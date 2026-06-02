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Хорватия
02.06.2026 19:00 – FT 0 : 2
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02 июня 2026, 22:25 |
109
0

Хорватия – Бельгия – 0:2. Как забили Тилеманс и Лукаку. Видео голов и обзор

Смотрите видеобзор товарищеского матча в хорватском городе Риека

02 июня 2026, 22:25 |
109
0
Хорватия – Бельгия – 0:2. Как забили Тилеманс и Лукаку. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Бельгии на выезде одержала победу над Хорватией (2:0) в товарищеском матче.

Команды сыграли спарринг в хорватском городе Риека, готовясь к старту чемпионата мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 38-й минуте Юри Тилеманс забил после передачи Максима Де Кейпера. Точку в матче поставил Ромелу Лукаку на 90+6 минуте.

Знаменитый хорватский хавбек Лука Модрич вышел в основе и провел на поле около 60 минут.

Товарищеский матч. 2 июня 2026

Риека (Хорватия), стадион HNK Rijeka

Хорватия – Бельгия – 0:2

Голы: Юри Тилеманс, 38, Ромелу Лукаку, 90+6

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия), асcист Ханс Ванакен.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Бельгия), асcист Максим Де Кёйпер.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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