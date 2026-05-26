  Сборная Марокко отгрузила 5 мячей в спарринге перед ЧМ-2026
Международные товарищеские матчи
Марокко
26.05.2026 16:00 – FT 5 : 0
Бурунди
Чемпионат мира
26 мая 2026, 17:41 | Обновлено 26 мая 2026, 17:55
Сборная Марокко отгрузила 5 мячей в спарринге перед ЧМ-2026

По два мяча в ворота Бурунди отправили Аюб Эль-Кааби и Софиан Бенждида

Сборная Марокко забила 5 мячей в домашнем спарринге перед чемпионатом мира 2026.

Подопечные Мохаммеда Уаби разгромили команду Бурунди со счетом 5:0. Все голы были забиты после перерыва.

По два мяча в ворота Бурунди отправили Аюб Эль-Кааби и Софиан Бенждида, также отличился Набиль Бенталеб.

Сборная Марокко на ЧМ-2026 сыграет в группе C против команд Бразилии, Шотландии и Гаити.

26 мая 2026. Сале (Марокко)

Марокко – Бурунди – 5:0

Голы: Аюб Эль-Кааби, 59, 63, Набиль Бенталеб, 71, Софиан Бенждида, 80, 90

