Хорватия – Бельгия – 0:2. Как забили Тилеманс и Лукаку. Видео голов и обзор
Смотрите видеобзор товарищеского матча в хорватском городе Риека
Сборная Бельгии на выезде одержала победу над Хорватией (2:0) в товарищеском матче.
Команды сыграли спарринг в хорватском городе Риека, готовясь к старту чемпионата мира 2026.
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На 38-й минуте Юри Тилеманс забил после передачи Максима Де Кейпера. Точку в матче поставил Ромелу Лукаку на 90+6 минуте.
Знаменитый хорватский хавбек Лука Модрич вышел в основе и провел на поле около 60 минут.
Товарищеский матч. 2 июня 2026
Риека (Хорватия), стадион HNK Rijeka
Хорватия – Бельгия – 0:2
Голы: Юри Тилеманс, 38, Ромелу Лукаку, 90+6
Видео голов и обзор матча
События матча
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