Хорватия уступила Бельгии в спарринге. Модрич сыграл 60 минут в маске
Голы для бельгийцев забили Юри Тилеманс и Ромелу Лукаку
Сборная Бельгии одержала победу над Хорватией (2:0) в товарищеском матче.
Команды сыграли спарринг в хорватском городе Риека за 9 дней до старта чемпионата мира 2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Счет во встрече был открыт на 38-й минуте. Юри Тилеманс после передачи Максима Де Кейпера отправил мяч в сетку ворот хозяев. Точку в матче поставил Ромелу Лукаку на 90+6 минуте.
Знаменитый хорватский хавбек Лука Модрич вышел в основе и провел на поле около 60 минут.
Лука Модрич играл в защитной маске из-за перелома левой скуловой кости, который он получил в конце апреля 2026 года в матче за Милан против Ювентуса после столкновения головами с Мануэлем Локателли. После этой травмы хорват перенес операцию.
На ЧМ-2026 Бельгия сыграет в группе G с командами Египта, Ирана и Новой Зеландии, а Хорватия будет выступать в группе L с Англией, Ганой и Панамой.
Товарищеский матч. 2 июня 2026
Риека (Хорватия), стадион HNK Rijeka
Хорватия – Бельгия – 0:2
Голы: Юри Тилеманс, 38, Ромелу Лукаку, 90+6.
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир стартует 14 мая
Футболист не перейдет в Саудовскую Аравию