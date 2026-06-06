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06 июня 2026, 11:17 |
92
0

Очередной гол Кварацхелии за сборную Грузии. Сколько до рекорда Арвеладзе?

Вспомним топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Грузии

06 июня 2026, 11:17 |
92
0
Очередной гол Кварацхелии за сборную Грузии. Сколько до рекорда Арвеладзе?
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия
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25-летний полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия забил свой 23-й гол в составе сборной Грузии.

Произошло это в товарищеском матче против сборной Бахрейна.

Благодаря этому голу Кварацхелия настиг нападающего Вильярреала Жоржа Микаутадзе по количеству забитых мячей за национальную команду (также 23).

В истории грузинской сборной только один футболист забивал больше – Шота Арвеладзе (26).

Вспомним топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Грузии.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Грузии

  • 26 – Шота Арвеладзе
  • 23 – Жорж Микаутадзе
  • 23 – Хвича Кварацхелия
  • 17 – Темури Кэцбая
  • 15 – Александер Иашвили
  • 13 – Торнике Окриашвили
  • 13 – Валери Казаишвили
  • 12 – Гиорги Деметрадзе
  • 12 – Леван Кобиашвили
  • 10 – Гиорги Чакветадзе
  • 10 – Джаба Канкава
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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