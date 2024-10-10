Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 10 самых успешных на уровне сборной легионеров из Грузии, поигравших в УПЛ
Украина. Премьер лига
10 октября 2024, 12:50 |
1315
1

10 самых успешных на уровне сборной легионеров из Грузии, поигравших в УПЛ

Вспоминаем ярких легионеров из страны, с которой Украине теперь предстоит сыграть в рамках ЛН

10 октября 2024, 12:50 |
1315
1
10 самых успешных на уровне сборной легионеров из Грузии, поигравших в УПЛ
uefa.com. Джаба Канкава

Ближайшим соперником сборной Украины в Лиге наций-2024/25 станет национальная сборная Грузии. Представителей этой страны всегда было немало в отечественном футбольном чемпионате, и прямо сейчас грузины являются вторыми с точки зрения наибольшей «легионерской колонии» в УПЛ сезона-2024/25. Их в нашем чемпионате прямо сейчас семеро, и большей «квотой» могут похвалиться разве что бразильцы, которых на контрактах в клубах УПЛ 27.

Всего же за все время проведения чемпионатов независимой Украины (условно в рамках данного материала примем их под общее название УПЛ, хотя формально это и неправильно, но глобально сути не меняет) участие в соревновательном процессе в составе различных команд приняло 110 легионеров из Грузии.

Сейчас мы предлагаем вам ознакомиться с десятью наиболее успешными на уровне сборной грузинскими легионерами, поигравшими в УПЛ. Критерий ранжирования очень простой и более чем объективный – количество матчей, которые конкретный игрок провел за свою национальную команду, то есть за Грузию. Согласитесь: чем больше матчей футболист проводит, тем, как правило (!), более успешным его считают на родине. По крайней мере, более полусотни поединков абы кому сыграть точно не доверят…

9-10. Александр Амисулашвили – 50 матчей за Грузию

fcdinamo.ge. Уча Лобжанидзе и Александр Амисулашвили

Защитник Александр Амисулашвили перебрался в Украину в 2003-м, когда ему было всего двадцать с небольшим. На родине бека считали очень талантливым, и это, очевидно, привлекло внимание скаутов «Динамо», которые после успеха с Кахой Каладзе пристально исследовали весьма богатый на вундеркиндов грузинский рынок.

Однако заиграть в «Динамо» и справиться с нагрузками, которые существовали в этой команде, Амисулашвили не смог. Он провел лишь два официальных поединка за «бело-синих», которые предпочитали в течение какого-то времени отдавать легионера в аренду другим клубам. В частности, в Украине Александр успел побывать еще и в «Днепре» и «Таврии», хотя за первый не сыграл ни разу, а за симферопольцев провел также весьма скромные 10 поединков.

Летом 2007 года история Амисулашвили в «Динамо» завершилась окончательно. Киевляне сумели продать легионера в «Спартак» из Нальчика за 400 тысяч евро. Там защитнику удалось раскрыться и в дальнейшем он играл исключительно в россии («Краснодар», «Крылья Советов»), Турции («Кайсериспор», «Каршияка»), Азербайджане («Интер» Баку) и на родине в Грузии. Именно дома в 2016 году Амисулашвили и завершил карьеру игрока – в «Динамо» Тбилиси, откуда в свое время и переезжал в Украину.

Сейчас 42-летний Амисулашвили является ассистентом главного тренера сборной Грузии U-21 Рамаза Сванадзе.

9-10. Торнике Окриашвили – 50 матчей за Грузию

ФК Черноморец. Торнике Окриашвили

Украинский этап карьеры Торнике Окриашвили также начинался с переезда в молодом возрасте в стан гранда – «Шахтера». Донецкий клуб летом 2010 года арендовал перспективного хавбека у «Гагры», а спустя шесть месяцев выкупил его контракт за 400 тысяч евро. После этого «горняки» отдавали Торнике в аренду «Мариуполю» (60 матчей, 5 голов, 5 ассистов) и «Черноморцу» (14 матчей, 3 гола, 1 ассист). Но, говоря откровенно, никаких перспектив заиграть в первой команде «Шахтера» у Окриашвили не было, так как выиграть конкуренцию у бразильцев он не мог, вследствие чего Мирча Луческу не дал грузину возможности провести ни одного официального матча за дончан.

Летом 2014 года «Шахтеру» удалось продать Окриашвили в «Генк» за 1,8 миллиона евро. Это наконец-то «разблокировало» карьеру хавбека, которого, в том числе, начали регулярно вызывать в сборную Грузии. Впоследствии Торнике выступал за турецкий «Эскишехирспор», российский «Краснодар», кипрские «Анортосис» и АПОЭЛ, а в 2023-м вернулся на родину, где играл за «Гагру» и тбилисское «Динамо».

В сентябре нынешнего года 32-летний Окриашвили перебрался в ОАЭ, где отныне является игроком «Футбольной академии Дубай».

8. Уча Лобжанидзе – 54 матча за Грузию

До 2010 года правый защитник Уча Лобжанидзе, способный также сыграть в центре обороны, играл на родине за «Динамо» Тбилиси, «Динамо» Батуми и «Зестафони». После этого бека, который еще в 2008-м дебютировал за национальную сборную Грузии, присмотрели скауты «Днепра», и в январе 2010-го Лобжанидзе переехал в Украину за 2 миллиона евро.

Карьера Лобжанидзе в «Днепре» поначалу развивалась достаточно успешно. Тогдашний наставник «днепрян» Владимир Бессонов доверял грузинскому легионеру, но осенью 2010-го коуч был отправлен в отставку, а сменивший его испанец Хуанде Рамос очень быстро «охладел» к идее использования Учи.

В итоге Лобжанидзе два года на правах аренды отыграл за «Кривбасс» (49 матчей, 3 ассиста), а летом 2014-го на правах свободного агента ушел в «Омонию» из Никосии. Впоследствии выступал за «Динамо» Тбилиси, «Атырау», «Самтредиа» и «Локомотив» из Тбилиси, где в начале 2019 года и повесил бутсы на гвоздь – всего-то в 31 год…

Сейчас Лобжанидзе 37 и о нем практически ничего не слышно в СМИ.

7. Георгий Деметрадзе – 55 матчей за Грузию

ФК Динамо. Георгий Деметрадзе

На старте карьеры невысокий, но чрезвычайно скоростной, техничный и юркий Георгий Деметрадзе произвел впечатление на скаутов «Фейеноорда» своими выступлениями за «Динамо» Тбилиси. Состоялся трансфер в Нидерланды, но там грузинский легионер не преуспел абсолютно, и в начале 1999 года был продан в «Аланию» из Владикавказа. На новом месте Деметрадзе выстрелил мгновенно, став лучшим бомбардиром чемпионата россии-1999 с показателем в 21 забитый мяч.

За эти успехи Деметрадзе пригласили в киевское «Динамо», которое не поскупилось потратить на грузинского форварда 3 миллиона долларов. В звездной команде Валерия Лобановского, пошумевшего в ЛЧ-1998/99, в Деметрадзе видели преемника для уехавшего в «Милан» Андрея Шевченко. И в целом грузин демонстрировал неплохую результативность, но так и не смог соответствовать высоким требованиям ВВЛ, который требовал от форвардов не только забитых мячей, но и участия в командной работе, в частности помощи при обороне.

В начале 2001 года «Динамо» продало Деметрадзе за 5 миллионов долларов в «Реал Сосьедад». Там дела у форварда не пошли, и спустя год он вернулся в россию. Впоследствии Георгий также возвращался играть и в Украину, где выступал за донецкий «Металлург» (98 матчей, 39 голов, 20 ассистов) и «Арсенал» (20 матчей, 4 гола, 1 ассист).

Завершил карьеру Деметрадзе в 2010 году на родине в рядах «Цхинвали». После этого в жизни Георгия началась черная полоса. Его обвинили в связях с воровским миром, а весной 2011 года осудили на шесть лет лишения свободы. В тюрьме Деметрадзе провел более полутора лет от срока приговора, после чего был освобожден по амнистии.

Интересно, что в 2021 году Деметрадзе в интервью украинским журналистам рассказывал, что нигде не зарабатывал так много, как в донецком «Металлурге».

6. Леван Цкитишвили – 59 матчей за Грузию

Getty Images/Global Images Ukraineю. Леван Цкитишвили (справа) в составе Фрайбурга

Можно смело сказать, что Леван Цкитишвили перебирался в Украину практически в статусе звезды. На тот момент за плечами грузинского хавбека уже было несколько десятков матчей на международной арене, а также 160 поединков за «Фрайбург», большая часть из которых – в рамках немецкой Бундеслиги.

Заполучить хавбека такого уровня и с таким опытом было большим успехом для донецкого «Металлурга», которому Леван еще и достался свободным агентом. Однако в коллективе, которым тогда руководил Александр Севидов, Цкитишвили сыграл только три матча в УПЛ, после чего… Снова вернулся в Германию! На хавбека вышли представители «Вольфсбурга», и в то же летнее трансферное окно Леван сменил «Металлург» на немецких «волков».

Что правда, в «Вольфсбурге» Цкитишвили не задержался. Уже через год он уехал в Грецию («Паниониос»), а еще через год вернулся на родину, где провел полтора сезона за «Локомотив» из Тбилиси. Завершил карьеру Цкитишвили в 2009 году в немецкой команде «Веен» из Висбадена.

В наши дни о Цкитишвили практически ничего не слышно, кроме тех редких моментов, когда он объявляется, чтобы принять участие в торжественных поединках ветеранов.

5. Дато Квирквелия – 60 матчей за Грузию

Левый защитник Дато Квирквелия объявился в Украине в начале 2006 года, когда его из «Алании» подписал запорожский «Металлург». В этой команде грузинскому легионеру довольно быстро удалось освоиться и стать одним из лидеров. Он демонстрировал отменную, как для фулбека, результативность, отличившись в сезоне-2006/07 четырьмя забитыми мячами и одним ассистом, а в первой половине следующего сезона и вовсе отметился восемью результативными действиями (2 гола и 6 результативных передач).

Зимой 2008 года «Металлург» продал Квирквелию в казанский «Рубин». Там он хорошо отыграл только один сезон, а после его карьера постепенно пошла на спад. Дато выступал за «Анжи», греческий «Паниониос» и кипрский «Анортосис», прежде чем в 2012 году вернуться на родину, где отыграл еще семь сезонов (за «Дилу», «Динамо» Тбилиси, «Самтредиа», «Динамо» Батуми и «Рустави»), а затем повесил бутсы на гвоздь.

В 2022 году Квирквелия решил начать тренерскую карьеру. Он вошел в штаб команды «Колхети-1913», а через четыре месяца стал ее главным тренером. Дато сумел вывести этот коллектив в элитарный дивизион грузинского футбола, но там дела пошли не так хорошо, и уже после десятого тура он ушел в отставку, а «Колхети-1913» сумел сберечь прописку, на финише опередив «Гагру» только на три очка.

4. Соломон Кверквелия – 61 матч за Грузию

ФК Металлист 1925. Соломон Кверквелия

Большую часть своей профессиональной карьеры центральный защитник Соломон Кверквелия провел в россии. Там он выступал за «Рубин», московский «Локомотив» и «Ростов», а летом 2021 года оказался без клуба и несколько месяцев не мог подыскать себе вариант с продолжением карьеры.

Вот тут то на Кверквелию и вышли представители «Металлиста 1925». В харьковском клубе решили, что опытный грузинский центрбек поможет команде закрепиться в УПЛ, но сезон-2021/22 так и не был доигран из-за начавшейся полномасштабной фазы российско-украинской войны. В апреле 2022-го «Металлист 1925» согласился досрочно расторгнуть контракт с Кверквелией, который благодаря этому сумел вернуться на родину, оформив сотрудничество с «Гагрой».

Впоследствии Кверквелия успел поиграть в Азербайджане за «Нефтчи» и в Саудовской Аравии за «Аль-Ахдуд», а в начале сентября нынешнего года опять вернулся на родину. Сейчас у 32-летнего центрбека до 30 июня 2025 года действующий контракт с «Динамо» Тбилиси.

3. Гоча Джамараули – 62 матча за Грузию

Фланговый полузащитник Гоча Джамараули до 24 лет выступал за тбилисское «Динамо», с которым успел стать 7-кратным чемпионом Грузии, и лишь после этого перебрался в владикавказскую «Аланию», которая на тот момент была действующим чемпионом россии.

Впрочем, карьера в «Алании» у Джамараули не сложилась. Уже через год он вернулся в тбилисское «Динамо», однако вскоре все-таки опять отбыл за рубеж. С 1997 по 2002 годы Гоча выступал в Турции за «Трабзонспор» и в Швейцарии за «Цюрих». Именно из стана последних Джамараули и перебрался в Украину. Летом 2002-го хавбек подписал трехлетнее трудовое соглашение с донецким «Металлургом». На тот момент он был уже опытным футболистом, так как вскоре после переезда в Украину отпраздновал 31-й день рождения.

С «Металлургом» Джамараули дважды становился бронзовым призером чемпионата Украины, какое-то время был капитаном команды и одним из ее «мозговых центров» на поле. За дончан сыграл 73 официальных матча, в которых отличился 7 голами и 15 ассистами. В январе 2005 года Гоча вернулся в «Динамо» Тбилиси, где вскоре еще раз стал чемпионом Грузии, но завершать карьеру отправился на Кипр. В составе «Анортосиса» Джамараули провел сезон-2005/06, после которого и попрощался с футболом.

В настоящий момент Джамараули 53 года.

2. Каха Каладзе – 83 матча за Грузию

Getty Images/Global Images Ukraine. Каха Каладзе

Каха Каладзе, игравший на позиции левого и центрального защитника, а также в опорной зоне, является наиболее ярким и успешным грузинским легионером с точки зрения карьерных достижений, когда-либо игравшим в Украине. В 1998 году он переехал из «Динамо» Тбилиси в киевское «Динамо», где под руководством Валерия Лобановского продемонстрировал существенный прогресс, превратился в одного из лидеров «бело-синих», и спустя всего три года был продан в «Милан» за 16 миллионов евро.

В Италии Каладзе девять с половиной лет провел в футболке «россонери», а затем еще два года доигрывал за «Дженоа», где в 2012-м и завершил карьеру игрока. На счету Каладзе по три победы в чемпионате и Кубке Украины с «Динамо», а также множество титулов с «Миланом», в частности, он становился чемпионом Италии в сезоне-2003/04, а также дважды выигрывал Лигу чемпионов (в сезонах-2002/03 и 2006/07).

После завершения спортивной карьеры Каладзе неожиданно подался в политику. Он влился в ряды на тот момент оппозиционной, а после осенних выборов 2012 года и до настоящего момента правящей партии «Грузинская мечта», основанной скандальным бизнесменом Бидзиной Иванишвили, которого в грузинской прессе часто связывают с российскими властями. Каладзе работал в правительстве Грузии вице-премьером и министром энергетики, в 2017 году выиграл выборы и стал мэром Тбилиси, а в 2021-м переизбрался на второй срок.

В настоящий момент Каладзе 46 лет. За последнее время он неоднократно допускал резонансные высказывания о войне в Украине.

1. Джаба Канкава – 101 матч за Грузию

Getty Images/Global Images Ukraine. Джаба Канкава

Джаба Канкава прошел, как можно уже понять из вышеизложенного, достаточно привычный в те времена путь, прежде чем оказаться в Украине. Он начинал играть в тбилисском «Динамо», откуда перебрался во Владикавказ, где играл за «Аланию», а только затем его присмотрели украинские скауты и Джаба стал футболистом столичного «Арсенала».

За «канониров» Канкава провел лишь год, а после перешел в «Днепр», где отыграл восемь с половиной лет с перерывом на аренду в «Кривбассе» сроком на полтора сезона. Всего за днепровскую команду Джаба сыграл 136 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

Украинские болельщики со стажем должны помнить Канкаву еще и по резонансному эпизоду, который случился 30 марта 2014 года в домашней для «Днепра» игре с «Динамо». Тогда вследствие столкновения с голкипером днепрян Денисом Бойко на газоне оказался капитан «бело-синих» Олег Гусев, потерявший сознание и проглотивший собственный язык. Украинский футболист мог задохнуться от этого, но благодаря своевременной и правильной первой помощи, которую ему оказал прямо на поле Канкава, выжил и сохранил здоровье.

Летом 2015 года «Днепр» продал Канкаву в «Реймс» за 1,5 миллиона евро. В дальнейшем Джаба выступал также за казахстанский «Тобол», французский «Валансьен» и словацкий «Слован» из Братиславы. В 2021 году сообщалось, что Канкава хотел отсудить у «Днепра-1» долг по зарплате, которую ему не выплатил «Днепр», но ФИФА отказала грузинскому хавбеку из-за того, что не нашла прямой связи между двумя днепровскими клубами.

Летом нынешнего года Канкава мог поехать исторический для Грузии Евро-2024, однако буквально в последний момент неожиданно отказался, заявив, что будет поддерживать команду в статусе болельщика.

Всего на счету Канкавы 101 матч за сборную Грузии, и это второй показатель в истории этой команды. Больше экс-хавбека «Днепра» сыграл лишь центрбек Гурам Кашия – 119 матчей. Примечательно, что Кашия и Канкава несколько лет были одноклубниками в «Словане», но летом этого года Джаба покинул словацкий клуб и пока пребывает в статусе свободного агента. О завершении карьеры 38-летний Канкава пока не сообщал.

По теме:
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
Каладзе – игрок сокка
КАЛАДЗЕ: «В Грузии не пройдет ситуация, как в Украине. Воюйте в Балтии»
статьи эксклюзив Торнике Окриашвили Александр Амисулашвили Георгий Деметрадзе Джаба Канкава Каха Каладзе Соломон Кверквелия
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
Футбол | 10 октября 2024, 06:19 0
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой

Норвежский нападающий Манчестер Сити выбрался на смотрины нового дома со своей горячей подругой

ЧУЙЧЕНКО: «Матч Украина – Грузия? Будем надеяться на позитивный результат»
Футбол | 10 октября 2024, 13:05 0
ЧУЙЧЕНКО: «Матч Украина – Грузия? Будем надеяться на позитивный результат»
ЧУЙЧЕНКО: «Матч Украина – Грузия? Будем надеяться на позитивный результат»

Экс-форвард нескольких украинских клубов поделился ожиданиями от матча Лиги наций

«путин зашел в раздевалку и...» Коваль – о легендарном матче с россией
Футбол | 10.10.2024, 12:21
«путин зашел в раздевалку и...» Коваль – о легендарном матче с россией
«путин зашел в раздевалку и...» Коваль – о легендарном матче с россией
Без одной украинки. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Ухане
Теннис | 09.10.2024, 18:01
Без одной украинки. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Ухане
Без одной украинки. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Ухане
Тренер сборной Украины о матче Франции на ЧМ: «Это подозрительная игра»
Футзал | 09.10.2024, 19:15
Тренер сборной Украины о матче Франции на ЧМ: «Это подозрительная игра»
Тренер сборной Украины о матче Франции на ЧМ: «Это подозрительная игра»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
Каладзе это конечно была звезда первой величины для УПЛ, все остальные так себе.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
10.10.2024, 07:14 7
Футбол
Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады
Магучих рассказала о том, как потратила призовые после Олимпиады
09.10.2024, 17:29 1
Война
Легенда Ромы Тотти после критики по Довбику собрал своего идеального игрока
Легенда Ромы Тотти после критики по Довбику собрал своего идеального игрока
09.10.2024, 08:54 3
Футбол
ФОТО. Секс-запись 24-летней судьи и чиновника переросла в скандал!
ФОТО. Секс-запись 24-летней судьи и чиновника переросла в скандал!
08.10.2024, 23:46 8
Футбол
10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную
10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную
09.10.2024, 11:25 9
Футбол
ВИДЕО. Фанаты призывают забрать у Роналду сына из-за его мер воспитания!
ВИДЕО. Фанаты призывают забрать у Роналду сына из-за его мер воспитания!
09.10.2024, 01:39 6
Футбол
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
08.10.2024, 14:09 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем