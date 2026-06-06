Очередной гол Кварацхелии за сборную Грузии. Сколько до рекорда Арвеладзе?
Вспомним топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Грузии
25-летний полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия забил свой 23-й гол в составе сборной Грузии.
Произошло это в товарищеском матче против сборной Бахрейна.
Благодаря этому голу Кварацхелия настиг нападающего Вильярреала Жоржа Микаутадзе по количеству забитых мячей за национальную команду (также 23).
В истории грузинской сборной только один футболист забивал больше – Шота Арвеладзе (26).
Вспомним топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Грузии.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Грузии
- 26 – Шота Арвеладзе
- 23 – Жорж Микаутадзе
- 23 – Хвича Кварацхелия
- 17 – Темури Кэцбая
- 15 – Александер Иашвили
- 13 – Торнике Окриашвили
- 13 – Валери Казаишвили
- 12 – Гиорги Деметрадзе
- 12 – Леван Кобиашвили
- 10 – Гиорги Чакветадзе
- 10 – Джаба Канкава
Goleadores históricos Georgia👇— Only Stats (@TheGoatStats) June 5, 2026
1️⃣ Shota Arveladze 🇬🇪 26
2️⃣ KHVICHA KVARATSKHELIA 🇬🇪 23 🆕
3️⃣ Georges Mikautadze 🇬🇪 23
4️⃣ Temuri Ketsbaia 🇬🇪 17
5️⃣ Aleksandr Iashvili 🇬🇪 15
6️⃣ Tornike Okriashvili 🇬🇪 13
7️⃣ Valeri Qazaishvili 🇬🇪 13 pic.twitter.com/1iBfnXzTue
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