Товарищеские матчи. Южная Корея и Панама выиграли спарринги перед ЧМ
Состоялись спарринги накануне старта чемпионата мира 2026
В ночь на 5 июня прошли товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Южная Корея и Панама выиграли спарринги, готовясь к ЧМ-2026.
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Сборная Панамы в результативном спарринге дома в Панама-Сити переиграла команду Доминиканской Республики (4:2).
На арене America First Field в американском городе Санди (штат Юта) Южная Корея минимально обыграла Сальвадор (1:0).
Сборная Панамы на ЧМ-2026 сыграет в группе L с командами Англии, Хорватии, Ганы. Сборная Южной Кореи выступит в группе A, где встретится с Мексикой, ЮАР и Чехией.
Товарищеские матчи. 5 июня 2026
🔹 Панама-Сити, Эстадио Роммель Фернандес
Панама – Доминиканская Республика – 4:2
Голы: Томаш Родригес, 16, Виктор Гриффит, 44, Сесилио Ватерман, 57, Кадир Баррия, 89 – Мариано Діас, 47, Эрик Хапа, 67.
🔹 Санди (штат Юта, США), America First Field
Южная Корея – Сальвадор – 1:0
Гол: Ли Дон Ген, 57
События матча
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