Наследие Луческу. Дебют Хаджи: Румыния сыграла вничью с Грузией

Сборные Грузии и Румынии сыграли вничью в товарищеском матче (1:1).

Встреча прошла в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи. Обе команды не попали на ЧМ-2026.

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Счет был открыт на 46-й минуте. Гиорги Квилитая вывел хозяев вперед после перерыва.

Сборная Румыния отыгралась на 55-й минуте благодаря точному удару Луис Мунтяну (1:1).

Матч также стал примечательным дебютом Георге Хаджи на тренерском мостике сборной Румынии.

До марта румынскую сборную возглавлял Мирча Луческу, знаменитый экс-тренер Шахтера и Динамо 7 апреля умер из-за болезни.

Товарищеский матч. 2 июня 2026

Тбилиси. Стадион им. Михаила Месхи

Грузия – Румыния – 1:1

Голы: Гиорги Квилитая, 46 – Луис Мунтяну, 55

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