Чехия выиграла спарринг, Мексика отгрузила 5 мячей в ворота Сербии
Европейские команды активно проводят товарищеские матчи
Вечером 4 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Спарринги играют как команды, которые готовятся к мундиалю, так и сборные, не попавшие на ЧМ-2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Чехия на Sports Illustrated Stadium в Гаррисоне (штат Нью-Джерси) выиграла спарринг против команды Гватемалы (3:1).
Сборная Мексики на Estadio Nemesio Diez в городе Толука отгрузила 5 мячей в ворота Сербии (5:1).
🏆 Товарищеские матчи. 5 июня 2026
🔹 Гаррисон (штат Нью-Джерси, США), Sports Illustrated Stadium
Чехия – Гватемала – 3:1
Голы: Патрик Шик, 11, Томаш Хоры, 72, Денис Вишински, 79 – Вильям Фахардо, 40
🔹 Толука (Мексика), Estadio Nemesio Diez
Мексика – Сербия – 5:1
Голы: Хоан Васкес, 34, Стефан Букинац, 45+2 (автогол), Рауль Хименес, 57, Адем Авдич, 72 (автогол), Луис Чавес, 90 – Петар Станич, 19
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Решающий матч чемпионата Европы 2026 состоялся в Братиславе
Андрей был в списке национальной команды