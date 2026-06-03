Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 3 июня. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 3 июня видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем
Вечером 3 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборные команды готовятся к главному футбольному турниру четырехлетия.
Товарищеские матчи. 3 июня 2026
- 20:00. Гибралтар – Британские Виргинские острова
- 21:00. Албания – Израиль
- 21:00. ДР Конго – Дания
- 21:45. Люксембург – Италия
- 21:45. Нидерланды – Алжир
- 21:45. Польша – Нигерия
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO
20:00. Гибралтар – Британские Виргинские острова
21:00. Албания – Израиль
21:00. ДР Конго – Дания
21:45. Люксембург – Италия
21:45. Нидерланды – Алжир
21:45. Польша – Нигерия
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