Товарищеские матчи. Победа Северной Ирландии, ничья Словении и Кипра

Вечером 4 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Спарринги играют как команды, которые готовятся к мундиалю, так и сборные, не попавшие на ЧМ-2026.

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Северная Ирландия одержала победу над Гвинеей (1:0), гол был забит в дебюте матча

Ничья зафиксирована в матче Словении и Кипра (1:1).

Товарищеские матчи. 4 июня 2026

19:00. Северная Ирландия – Гвинея – 1:0

Гол: Том Атчесон, 9

19:00. Словения – Кипр – 1:1

Голы: Ваня Дркушич, 65 – Маринос Ционис, 7

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