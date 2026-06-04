Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 4 июня. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 4 июня видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем
Вечером 4 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборные команды готовятся к главному футбольному турниру четырехлетия.
Товарищеские матчи. 4 июня 2026
- 19:00. Северная Ирландия – Гвинея
- 19:00. Словения – Кипр
- 20:00. Андорра – Лихтенштейн
- 20:00. Швеция – Греция
- 22:00. Испания – Ирак
- 22:10. Франция – Кот-д’Ивуар
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO
19:00. Северная Ирландия – Гвинея
19:00. Словения – Кипр
20:00. Андорра – Лихтенштейн
20:00. Швеция – Греция
22:00. Испания – Ирак
22:10. Франция – Кот-д’Ивуар
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