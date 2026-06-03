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Международные товарищеские матчи
Гибралтар
03.06.2026 20:00 - : -
Британские Виргинские Острова
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Чемпионат мира
03 июня 2026, 02:23 | Обновлено 03 июня 2026, 02:27
43
0

Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 3 июня. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 3 июня видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем

03 июня 2026, 02:23 | Обновлено 03 июня 2026, 02:27
43
0
Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 3 июня. Смотреть онлайн LIVE
FIFA World Cup

Вечером 3 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборные команды готовятся к главному футбольному турниру четырехлетия.

Товарищеские матчи. 3 июня 2026

  • 20:00. Гибралтар – Британские Виргинские острова
  • 21:00. Албания – Израиль
  • 21:00. ДР Конго – Дания
  • 21:45. Люксембург – Италия
  • 21:45. Нидерланды – Алжир
  • 21:45. Польша – Нигерия

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO

20:00. Гибралтар – Британские Виргинские острова

21:00. Албания – Израиль

21:00. ДР Конго – Дания

21:45. Люксембург – Италия

21:45. Нидерланды – Алжир

21:45. Польша – Нигерия

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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