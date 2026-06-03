Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу

Сборная Гибралтара установила новый собственный рекорд, разгромив Британские Виргинские острова со счетом 4:0 в товарищеском матче.

Поединок состоялся 3 июня на стадионе Europa Point Stadium в Гибралтаре.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы у хозяев поля забили: Лука Чалвелл (автогол), Джеймс Скенлон (дубль), Леон Мейсон.

Эта победа стала самой крупной в истории сборной Гибралтара. Предыдущий рекорд держался с 16 ноября 2022 года, когда эта команда обыграла Лихтенштейн (2:0) в товарищеском матче.

Гибралтар, занимающий 203-е место в рейтинге ФИФА, обыграл соперника с 208-й позиции мирового рейтинга. Но этих команд на ЧМ-2026 зрители не увидят.

В другом поединке игрового дня Филиппины (135-й рейтинг) обыграли сборную Гуама (201-й рейтинг) со счетом 5:1.

Товарищеские матчи. 3 июня 2026

Гибралтар – Британские Виргинские острова – 4:0

Голы: Чалвелл, 10 (автогол), Скенлон, 32, 64, Мейсон, 42

Филиппины – Гуам – 5:1

Голы: Мрувка, 6, Гайосо, 18, Рублико, 44, Ляйпольд, 63, 90+2 – Берг, 60

Инфографика

The send off of a true ICON 7️⃣ pic.twitter.com/wQF9XSdQBy — Gibraltar FA (@GibraltarFA) June 3, 2026