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Международные товарищеские матчи
Грузия
02.06.2026 20:00 – FT 1 : 1
Румыния
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02 июня 2026, 22:53 | Обновлено 02 июня 2026, 22:54
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Грузия – Румыния – 1:1. Дебют Георге Хаджи. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Тбилиси

02 июня 2026, 22:53 | Обновлено 02 июня 2026, 22:54
109
0
Грузия – Румыния – 1:1. Дебют Георге Хаджи. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Георге Хаджи

Вечером 2 июня в товарищеском матче сборные Грузии и Румынии сыграли вничью (1:1).

Игра прошла в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи. Обе команды не попали на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 46-й минуте Гиорги Квилитая вывел хозяев вперед, а на 55-й минуте Луис Мунтяну сравнял счет (1:1).

Георге Хаджи дебютировал на тренерском мостике сборной Румынии, сменив Мирчу Луческу, который 7 апреля умер из-за болезни.

Товарищеский матч. 2 июня 2026

Тбилиси. Стадион им. Михаила Месхи

Грузия – Румыния – 1:1

Голы: Гиорги Квилитая, 46 – Луис Мунтяну, 55

Видео голов и обзор матча

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Луи Мунтяну (Румыния), асcист Владимир Скречу.
46’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Квилитая (Грузия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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