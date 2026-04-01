РЕБРОВ: «Почему вы волнуетесь? Не думайте, что я держусь за это место»

Вечером 31 марта сборная Украины провела в Валенсии товарищеский матч против команды Албании (1:0).

После игры состоялась послематчевая пресс-конференция коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Сергей Ребров: «Возможный уход из сборной? У меня есть начальник. Как я сказал, я поговорю с Андреем Шевченко. Мой контракт заканчивается через два месяца. Я вам уже сказал, больше я ничего добавить не могу. Если федерация решит, что со мной нет будущего в национальной сборной, тогда все, нет проблем.

Для меня это не проблема. Вы не думайте, что я здесь держусь за это место. Но я перед игрой поговорил с Андреем Шевченко, он сказал: после матча мы с тобой поговорим.

(обращается к журналисту) Почему вас этот вопрос настолько беспокоит? Я же сказал, мой контракт заканчивается сейчас. Это вас беспокоит. Не говорите про всю Украину. Не надо говорить про всю Украину, пожалуйста.

Если поступит предложение продолжить работу со сборной? Я еще не разговаривал. Я услышу, что он скажет. Я не говорил. Я услышу, о чем мы будем разговаривать.

Имеют ли право болельщики критиковать сборную? Да, имеют право. Но, я считаю, вы можете критиковать тренера, но я не считаю, что игроки не отдавались на поле, когда они играли против Швеции. Они отдали все, но, к сожалению, Швеция – очень сильная команда, и она сегодня это показала. Кто-то кричит: Ребров – аут. Это не проблема. Тренер должен быть готов к этому, любой тренер. Но я считаю, что ребята этого не заслуживают. Они отдавались в матче против Швеции. Они пытались это сделать, но...

Матч с Албанией? Я считаю, это была хорошая игра, но мы все расстроены, потому что эта игра, к сожалению, товарищеская. Я считаю, что ребята играли без такой ответственности, как против Швеции, показали очень хороший футбол. Но обе команды были расстроены тем, что не прошли в финал плей-офф.

Виталий Миколенко? К сожалению, он почувствовал... Он говорит, что вчера обращался к врачам, но я об этом ничего не знал. И когда мы определялись с основным составом, он говорил, что готов. К сожалению, он получил эту травму. Как я сейчас вижу, он говорит, что это не настолько серьезно, и у него сейчас 5 выходных. Я уверен, что он вернется в Эвертон в нормальном состоянии».

