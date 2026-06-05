Франция – Кот-д’Ивуар – 1:2. Сенсация в Нанте. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча перед ЧМ-2026
Сборная Франции сенсационно уступила команде Кот-д’Ивуара в товарищеском матче (1:2).
Поединок прошел в Нанте на арене Стад де ла Божуар. Обе команды готовятся к ЧМ-2026.
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На 45-й минуте отличился Райан Шерки после передачи Ибраима Конате.
На 53-й минуте счет сравнял Гела Дуэ, которому ассистировал Николя Пепе. На 84-й минуте отличился Амад Диалло после передачи Гелы Дуэ.
Товарищеские матчи
4 июня 2026. Нант (Франция)
Франция – Кот-д’Ивуар – 1:2
Голы: Райан Шерки, 45 – Гела Дуэ, 53, Амад Диалло, 84
Видео голов и обзор матча
События матча
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