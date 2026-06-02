  Хорватия уступила Бельгии в спарринге. Модрич сыграл 60 минут в маске
02 июня 2026, 20:59 | Обновлено 02 июня 2026, 21:01
Хорватия уступила Бельгии в спарринге. Модрич сыграл 60 минут в маске

Голы для бельгийцев забили Юри Тилеманс и Ромелу Лукаку

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич (справа)

Сборная Бельгии одержала победу над Хорватией (2:0) в товарищеском матче.

Команды сыграли спарринг в хорватском городе Риека за 9 дней до старта чемпионата мира 2026.

Счет во встрече был открыт на 38-й минуте. Юри Тилеманс после передачи Максима Де Кейпера отправил мяч в сетку ворот хозяев. Точку в матче поставил Ромелу Лукаку на 90+6 минуте.

Знаменитый хорватский хавбек Лука Модрич вышел в основе и провел на поле около 60 минут.

Лука Модрич играл в защитной маске из-за перелома левой скуловой кости, который он получил в конце апреля 2026 года в матче за Милан против Ювентуса после столкновения головами с Мануэлем Локателли. После этой травмы хорват перенес операцию.

На ЧМ-2026 Бельгия сыграет в группе G с командами Египта, Ирана и Новой Зеландии, а Хорватия будет выступать в группе L с Англией, Ганой и Панамой.

Товарищеский матч. 2 июня 2026

Риека (Хорватия), стадион HNK Rijeka

Хорватия – Бельгия – 0:2

Голы: Юри Тилеманс, 38, Ромелу Лукаку, 90+6.

