Чехия выиграла спарринг, Мексика отгрузила 5 мячей в ворота Сербии

Вечером 4 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Спарринги играют как команды, которые готовятся к мундиалю, так и сборные, не попавшие на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чехия на Sports Illustrated Stadium в Гаррисоне (штат Нью-Джерси) выиграла спарринг против команды Гватемалы (3:1).

Сборная Мексики на Estadio Nemesio Diez в городе Толука отгрузила 5 мячей в ворота Сербии (5:1).

🏆 Товарищеские матчи. 5 июня 2026

🔹 Гаррисон (штат Нью-Джерси, США), Sports Illustrated Stadium

Чехия – Гватемала – 3:1

Голы: Патрик Шик, 11, Томаш Хоры, 72, Денис Вишински, 79 – Вильям Фахардо, 40

🔹 Толука (Мексика), Estadio Nemesio Diez

Мексика – Сербия – 5:1

Голы: Хоан Васкес, 34, Стефан Букинац, 45+2 (автогол), Рауль Хименес, 57, Адем Авдич, 72 (автогол), Луис Чавес, 90 – Петар Станич, 19