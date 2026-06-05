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05.06.2026 15:00 – FT 2 : 0
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05 июня 2026, 21:23 | Обновлено 05 июня 2026, 21:35
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Товарищеские матчи. Хвича Кварацхелия забил в победном матче Грузии

Сборные активно проводят спарринги перед стартом ЧМ-2026

05 июня 2026, 21:23 | Обновлено 05 июня 2026, 21:35
218
0
Товарищеские матчи. Хвича Кварацхелия забил в победном матче Грузии
Getty Images/Global Images Ukraine
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5 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Спарринги играют как команды, которые готовятся к мундиалю, так и сборные, не попавшие на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Грузия в Тбилиси переиграла Бахрейн (2:0), голы забили Лука Лочошвили и Хвича Кварацхелия.

В спарринге в Кошице Словакия и Черногория разошлись миром (2:2).

Ниже приведены результаты игрового дня.

🏆 Товарищеские матчи. 5 июня 2026

Грузия – Бахрейн – 2:0

Голы: Лочошвили, 52, Кварацхелия, 77 (пен)

Словакия – Черногория – 2:2

Голы: Боженик, 4, Дуда, 74 – Осмаич, 44, 65 (пен)

Сингапур – Китай – 1:2

Голы: Фанди, 76 – Сержиньо, 16, Чжан Юнин, 41 (пен)

Гонконг – Монголия – 2:0

Голы: Жуниньо, 5, Нг Ю-Хей, 81

Таиланд – Кувейт – 2:2

Голы: Ратри, 42, Каман, 45+4 – Маджед, 48, Аль-Рашеди, 69

Индонезия – Оман – 3:0

Голы: Хабнер, 13, Оле Ромени, 27, Оратмангун, 56

Таджикистан – Индия – 3:1

Голы: Бобоев, 9 (пен), Каримов, 62, Панджшанбе, 68 – Чоудхари, 89

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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