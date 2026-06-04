Товарищеские матчи. Победа Северной Ирландии, ничья Словении и Кипра
Команды проводят спарринги в международное окно для матчей сборных
Вечером 4 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Спарринги играют как команды, которые готовятся к мундиалю, так и сборные, не попавшие на ЧМ-2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Северная Ирландия одержала победу над Гвинеей (1:0), гол был забит в дебюте матча
Ничья зафиксирована в матче Словении и Кипра (1:1).
Товарищеские матчи. 4 июня 2026
19:00. Северная Ирландия – Гвинея – 1:0
Гол: Том Атчесон, 9
19:00. Словения – Кипр – 1:1
Голы: Ваня Дркушич, 65 – Маринос Ционис, 7
Другие результаты игрового дня
- Мальдивы – Пакистан – 0:3
- Камбоджа – Бутан – 4:0
- Лесото – Кения – 1:1
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