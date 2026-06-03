Сборная, сенсационно вышедшая на ЧМ, разгромила другого участника мундиаля
Сборная Гаити отгрузила 4 мяча в товарищеском матче с Новой Зеландией
Сборная Гаити одержала разгромную победу над Новой Зеландией в товарищеском матче со счетом 4:0.
Поединок состоялся на нейтральном поле в американском Форт-Лодердейле на стадионе Chase Stadium.
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Обе команды готовятся к чемпионату мира 2026, который стартует 11 июня.
У команды Гаити голы забили Рубен Провиденс, Ленни Джозеф, затем отличился Францди Пьерро, а окончательный счет на 87-й минуте установил Дюк Лакруа.
Для сборной Гаити, которая сенсационно вышла на ЧМ, эта победа добавила уверенности перед стартом мундиаля. На ЧМ-2026 команда из Карибского бассейна будет выступать в группе C вместе с Бразилией, Марокко и Шотландией. Новая Зеландия сыграет в группе G с Бельгией, Египтом и Ираном.
Товарищеский матч. 3 июня 2026
Форт-Лодердейл (США), Chase Stadium
Гаити – Новая Зеландия – 4:0
Голы: Рубен Провиденс, 12, Ленни Джозеф, 51, Францди Пьерро, 62, Дюк Лакруа, 87
Видеообзор матча
События матча
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