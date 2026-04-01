Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
01 апреля 2026, 00:43 | Обновлено 01 апреля 2026, 01:26
Итоги плей-офф. Кто вышел на ЧМ-2026: состав групп финального раунда

Путевки на мундиаль получили: Турция, Швеция, Чехия, Босния

Коллаж Sport.ua

Вечером 31 марта состоялись финальные матчи плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Четыре победителя плей-офф вышли в финальную часть ЧМ-2026.

Путевки на ЧМ-2026 получили Турция, Швеция, Чехия, Босния и Герцеговина.

Сенсационно проиграли Италия и Дания, которым не повезло в сериях пенальти

Ночью в межконтинентальном плей-офф еще две путевки разыграют: ДР Конго – Ямайка, Ирак – Боливия

Ранее сборная Украины потеряла шансы на выход в ЧМ-2026, проиграв полуфигал плей-офф в Валенсии команде Швеции со счетом 1:3.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канада и Мексика.

Чемпионат мира 2026 по футболу. Квалификация

Зона УЕФА. Финалы плей-офф, 31.03.2026

21:45. Босния и Герцеговина – Италия – 1:1 (пен. 4:1)

Голы: Табакович, 79 – Мойзе Кин, 15

21:45. Швеция – Польша – 3:2

Голы: Эланга, 19, Лагербильке, 44, Дьокереш, 88 – Залевски, 33, Свидерски, 55

21:45. Косово – Турция – 0:1

Гол: Актюркоглу, 53

21:45. Чехия – Дания – 2:2 (пен. 3:1)

Голы: Шульц, 3, Крейчи, 100 – Андерсен, 72, Хег, 111

Межконтинентальный плей-офф, 01.04.2026

  • 00:00. ДР Конго – Ямайка
  • 06:00. Ирак – Боливия

Состав групп финального раунда ЧМ-2026

США, Канада, Мексика, 11 июня – 19 июля 2026

🔹 Группа A: Мексика, Южная Африка, Южная Корея, Чехия
🔹 Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария
🔹 Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия
🔹 Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция
🔹 Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор
🔹 Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис
🔹 Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия
🔹 Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай
🔹 Группа I: Франция, Сенегал, Ирак / Боливия, Норвегия
🔹 Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания
🔹 Группа K: Португалия, ДР Конго / Ямайка, Узбекистан, Колумбия
🔹 Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама

Николай Степанов
Ми це пережили в четвер. Можна уявити, який зараз траур в Італії, Польщі, Данії.
Гаїті, Кюрасао, Нова Зеландія, Кабо-Верде, Йорданія, Узбекистан, Панама 
А Сірожа казав, що ЛН це товариський турнір... А Шведи, які були в плей-офф через ЛН, взяли і хлопнули два других місця основного відбору!
Цікаві групи, багато екзотичних країн. Запекла боротьба має відбутися за 2-3 місце. Переможець вже давно відомий.
найсильніша група F: Netherlands, Japan, Sweden, Tunisia. 
Найстільки сильна, що жодного матчу дивитись не хочеться, бо вийдуть всі, крім Тунісу
