Франция – Кот-д’Ивуар – 1:2. Сенсация в Нанте. Видео голов и обзор

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Сборная Франции сенсационно уступила команде Кот-д’Ивуара в товарищеском матче (1:2).

Поединок прошел в Нанте на арене Стад де ла Божуар. Обе команды готовятся к ЧМ-2026.

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На 45-й минуте отличился Райан Шерки после передачи Ибраима Конате.

На 53-й минуте счет сравнял Гела Дуэ, которому ассистировал Николя Пепе. На 84-й минуте отличился Амад Диалло после передачи Гелы Дуэ.

Товарищеские матчи

4 июня 2026. Нант (Франция)

Франция – Кот-д’Ивуар – 1:2

Голы: Райан Шерки, 45 – Гела Дуэ, 53, Амад Диалло, 84

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