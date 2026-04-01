Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  РЕБРОВ: «Почему вы волнуетесь? Не думайте, что я держусь за это место»
31.03.2026 21:45 – FT 1 : 0
Албания
Чемпионат мира
01 апреля 2026, 00:23 | Обновлено 01 апреля 2026, 01:15
РЕБРОВ: «Почему вы волнуетесь? Не думайте, что я держусь за это место»

Наставник сборной Украины ответил на вопросы после спарринга с Албанией

УАФ. Сергей Ребров

Вечером 31 марта сборная Украины провела в Валенсии товарищеский матч против команды Албании (1:0).

После игры состоялась послематчевая пресс-конференция коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Сергей Ребров: «Возможный уход из сборной? У меня есть начальник. Как я сказал, я поговорю с Андреем Шевченко. Мой контракт заканчивается через два месяца. Я вам уже сказал, больше я ничего добавить не могу. Если федерация решит, что со мной нет будущего в национальной сборной, тогда все, нет проблем.

Для меня это не проблема. Вы не думайте, что я здесь держусь за это место. Но я перед игрой поговорил с Андреем Шевченко, он сказал: после матча мы с тобой поговорим.

(обращается к журналисту) Почему вас этот вопрос настолько беспокоит? Я же сказал, мой контракт заканчивается сейчас. Это вас беспокоит. Не говорите про всю Украину. Не надо говорить про всю Украину, пожалуйста.

Если поступит предложение продолжить работу со сборной? Я еще не разговаривал. Я услышу, что он скажет. Я не говорил. Я услышу, о чем мы будем разговаривать.

Имеют ли право болельщики критиковать сборную? Да, имеют право. Но, я считаю, вы можете критиковать тренера, но я не считаю, что игроки не отдавались на поле, когда они играли против Швеции. Они отдали все, но, к сожалению, Швеция – очень сильная команда, и она сегодня это показала. Кто-то кричит: Ребров – аут. Это не проблема. Тренер должен быть готов к этому, любой тренер. Но я считаю, что ребята этого не заслуживают. Они отдавались в матче против Швеции. Они пытались это сделать, но...

Матч с Албанией? Я считаю, это была хорошая игра, но мы все расстроены, потому что эта игра, к сожалению, товарищеская. Я считаю, что ребята играли без такой ответственности, как против Швеции, показали очень хороший футбол. Но обе команды были расстроены тем, что не прошли в финал плей-офф.

Виталий Миколенко? К сожалению, он почувствовал... Он говорит, что вчера обращался к врачам, но я об этом ничего не знал. И когда мы определялись с основным составом, он говорил, что готов. К сожалению, он получил эту травму. Как я сейчас вижу, он говорит, что это не настолько серьезно, и у него сейчас 5 выходных. Я уверен, что он вернется в Эвертон в нормальном состоянии».

ВИДЕО. Пресс-конференция Реброва после матча Украины против Албании

События матча

46’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (УКРАИНА), асcист Богдан Михайличенко.
Комментарии 17
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сережа, ты забыл где на...й? Это туда ---->
Я не держусь за место, поэтому не пишу о отставке....
Вот лицемерный клоун.
Прес-конференція  - це така штука, де задають питання, дебіл. "Чому вас це хвилює".
І да, це хвилює всю країну, щоб ти скоріше уже з**бав нафіг. Почитай інтернет і соцмережі, майже нема жодного коментаря де тебе підтримують. Зайди до себе в інстаграм почитай під останньою публікацією, клоун, щоб зрозуміти все, якщо є в черепній коробці чим розуміти і ще не встратив остатків якоїсь притомності.
Сірожа ти вже всіх заіб@в їде на х&й
Дибіл,що сказати,бабки рулять
У Серьожи питання на питання полізло? А чого ви задаєте це питання про відставку? Да тому бовдуре,шо ти прийшов на прес-службу давати прес - конференцію після того як повністю провалив Вітбір на ЧС.Ти не виконав поставлених задач та цілей,тому зроби хоч якесь каяття та піди з посади мужиком.А з Пазіком шо ви там будете вирішувати всім вже пофіг.Бо негатив та розчарування твоєю працею дуже великі.Ти вже вище голови не підстрибнеш.
Пряміком на свалку футбольної історії, в образі жадібного паразита, не компетентного бидляка і хама і найгіршого тренера за всі часи. Жлобство і гординя перетворили в морального урода, людину яка була символом золотого покоління, кращим з кращих футболістів України, як олімпійський в єдиному пориві скандував наш герой - Сережа Ребров. Сам винен . Прощай урод.
Гнида не хоче йти 
Ну, так уебуй
П0ц просто, прессухи для того и есть шо д с тебя хоть какой-то спрос был, а так всюду с ним обочрались и все ему норм … 
Будет потужно всё сказал пафосно Серёж очка, не нервничайте☝️
Він Лукашенка наслухався.
Сергій Хамлов: "Я не тримаюсь за крісло. Але поки дві зарплати по 150 тисяч євро не капнуть, нікуди не піду."
Якщо Ребров не тримається за місце тренера збірної України(це честь для справжнього тренера), то гріш йому ціна. Нехай іде собі...
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
ФОТО. Сбросил лишние кг. Фьюри показал форму перед боем с россиянином
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Заявка на камбек. Украина U21 уверенно обыграла Венгрию
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
