Франция сенсационно уступила Кот-д'Ивуару перед стартом ЧМ-2026

Сборная Франции сенсационно уступила команде Кот-д’Ивуара в товарищеском матче (1:2).

Поединок прошел в Нанте на арене Стад де ла Божуар. Обе команды готовятся к ЧМ-2026.

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Французы открыли счет в конце первого тайма, на 45-й минуте отличился Райан Шерки после передачи Ибраима Конате.

Однако уже на старте второй половины Кот-д’Ивуар отыгрался: на 53-й минуте гол забил Гела Дуэ, которому ассистировал Николя Пепе.

В концовке матча гости сумели вырвать победу: на 84-й минуте отличился Амад Диалло после передачи Гелы Дуэ.

Сборная Франции сыграет в группе I с командами Норвегии, Ирака и Сенегала, а сборная Кот-д’Ивуара будет выступать в группе E с командами Германии, Эквадора и Кюрасао.

Товарищеские матчи

4 июня 2026. Нант (Франция)

Франция – Кот-д’Ивуар – 1:2

Голы: Райан Шерки, 45 – Гела Дуэ, 53, Амад Диалло, 84

Франция: Меньян, Кунде (Густо, 66), Конате (Эрнандес, 67), Упамекано (Лакруа, 46), Эрнандес Т. (Динь, 46), Чуамени (Канте, 46), Олисе (Аклиуш, 46), Шерки (Заир-Эмери, 78), Рабьо (Коне, 67), Тюрам (Баркола, 89), Мбаппе (Матета, 46).

Кот-д’Ивуар: Я. Фофана, Г. Дуе, Синго (Диоманде, 75), Агбаду, Конан (Опер, 46), Диаките (Диалло, 46), Кессье (Инао Улай, 68), С. Фофана (Бонни, 68), Диоманде (Сангаре, 67), Ваи (Базумана Туре, 67), Адингра (Николя Пепе, 46).

Предупреждения: Кессье, 45+1

Видео голов и обзор матча

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