Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
Сборная Гибралтара обыграла Британские Виргинские острова со счетом 4:0
Сборная Гибралтара установила новый собственный рекорд, разгромив Британские Виргинские острова со счетом 4:0 в товарищеском матче.
Поединок состоялся 3 июня на стадионе Europa Point Stadium в Гибралтаре.
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Голы у хозяев поля забили: Лука Чалвелл (автогол), Джеймс Скенлон (дубль), Леон Мейсон.
Эта победа стала самой крупной в истории сборной Гибралтара. Предыдущий рекорд держался с 16 ноября 2022 года, когда эта команда обыграла Лихтенштейн (2:0) в товарищеском матче.
Гибралтар, занимающий 203-е место в рейтинге ФИФА, обыграл соперника с 208-й позиции мирового рейтинга. Но этих команд на ЧМ-2026 зрители не увидят.
В другом поединке игрового дня Филиппины (135-й рейтинг) обыграли сборную Гуама (201-й рейтинг) со счетом 5:1.
Товарищеские матчи. 3 июня 2026
Гибралтар – Британские Виргинские острова – 4:0
Голы: Чалвелл, 10 (автогол), Скенлон, 32, 64, Мейсон, 42
Филиппины – Гуам – 5:1
Голы: Мрувка, 6, Гайосо, 18, Рублико, 44, Ляйпольд, 63, 90+2 – Берг, 60
Инфографика
The send off of a true ICON 7️⃣ pic.twitter.com/wQF9XSdQBy— Gibraltar FA (@GibraltarFA) June 3, 2026
Poetry in motion ✨ pic.twitter.com/Mm6jTBwFWH— Gibraltar FA (@GibraltarFA) June 3, 2026
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