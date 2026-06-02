Уэльс на 90+3 минуте спас товарищеский матч против участника ЧМ-2026
Льюис Кумас из Ливерпуля забил в ворота Ганы в компенсированное время
Сборная Уэльса спаслась от поражения в товарищеском матче против команды Ганы (1:1).
Спарринг прошёл в Кардиффе, столице Уэльса, за 9 дней до старта ЧМ-2026.
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Первый тайм прошёл без забитых голов, а после перерыва африканская сборная реализовала свой шанс. На 66-й минуте отличился Калеб Йиренки.
Уэльс сумел отыграться в концовке встречи: Льюис Кумас из Ливерпуля забил в компенсированное время на 90+3 минуте.
Сборная Уэльса на ЧМ-2026 не попала, а Гана сыграет в группе L с командами Англии, Хорватии и Панамы.
Товарищеский матч. 2 июня 2026
Кардифф (Уэльс), Cardiff City Stadium
Уэльс – Гана – 1:1
Гол: Льюис Кумас, 90+3 – Калеб Йиренки, 66
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