Грузия – Румыния – 1:1. Дебют Георге Хаджи. Видео голов и обзор
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Вечером 2 июня в товарищеском матче сборные Грузии и Румынии сыграли вничью (1:1).
Игра прошла в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи. Обе команды не попали на ЧМ-2026.
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На 46-й минуте Гиорги Квилитая вывел хозяев вперед, а на 55-й минуте Луис Мунтяну сравнял счет (1:1).
Георге Хаджи дебютировал на тренерском мостике сборной Румынии, сменив Мирчу Луческу, который 7 апреля умер из-за болезни.
Товарищеский матч. 2 июня 2026
Тбилиси. Стадион им. Михаила Месхи
Грузия – Румыния – 1:1
Голы: Гиорги Квилитая, 46 – Луис Мунтяну, 55
Видео голов и обзор матча
События матча
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