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Международные товарищеские матчи
Кения
04.06.2026 16:00 – FT 1 : 1
Лесото
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Чемпионат мира
04 июня 2026, 20:57 | Обновлено 04 июня 2026, 21:02
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Товарищеские матчи. Победа Северной Ирландии, ничья Словении и Кипра

Команды проводят спарринги в международное окно для матчей сборных

04 июня 2026, 20:57 | Обновлено 04 июня 2026, 21:02
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Товарищеские матчи. Победа Северной Ирландии, ничья Словении и Кипра
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Словении
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Вечером 4 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Спарринги играют как команды, которые готовятся к мундиалю, так и сборные, не попавшие на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Северная Ирландия одержала победу над Гвинеей (1:0), гол был забит в дебюте матча

Ничья зафиксирована в матче Словении и Кипра (1:1).

Товарищеские матчи. 4 июня 2026

19:00. Северная Ирландия – Гвинея – 1:0

Гол: Том Атчесон, 9

19:00. Словения – Кипр – 1:1

Голы: Ваня Дркушич, 65 – Маринос Ционис, 7

Другие результаты игрового дня

  • Мальдивы – Пакистан – 0:3
  • Камбоджа – Бутан – 4:0
  • Лесото – Кения – 1:1

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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