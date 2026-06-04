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Международные товарищеские матчи
Андорра
04.06.2026 20:00 - : -
Лихтенштейн
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Чемпионат мира
04 июня 2026, 01:57 | Обновлено 04 июня 2026, 01:59
17
0

Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 4 июня. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 4 июня видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем

04 июня 2026, 01:57 | Обновлено 04 июня 2026, 01:59
17
0
Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 4 июня. Смотреть онлайн LIVE
FIFA World Cup
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Вечером 4 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборные команды готовятся к главному футбольному турниру четырехлетия.

Товарищеские матчи. 4 июня 2026

  • 19:00. Северная Ирландия – Гвинея
  • 19:00. Словения – Кипр
  • 20:00. Андорра – Лихтенштейн
  • 20:00. Швеция – Греция
  • 22:00. Испания – Ирак
  • 22:10. Франция – Кот-д’Ивуар

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO

19:00. Северная Ирландия – Гвинея

19:00. Словения – Кипр

20:00. Андорра – Лихтенштейн

20:00. Швеция – Греция

22:00. Испания – Ирак

22:10. Франция – Кот-д’Ивуар

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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