной арене, а также 160 поединков за «Фрайбург», большая часть из которых – в рамках немецкой Бундеслиги.

Заполучить хавбека такого уровня и с таким опытом было большим успехом для донецкого «Металлурга», которому Леван еще и достался свободным агентом. Однако в коллективе, которым тогда руководил Александр Севидов, Цкитишвили сыграл только три матча в УПЛ, после чего… Снова вернулся в Германию! На хавбека вышли представители «Вольфсбурга», и в то же летнее трансферное окно Леван сменил «Металлург» на немецких «волков».

Что правда, в «Вольфсбурге» Цкитишвили не задержался. Уже через год он уехал в Грецию («Паниониос»), а еще через год вернулся на родину, где провел полтора сезона за «Локомотив» из Тбилиси. Завершил карьеру Цкитишвили в 2009 году в немецкой команде «Веен» из Висбадена.

В наши дни о Цкитишвили практически ничего не слышно, кроме тех редких моментов, когда он объявляется, чтобы принять участие в торжественных поединках ветеранов.

5. Дато Квирквелия – 60 матчей за Грузию

Левый защитник Дато Квирквелия объявился в Украине в начале 2006 года, когда его из «Алании» подписал запорожский «Металлург». В этой команде грузинскому легионеру довольно быстро удалось освоиться и стать одним из лидеров. Он демонстрировал отменную, как для фулбека, результативность, отличившись в сезоне-2006/07 четырьмя забитыми мячами и одним ассистом, а в первой половине следующего сезона и вовсе отметился восемью результативными действиями (2 гола и 6 результативных передач).

Зимой 2008 года «Металлург» продал Квирквелию в казанский «Рубин». Там он хорошо отыграл только один сезон, а после его карьера постепенно пошла на спад. Дато выступал за «Анжи», греческий «Паниониос» и кипрский «Анортосис», прежде чем в 2012 году вернуться на родину, где отыграл еще семь сезонов (за «Дилу», «Динамо» Тбилиси, «Самтредиа», «Динамо» Батуми и «Рустави»), а затем повесил бутсы на гвоздь.

В 2022 году Квирквелия решил начать тренерскую карьеру. Он вошел в штаб команды «Колхети-1913», а через четыре месяца стал ее главным тренером. Дато сумел вывести этот коллектив в элитарный дивизион грузинского футбола, но там дела пошли не так хорошо, и уже после десятого тура он ушел в отставку, а «Колхети-1913» сумел сберечь прописку, на финише опередив «Гагру» только на три очка.

4. Соломон Кверквелия – 61 матч за Грузию

ФК Металлист 1925. Соломон Кверквелия

Большую часть своей профессиональной карьеры центральный защитник Соломон Кверквелия провел в россии. Там он выступал за «Рубин», московский «Локомотив» и «Ростов», а летом 2021 года оказался без клуба и несколько месяцев не мог подыскать себе вариант с продолжением карьеры.

Вот тут то на Кверквелию и вышли представители «Металлиста 1925». В харьковском клубе решили, что опытный грузинский центрбек поможет команде закрепиться в УПЛ, но сезон-2021/22 так и не был доигран из-за начавшейся полномасштабной фазы российско-украинской войны. В апреле 2022-го «Металлист 1925» согласился досрочно расторгнуть контракт с Кверквелией, который благодаря этому сумел вернуться на родину, оформив сотрудничество с «Гагрой».

Впоследствии Кверквелия успел поиграть в Азербайджане за «Нефтчи» и в Саудовской Аравии за «Аль-Ахдуд», а в начале сентября нынешнего года опять вернулся на родину. Сейчас у 32-летнего центрбека до 30 июня 2025 года действующий контракт с «Динамо» Тбилиси.

3. Гоча Джамараули – 62 матча за Грузию

Фланговый полузащитник Гоча Джамараули до 24 лет выступал за тбилисское «Динамо», с которым успел стать 7-кратным чемпионом Грузии, и лишь после этого перебрался в владикавказскую «Аланию», которая на тот момент была действующим чемпионом россии.

Впрочем, карьера в «Алании» у Джамараули не сложилась. Уже через год он вернулся в тбилисское «Динамо», однако вскоре все-таки опять отбыл за рубеж. С 1997 по 2002 годы Гоча выступал в Турции за «Трабзонспор» и в Швейцарии за «Цюрих». Именно из стана последних Джамараули и перебрался в Украину. Летом 2002-го хавбек подписал трехлетнее трудовое соглашение с донецким «Металлургом». На тот момент он был уже опытным футболистом, так как вскоре после переезда в Украину отпраздновал 31-й день рождения.

С «Металлургом» Джамараули дважды становился бронзовым призером чемпионата Украины, какое-то время был капитаном команды и одним из ее «мозговых центров» на поле. За дончан сыграл 73 официальных матча, в которых отличился 7 голами и 15 ассистами. В январе 2005 года Гоча вернулся в «Динамо» Тбилиси, где вскоре еще раз стал чемпионом Грузии, но завершать карьеру отправился на Кипр. В составе «Анортосиса» Джамараули провел сезон-2005/06, после которого и попрощался с футболом.

В настоящий момент Джамараули 53 года.

2. Каха Каладзе – 83 матча за Грузию

Getty Images/Global Images Ukraine. Каха Каладзе

Каха Каладзе, игравший на позиции левого и центрального защитника, а также в опорной зоне, является наиболее ярким и успешным грузинским легионером с точки зрения карьерных достижений, когда-либо игравшим в Украине. В 1998 году он переехал из «Динамо» Тбилиси в киевское «Динамо», где под руководством Валерия Лобановского продемонстрировал существенный прогресс, превратился в одного из лидеров «бело-синих», и спустя всего три года был продан в «Милан» за 16 миллионов евро.

В Италии Каладзе девять с половиной лет провел в футболке «россонери», а затем еще два года доигрывал за «Дженоа», где в 2012-м и завершил карьеру игрока. На счету Каладзе по три победы в чемпионате и Кубке Украины с «Динамо», а также множество титулов с «Миланом», в частности, он становился чемпионом Италии в сезоне-2003/04, а также дважды выигрывал Лигу чемпионов (в сезонах-2002/03 и 2006/07).

После завершения спортивной карьеры Каладзе неожиданно подался в политику. Он влился в ряды на тот момент оппозиционной, а после осенних выборов 2012 года и до настоящего момента правящей партии «Грузинская мечта», основанной скандальным бизнесменом Бидзиной Иванишвили, которого в грузинской прессе часто связывают с российскими властями. Каладзе работал в правительстве Грузии вице-премьером и министром энергетики, в 2017 году выиграл выборы и стал мэром Тбилиси, а в 2021-м переизбрался на второй срок.

В настоящий момент Каладзе 46 лет. За последнее время он неоднократно допускал резонансные высказывания о войне в Украине.

1. Джаба Канкава – 101 матч за Грузию

Getty Images/Global Images Ukraine. Джаба Канкава

Джаба Канкава прошел, как можно уже понять из вышеизложенного, достаточно привычный в те времена путь, прежде чем оказаться в Украине. Он начинал играть в тбилисском «Динамо», откуда перебрался во Владикавказ, где играл за «Аланию», а только затем его присмотрели украинские скауты и Джаба стал футболистом столичного «Арсенала».

За «канониров» Канкава провел лишь год, а после перешел в «Днепр», где отыграл восемь с половиной лет с перерывом на аренду в «Кривбассе» сроком на полтора сезона. Всего за днепровскую команду Джаба сыграл 136 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

Украинские болельщики со стажем должны помнить Канкаву еще и по резонансному эпизоду, который случился 30 марта 2014 года в домашней для «Днепра» игре с «Динамо». Тогда вследствие столкновения с голкипером днепрян Денисом Бойко на газоне оказался капитан «бело-синих» Олег Гусев, потерявший сознание и проглотивший собственный язык. Украинский футболист мог задохнуться от этого, но благодаря своевременной и правильной первой помощи, которую ему оказал прямо на поле Канкава, выжил и сохранил здоровье.

Летом 2015 года «Днепр» продал Канкаву в «Реймс» за 1,5 миллиона евро. В дальнейшем Джаба выступал также за казахстанский «Тобол», французский «Валансьен» и словацкий «Слован» из Братиславы. В 2021 году сообщалось, что Канкава хотел отсудить у «Днепра-1» долг по зарплате, которую ему не выплатил «Днепр», но ФИФА отказала грузинскому хавбеку из-за того, что не нашла прямой связи между двумя днепровскими клубами.

Летом нынешнего года Канкава мог поехать исторический для Грузии Евро-2024, однако буквально в последний момент неожиданно отказался, заявив, что будет поддерживать команду в статусе болельщика.

Всего на счету Канкавы 101 матч за сборную Грузии, и это второй показатель в истории этой команды. Больше экс-хавбека «Днепра» сыграл лишь центрбек Гурам Кашия – 119 матчей. Примечательно, что Кашия и Канкава несколько лет были одноклубниками в «Словане», но летом этого года Джаба покинул словацкий клуб и пока пребывает в статусе свободного агента. О завершении карьеры 38-летний Канкава пока не сообщал.