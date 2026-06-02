Хорватия – Бельгия – 0:2. Как забили Тилеманс и Лукаку. Видео голов и обзор

Сборная Бельгии на выезде одержала победу над Хорватией (2:0) в товарищеском матче.

Команды сыграли спарринг в хорватском городе Риека, готовясь к старту чемпионата мира 2026.

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На 38-й минуте Юри Тилеманс забил после передачи Максима Де Кейпера. Точку в матче поставил Ромелу Лукаку на 90+6 минуте.

Знаменитый хорватский хавбек Лука Модрич вышел в основе и провел на поле около 60 минут.

Товарищеский матч. 2 июня 2026

Риека (Хорватия), стадион HNK Rijeka

Хорватия – Бельгия – 0:2

Голы: Юри Тилеманс, 38, Ромелу Лукаку, 90+6

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