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Международные товарищеские матчи
Польша
03.06.2026 21:45 – FT 2 : 2
Нигерия
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03 июня 2026, 23:59 | Обновлено 04 июня 2026, 01:11
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Спарринг-триллер. Польша спасла игру против Нигерии на 90+5 минуте

Зрители в Варшаве увидели яркий товарищеский матч

03 июня 2026, 23:59 | Обновлено 04 июня 2026, 01:11
464
0
Спарринг-триллер. Польша спасла игру против Нигерии на 90+5 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные Польши и Нигерии сыграли вничью (2:2) в контрольном поединке.

Спарринг состоялся 3 июня 2026 года в Варшаве на стадионе PGE Narodowy.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Нигерийцы открыли счет на 23-й минуте, отличился Терем Моффи после передачи Мозеса Симона (1:0).

Польша ответила перед перерывом, Кацпер Патульски сравнял счет на 45+1 минуте после ассиста Николы Залевски (1:1).

Во втором тайме гости снова вышли вперед, на 77-й минуте Пол Онуачу реализовал пенальти (1:2).

Хозяева спасли матч в компенсированное время, на 90+5 минуте Пшемыслав Вишневски установил окончательный счет (2:2).

Обе команды не попали в финальную часть чемпионата мира 2026.

Товарищеский матч. 3 июня 2026

Варшава, PGE Narodowy

Польша – Нигерия – 2:2

Голы: Патульски, 45+1, Вишневски, 90+5 – Моффи, 23, Онуачу, 77 (пен.)

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Przemyslaw Wisniewski (Польша), асcист Норберт Войтушек.
77’
ГОЛ ! С пенальти забил Пол Онуачу (Нигерия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Кацпер Потульски (Польша), асcист Никола Залевский.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Терем Моффи (Нигерия), асcист Моузес Саймон.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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