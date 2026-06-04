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04 июня 2026, 23:12 | Обновлено 04 июня 2026, 23:26
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Товарищеские матчи. За Швецию забил Дьекереш, Греция ответила на 90+5 мин

Команды проводят спарринги накануне чемпионата мира 2026

04 июня 2026, 23:12 | Обновлено 04 июня 2026, 23:26
171
0
Товарищеские матчи. За Швецию забил Дьекереш, Греция ответила на 90+5 мин
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 4 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Спарринги играют как команды, которые готовятся к мундиалю, так и сборные, не попавшие на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Швеция и Греция разошлись миром в спарринге в шведском городе Сольна (2:2).

Один из голов у хозяев забил знаменитый форвард Виктор Дьекереш, гости спасли игру на 90+5 минуте.

В битве европейских футбольных карликов Андорра переиграла Лихтенштейн (2:0).

Сборная Ирана в турецкой Анталье нанесла поражение команде Мали (2:0).

Товарищеские матчи. 4 июня 2026

Швеция – Греция – 2:2

Голы: Виктор Дьекереш, 53, Густав Нильссон, 69, Костас Цимікас, 10, Георгіос Масурас, 90+5

Андорра – Лихтенштейн – 2:0

Голы: Александр Мартинес, 73, Жорди Алаес, 80 (пен)

Иран – Мали – 2:0

Голы: Саид Эзатолахи, 12, Рамин Резаеян, 55

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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