Наследие Луческу. Дебют Хаджи: Румыния сыграла вничью с Грузией
В спарринге в Тбилиси встретились команды, не попавшие на ЧМ-2026
Сборные Грузии и Румынии сыграли вничью в товарищеском матче (1:1).
Встреча прошла в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи. Обе команды не попали на ЧМ-2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Счет был открыт на 46-й минуте. Гиорги Квилитая вывел хозяев вперед после перерыва.
Сборная Румыния отыгралась на 55-й минуте благодаря точному удару Луис Мунтяну (1:1).
Матч также стал примечательным дебютом Георге Хаджи на тренерском мостике сборной Румынии.
До марта румынскую сборную возглавлял Мирча Луческу, знаменитый экс-тренер Шахтера и Динамо 7 апреля умер из-за болезни.
Товарищеский матч. 2 июня 2026
Тбилиси. Стадион им. Михаила Месхи
Грузия – Румыния – 1:1
Голы: Гиорги Квилитая, 46 – Луис Мунтяну, 55
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Четвертьфинальный матч между Грузией и Украиной начнется 2 июня в 20:00
Ольховый станет игроком львовского клуба