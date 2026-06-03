Спарринг-триллер. Польша спасла игру против Нигерии на 90+5 минуте
Зрители в Варшаве увидели яркий товарищеский матч
Сборные Польши и Нигерии сыграли вничью (2:2) в контрольном поединке.
Спарринг состоялся 3 июня 2026 года в Варшаве на стадионе PGE Narodowy.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Нигерийцы открыли счет на 23-й минуте, отличился Терем Моффи после передачи Мозеса Симона (1:0).
Польша ответила перед перерывом, Кацпер Патульски сравнял счет на 45+1 минуте после ассиста Николы Залевски (1:1).
Во втором тайме гости снова вышли вперед, на 77-й минуте Пол Онуачу реализовал пенальти (1:2).
Хозяева спасли матч в компенсированное время, на 90+5 минуте Пшемыслав Вишневски установил окончательный счет (2:2).
Обе команды не попали в финальную часть чемпионата мира 2026.
Товарищеский матч. 3 июня 2026
Варшава, PGE Narodowy
Польша – Нигерия – 2:2
Голы: Патульски, 45+1, Вишневски, 90+5 – Моффи, 23, Онуачу, 77 (пен.)
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Единственный гол забил Франческо Эспозито на 49-й минуте
Антошин встал на защиту Родины