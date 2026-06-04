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Международные товарищеские матчи
Панама
04.06.2026 03:45 – FT 4 : 2
Доминиканская республика
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Чемпионат мира
04 июня 2026, 09:17 | Обновлено 04 июня 2026, 09:34
107
0

Товарищеские матчи. Южная Корея и Панама выиграли спарринги перед ЧМ

Состоялись спарринги накануне старта чемпионата мира 2026

04 июня 2026, 09:17 | Обновлено 04 июня 2026, 09:34
107
0
Товарищеские матчи. Южная Корея и Панама выиграли спарринги перед ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь на 5 июня прошли товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Южная Корея и Панама выиграли спарринги, готовясь к ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Панамы в результативном спарринге дома в Панама-Сити переиграла команду Доминиканской Республики (4:2).

На арене America First Field в американском городе Санди (штат Юта) Южная Корея минимально обыграла Сальвадор (1:0).

Сборная Панамы на ЧМ-2026 сыграет в группе L с командами Англии, Хорватии, Ганы. Сборная Южной Кореи выступит в группе A, где встретится с Мексикой, ЮАР и Чехией.

Товарищеские матчи. 5 июня 2026

🔹 Панама-Сити, Эстадио Роммель Фернандес

Панама – Доминиканская Республика – 4:2

Голы: Томаш Родригес, 16, Виктор Гриффит, 44, Сесилио Ватерман, 57, Кадир Баррия, 89 – Мариано Діас, 47, Эрик Хапа, 67.

🔹 Санди (штат Юта, США), America First Field

Южная Корея – Сальвадор – 1:0

Гол: Ли Дон Ген, 57

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Панама.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Erick Japa (Доминиканская республика).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Cecilio Waterman (Панама), асcист Андрес Андраде.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Мариано Диас (Доминиканская республика), асcист Juan Pineda.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Victor Griffith (Панама).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Tomas Rodriguez (Панама).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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