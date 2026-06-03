Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная, сенсационно вышедшая на ЧМ, разгромила другого участника мундиаля
Международные товарищеские матчи
Гаити
03.06.2026 03:36 – FT 4 : 0
Новая Зеландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Другие новости
03 июня 2026, 09:39 | Обновлено 03 июня 2026, 09:42
871
0

Сборная, сенсационно вышедшая на ЧМ, разгромила другого участника мундиаля

Сборная Гаити отгрузила 4 мяча в товарищеском матче с Новой Зеландией

03 июня 2026, 09:39 | Обновлено 03 июня 2026, 09:42
871
0
Сборная, сенсационно вышедшая на ЧМ, разгромила другого участника мундиаля
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Гаити одержала разгромную победу над Новой Зеландией в товарищеском матче со счетом 4:0.

Поединок состоялся на нейтральном поле в американском Форт-Лодердейле на стадионе Chase Stadium.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды готовятся к чемпионату мира 2026, который стартует 11 июня.

У команды Гаити голы забили Рубен Провиденс, Ленни Джозеф, затем отличился Францди Пьерро, а окончательный счет на 87-й минуте установил Дюк Лакруа.

Для сборной Гаити, которая сенсационно вышла на ЧМ, эта победа добавила уверенности перед стартом мундиаля. На ЧМ-2026 команда из Карибского бассейна будет выступать в группе C вместе с Бразилией, Марокко и Шотландией. Новая Зеландия сыграет в группе G с Бельгией, Египтом и Ираном.

Товарищеский матч. 3 июня 2026

Форт-Лодердейл (США), Chase Stadium

Гаити – Новая Зеландия – 4:0

Голы: Рубен Провиденс, 12, Ленни Джозеф, 51, Францди Пьерро, 62, Дюк Лакруа, 87

Видеообзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Duke Lacroix (Гаити).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Францди Пьерро (Гаити), асcист Карлен Аркус.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Ленни Жозеф (Гаити), асcист Францди Пьерро.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Провиденс (Гаити), асcист Вильзон Изидор.
По теме:
Все стадионы, на которых пройдут матчи чемпионата мира 2026
Украина U-21 – США U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Месси отправляется на чемпионат мира как обладатель нескольких рекордов
сборная Гаити по футболу сборная Новой Зеландии по футболу ЧМ-2026 по футболу товарищеские матчи видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый тренер Бенфики определил будущее Судакова
Футбол | 02 июня 2026, 09:52 3
Новый тренер Бенфики определил будущее Судакова
Новый тренер Бенфики определил будущее Судакова

Команду возглавит Сотирис Силайдопулос

Усик услышал официальный вердикт. WBC приняла жесткое решение по украинцу
Бокс | 03 июня 2026, 07:02 4
Усик услышал официальный вердикт. WBC приняла жесткое решение по украинцу
Усик услышал официальный вердикт. WBC приняла жесткое решение по украинцу

Боксеру дали 30 дней на то, чтобы согласиться на бой с Кабайелом

Довбик отправится играть в футбол в Германию
Футбол | 03.06.2026, 07:25
Довбик отправится играть в футбол в Германию
Довбик отправится играть в футбол в Германию
Принято окончательное решение. Лион определился с будущим Яремчука
Футбол | 03.06.2026, 07:32
Принято окончательное решение. Лион определился с будущим Яремчука
Принято окончательное решение. Лион определился с будущим Яремчука
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Футбол | 03.06.2026, 06:44
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
02.06.2026, 23:22 5
Футбол
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
02.06.2026, 08:57 12
Футбол
Кличко ответил, есть ли в Украине боксеры, которые станут преемниками Усика
Кличко ответил, есть ли в Украине боксеры, которые станут преемниками Усика
02.06.2026, 09:49 2
Бокс
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 7
Футбол
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
02.06.2026, 09:18 12
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
02.06.2026, 04:44 10
Бокс
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
01.06.2026, 10:32
Бокс
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
01.06.2026, 20:39 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем