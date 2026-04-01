Итоги плей-офф. Кто вышел на ЧМ-2026: состав групп финального раунда
Путевки на мундиаль получили: Турция, Швеция, Чехия, Босния
Вечером 31 марта состоялись финальные матчи плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Четыре победителя плей-офф вышли в финальную часть ЧМ-2026.
Путевки на ЧМ-2026 получили Турция, Швеция, Чехия, Босния и Герцеговина.
Сенсационно проиграли Италия и Дания, которым не повезло в сериях пенальти
Ночью в межконтинентальном плей-офф еще две путевки разыграют: ДР Конго – Ямайка, Ирак – Боливия
Ранее сборная Украины потеряла шансы на выход в ЧМ-2026, проиграв полуфигал плей-офф в Валенсии команде Швеции со счетом 1:3.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канада и Мексика.
Чемпионат мира 2026 по футболу. Квалификация
Зона УЕФА. Финалы плей-офф, 31.03.2026
21:45. Босния и Герцеговина – Италия – 1:1 (пен. 4:1)
Голы: Табакович, 79 – Мойзе Кин, 15
21:45. Швеция – Польша – 3:2
Голы: Эланга, 19, Лагербильке, 44, Дьокереш, 88 – Залевски, 33, Свидерски, 55
21:45. Косово – Турция – 0:1
Гол: Актюркоглу, 53
21:45. Чехия – Дания – 2:2 (пен. 3:1)
Голы: Шульц, 3, Крейчи, 100 – Андерсен, 72, Хег, 111
Межконтинентальный плей-офф, 01.04.2026
- 00:00. ДР Конго – Ямайка
- 06:00. Ирак – Боливия
Состав групп финального раунда ЧМ-2026
США, Канада, Мексика, 11 июня – 19 июля 2026
🔹 Группа A: Мексика, Южная Африка, Южная Корея, Чехия
🔹 Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария
🔹 Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия
🔹 Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция
🔹 Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор
🔹 Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис
🔹 Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия
🔹 Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай
🔹 Группа I: Франция, Сенегал, Ирак / Боливия, Норвегия
🔹 Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания
🔹 Группа K: Португалия, ДР Конго / Ямайка, Узбекистан, Колумбия
🔹 Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама
