Сборная Марокко одержала вторую разгромную победу перед ЧМ-2026

Сборная Марокко разгромила команду Мадагаскара в товарищеском матче со счетом 4:0.

Спарринг прошел в городе Рабат на стадионе Prince Moulay Abdallah.

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Хозяева быстро решили судьбу встречи уже в первом тайме. На 4-й минуте счет открыл Исмаэль Сайбари после передачи Билаля Эль-Ханнуса. На 25-й минуте Сайбари оформил дубль и удвоил преимущество марокканцев.

Во втором тайме команда Марокко продолжила контролировать игру. На 78-й минуте Суфьян Рахими реализовал пенальти, а точку в матче на 90-й минуте поставил Аюб Эль-Кааби.

Марокко одержала разгромную победу во втором матче подряд. Ранее в ворота команды Бурунди было забито 5 мячей. Сборная Марокко на ЧМ-2026 сыграет в группе C против команд Бразилии, Шотландии и Гаити.

Товарищеский матч. 2 июня 2026

Рабат (Марокко), Prince Moulay Abdallah

Марокко – Мадагаскар – 4:0

Голы: Сайбари, 4, 25, Рахими, 78 (пен), Эль-Кааби, 90

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