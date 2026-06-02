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Международные товарищеские матчи
Грузия
02.06.2026 20:00 – FT 1 : 1
Румыния
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02 июня 2026, 22:07 | Обновлено 02 июня 2026, 22:54
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Наследие Луческу. Дебют Хаджи: Румыния сыграла вничью с Грузией

В спарринге в Тбилиси встретились команды, не попавшие на ЧМ-2026

02 июня 2026, 22:07 | Обновлено 02 июня 2026, 22:54
272
0
Наследие Луческу. Дебют Хаджи: Румыния сыграла вничью с Грузией
Getty Images/Global Images Ukraine. Георге Хаджи

Сборные Грузии и Румынии сыграли вничью в товарищеском матче (1:1).

Встреча прошла в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи. Обе команды не попали на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Счет был открыт на 46-й минуте. Гиорги Квилитая вывел хозяев вперед после перерыва.

Сборная Румыния отыгралась на 55-й минуте благодаря точному удару Луис Мунтяну (1:1).

Матч также стал примечательным дебютом Георге Хаджи на тренерском мостике сборной Румынии.

До марта румынскую сборную возглавлял Мирча Луческу, знаменитый экс-тренер Шахтера и Динамо 7 апреля умер из-за болезни.

Товарищеский матч. 2 июня 2026

Тбилиси. Стадион им. Михаила Месхи

Грузия – Румыния – 1:1

Голы: Гиорги Квилитая, 46 – Луис Мунтяну, 55

Видео голов и обзор матча

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Луи Мунтяну (Румыния), асcист Владимир Скречу.
46’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Квилитая (Грузия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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