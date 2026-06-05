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Международные товарищеские матчи
Франция
04.06.2026 22:10 – FT 1 : 2
Кот-д'Ивуар
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Чемпионат мира
05 июня 2026, 01:43 |
139
0

Франция – Кот-д’Ивуар – 1:2. Сенсация в Нанте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча перед ЧМ-2026

05 июня 2026, 01:43 |
139
0
Франция – Кот-д’Ивуар – 1:2. Сенсация в Нанте. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Франции сенсационно уступила команде Кот-д’Ивуара в товарищеском матче (1:2).

Поединок прошел в Нанте на арене Стад де ла Божуар. Обе команды готовятся к ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 45-й минуте отличился Райан Шерки после передачи Ибраима Конате.

На 53-й минуте счет сравнял Гела Дуэ, которому ассистировал Николя Пепе. На 84-й минуте отличился Амад Диалло после передачи Гелы Дуэ.

Товарищеские матчи

4 июня 2026. Нант (Франция)

Франция – Кот-д’Ивуар – 1:2

Голы: Райан Шерки, 45 – Гела Дуэ, 53, Амад Диалло, 84

Видео голов и обзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Амад Диалло (Кот-д'Ивуар), асcист Гела Дуе.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Гела Дуе (Кот-д'Ивуар), асcист Николя Пепе.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Франция), асcист Ибраима Конате.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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