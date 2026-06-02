Грузия – Румыния – 1:1. Дебют Георге Хаджи. Видео голов и обзор

Вечером 2 июня в товарищеском матче сборные Грузии и Румынии сыграли вничью (1:1).

Игра прошла в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи. Обе команды не попали на ЧМ-2026.

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На 46-й минуте Гиорги Квилитая вывел хозяев вперед, а на 55-й минуте Луис Мунтяну сравнял счет (1:1).

Георге Хаджи дебютировал на тренерском мостике сборной Румынии, сменив Мирчу Луческу, который 7 апреля умер из-за болезни.

Товарищеский матч. 2 июня 2026

Тбилиси. Стадион им. Михаила Месхи

Грузия – Румыния – 1:1

Голы: Гиорги Квилитая, 46 – Луис Мунтяну, 55

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