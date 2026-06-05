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Международные товарищеские матчи
Франция
04.06.2026 22:10 – FT 1 : 2
Кот-д'Ивуар
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05 июня 2026, 00:23 | Обновлено 05 июня 2026, 01:40
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Франция сенсационно уступила Кот-д'Ивуару перед стартом ЧМ-2026

Товарищеский матч состоялся во французском городе Нант

05 июня 2026, 00:23 | Обновлено 05 июня 2026, 01:40
392
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Франция сенсационно уступила Кот-д'Ивуару перед стартом ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Франции сенсационно уступила команде Кот-д’Ивуара в товарищеском матче (1:2).

Поединок прошел в Нанте на арене Стад де ла Божуар. Обе команды готовятся к ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Французы открыли счет в конце первого тайма, на 45-й минуте отличился Райан Шерки после передачи Ибраима Конате.

Однако уже на старте второй половины Кот-д’Ивуар отыгрался: на 53-й минуте гол забил Гела Дуэ, которому ассистировал Николя Пепе.

В концовке матча гости сумели вырвать победу: на 84-й минуте отличился Амад Диалло после передачи Гелы Дуэ.

Сборная Франции сыграет в группе I с командами Норвегии, Ирака и Сенегала, а сборная Кот-д’Ивуара будет выступать в группе E с командами Германии, Эквадора и Кюрасао.

Товарищеские матчи

4 июня 2026. Нант (Франция)

Франция – Кот-д’Ивуар – 1:2

Голы: Райан Шерки, 45 – Гела Дуэ, 53, Амад Диалло, 84

Франция: Меньян, Кунде (Густо, 66), Конате (Эрнандес, 67), Упамекано (Лакруа, 46), Эрнандес Т. (Динь, 46), Чуамени (Канте, 46), Олисе (Аклиуш, 46), Шерки (Заир-Эмери, 78), Рабьо (Коне, 67), Тюрам (Баркола, 89), Мбаппе (Матета, 46).

Кот-д’Ивуар: Я. Фофана, Г. Дуе, Синго (Диоманде, 75), Агбаду, Конан (Опер, 46), Диаките (Диалло, 46), Кессье (Инао Улай, 68), С. Фофана (Бонни, 68), Диоманде (Сангаре, 67), Ваи (Базумана Туре, 67), Адингра (Николя Пепе, 46).

Предупреждения: Кессье, 45+1

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Амад Диалло (Кот-д'Ивуар), асcист Гела Дуе.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Гела Дуе (Кот-д'Ивуар), асcист Николя Пепе.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Франция), асcист Ибраима Конате.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Люблю такі сенсації. Респект Кот-д-Івуару💪🇨🇮
А також Іраку🇮🇶, який стримав іспанців 🙂
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