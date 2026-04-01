РЕБРОВ: «Почему вы волнуетесь? Не думайте, что я держусь за это место»
Наставник сборной Украины ответил на вопросы после спарринга с Албанией
Вечером 31 марта сборная Украины провела в Валенсии товарищеский матч против команды Албании (1:0).
После игры состоялась послематчевая пресс-конференция коуча сине-желтых Сергея Реброва.
Сергей Ребров: «Возможный уход из сборной? У меня есть начальник. Как я сказал, я поговорю с Андреем Шевченко. Мой контракт заканчивается через два месяца. Я вам уже сказал, больше я ничего добавить не могу. Если федерация решит, что со мной нет будущего в национальной сборной, тогда все, нет проблем.
Для меня это не проблема. Вы не думайте, что я здесь держусь за это место. Но я перед игрой поговорил с Андреем Шевченко, он сказал: после матча мы с тобой поговорим.
(обращается к журналисту) Почему вас этот вопрос настолько беспокоит? Я же сказал, мой контракт заканчивается сейчас. Это вас беспокоит. Не говорите про всю Украину. Не надо говорить про всю Украину, пожалуйста.
Если поступит предложение продолжить работу со сборной? Я еще не разговаривал. Я услышу, что он скажет. Я не говорил. Я услышу, о чем мы будем разговаривать.
Имеют ли право болельщики критиковать сборную? Да, имеют право. Но, я считаю, вы можете критиковать тренера, но я не считаю, что игроки не отдавались на поле, когда они играли против Швеции. Они отдали все, но, к сожалению, Швеция – очень сильная команда, и она сегодня это показала. Кто-то кричит: Ребров – аут. Это не проблема. Тренер должен быть готов к этому, любой тренер. Но я считаю, что ребята этого не заслуживают. Они отдавались в матче против Швеции. Они пытались это сделать, но...
Матч с Албанией? Я считаю, это была хорошая игра, но мы все расстроены, потому что эта игра, к сожалению, товарищеская. Я считаю, что ребята играли без такой ответственности, как против Швеции, показали очень хороший футбол. Но обе команды были расстроены тем, что не прошли в финал плей-офф.
Виталий Миколенко? К сожалению, он почувствовал... Он говорит, что вчера обращался к врачам, но я об этом ничего не знал. И когда мы определялись с основным составом, он говорил, что готов. К сожалению, он получил эту травму. Как я сейчас вижу, он говорит, что это не настолько серьезно, и у него сейчас 5 выходных. Я уверен, что он вернется в Эвертон в нормальном состоянии».
ВИДЕО. Пресс-конференция Реброва после матча Украины против Албании
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Василий Каюк выступил с заявлением, раскритиковав решение дирекции УПЛ
Тон Дю Шатинье – об украинском Холанде
Вот лицемерный клоун.
І да, це хвилює всю країну, щоб ти скоріше уже з**бав нафіг. Почитай інтернет і соцмережі, майже нема жодного коментаря де тебе підтримують. Зайди до себе в інстаграм почитай під останньою публікацією, клоун, щоб зрозуміти все, якщо є в черепній коробці чим розуміти і ще не встратив остатків якоїсь притомності.