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Международные товарищеские матчи
Гибралтар
03.06.2026 20:00 – FT 4 : 0
Британские Виргинские Острова
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03 июня 2026, 21:51 | Обновлено 03 июня 2026, 22:13
1189
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Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу

Сборная Гибралтара обыграла Британские Виргинские острова со счетом 4:0

03 июня 2026, 21:51 | Обновлено 03 июня 2026, 22:13
1189
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Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Гибралтара установила новый собственный рекорд, разгромив Британские Виргинские острова со счетом 4:0 в товарищеском матче.

Поединок состоялся 3 июня на стадионе Europa Point Stadium в Гибралтаре.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы у хозяев поля забили: Лука Чалвелл (автогол), Джеймс Скенлон (дубль), Леон Мейсон.

Эта победа стала самой крупной в истории сборной Гибралтара. Предыдущий рекорд держался с 16 ноября 2022 года, когда эта команда обыграла Лихтенштейн (2:0) в товарищеском матче.

Гибралтар, занимающий 203-е место в рейтинге ФИФА, обыграл соперника с 208-й позиции мирового рейтинга. Но этих команд на ЧМ-2026 зрители не увидят.

В другом поединке игрового дня Филиппины (135-й рейтинг) обыграли сборную Гуама (201-й рейтинг) со счетом 5:1.

Товарищеские матчи. 3 июня 2026

Гибралтар – Британские Виргинские острова – 4:0

Голы: Чалвелл, 10 (автогол), Скенлон, 32, 64, Мейсон, 42

Филиппины – Гуам – 5:1

Голы: Мрувка, 6, Гайосо, 18, Рублико, 44, Ляйпольд, 63, 90+2 – Берг, 60

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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