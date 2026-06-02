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Уэльс
02.06.2026 21:45 – FT 1 : 1
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02 июня 2026, 23:47 | Обновлено 02 июня 2026, 23:49
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Уэльс на 90+3 минуте спас товарищеский матч против участника ЧМ-2026

Льюис Кумас из Ливерпуля забил в ворота Ганы в компенсированное время

02 июня 2026, 23:47 | Обновлено 02 июня 2026, 23:49
111
0
Уэльс на 90+3 минуте спас товарищеский матч против участника ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Уэльса спаслась от поражения в товарищеском матче против команды Ганы (1:1).

Спарринг прошёл в Кардиффе, столице Уэльса, за 9 дней до старта ЧМ-2026.

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Первый тайм прошёл без забитых голов, а после перерыва африканская сборная реализовала свой шанс. На 66-й минуте отличился Калеб Йиренки.

Уэльс сумел отыграться в концовке встречи: Льюис Кумас из Ливерпуля забил в компенсированное время на 90+3 минуте.

Сборная Уэльса на ЧМ-2026 не попала, а Гана сыграет в группе L с командами Англии, Хорватии и Панамы.

Товарищеский матч. 2 июня 2026

Кардифф (Уэльс), Cardiff City Stadium

Уэльс – Гана – 1:1

Гол: Льюис Кумас, 90+3 – Калеб Йиренки, 66

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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