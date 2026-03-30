Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Международные товарищеские матчи
УКРАИНА
31.03.2026 21:45
Албания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Сборная УКРАИНЫ
30 марта 2026, 21:27 | Обновлено 30 марта 2026, 21:29
436
5

Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок

Возможно, последний матч Реброва во главе «сине-желтых»

30 марта 2026, 21:27 | Обновлено 30 марта 2026, 21:29
436
5 Comments
Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Коллаж Sport.ua

В последний день марта, в 21.45 по киевскому времени, на арене «Сьюдад де Валенсия» национальная сборная Украины проведет контрольный поединок. Соперником «сине-желтых» станет национальная команда Албании.

Украина

Никогда такого не было, и вот снова. Снова национальная сборная Украины осталась за бортом мирового футбольного первенства. Уже шесть раз наша главная футбольная команда не смогла попасть на Мундиаль посредством стыковых поединков. Среди европейских сборных – это своего рода рекорд.

Последний по счету раз «сине-желтые» не пробились на Мундиаль несколькими днями ранее, проиграв в полуфинале плей-офф ЧМ-2026 еще одной «сине-желтой» команде – сборной Швеции.

В этот раз не было досадного автогола не в нашу пользу. Не было судейского произвола, выдуманного пенальти, вселенского заговора и несчастного стечения обстоятельств. Не было совсем ничего такого, на что можно было пенять, стоя у зеркала.

Да, были травмы и дисквалификации некоторых наших ведущих игроков. Но дело в том, что и у нашего соперника была аналогичная ситуация. Стало быть, мы со шведами изначально были в равных условиях.

Однако шведы продемонстрировали и рвение, и характер, и мастерство. И честь флага. Украинцы же не продемонстрировали ровным счетом ничего. Посему поражение 1:3 – более чем заслуженное.

Наставник нашей команды Сергей Ребров в игре против Швеции, которую до матча почти в один голос окрестили главной игрой в карьере нынешнего наставника «сине-желтых», не справился с поставленной задачей. Мало того, что Ребров проиграл свою тренерскую дуэль Поттеру, так еще и не смог хотя бы эмоционально зарядить своих подопечных.

Безвольная, серая, убогая и посредственная команда – вот такой предстала сборная Украины в важнейшей игре против Швеции.

Хотя, в то же время, и многих подопечных Реброва нужно «макать в шкоду» за матч со Швецией. И в первую очередь – лидера нашей защиты Илью Забарного. Хотя какой он лидер после таких откровенных ляпов…

Целесообразности в проведении поединка против Албании нет ни малейшей, учитывая моральное состояние не только нашей команды, но и соперника. Тем не менее, о проведении подобного матча было известно заранее, то есть, наша сборная в любом случае не осталась бы без игровой практики 31 марта: сыграли б либо с победителем пары в параллельном полуфинале, либо, в случае неудачи, с неудачником.

Увы, получился второй вариант.

Сложно представить, в каком состоянии сейчас наша команда. Да и наш тренерский штаб. Контракт УАФ с Сергеем Ребровым действителен еще два месяца. Глава нашей федерации Андрей Шевченко после поражения от шведов заявил, что национальная сборная не справилась с поставленной задачей.

Значит ли это, что матч против Албании стане последним для Сергея Реброва во главе «сине-желтых»? Похоже на то. Во всяком случае, каких-то весомых аргументов в пользу продления соглашения с Ребровым сейчас нет.

Албания

В полуфинал плей-офф ЧМ-2026 сборная Албании попала в качестве второй команды группы К. Победителем той группы с максимальным показателем стала сборная Англии. А вот «красно-черные» в борьбе за второе место опередили Андорру, Латвию и, что самое главное, непримиримого недруга – Сербию.

В стыке против Польши подопечные Сильвиньо не выглядели так безнадежно, как сборная Украины против Швеции. Албанцы выиграли первый тайм – 1:0. Однако во второй половине встречи свое веское слово сказали лидеры «кадры» – Левандовски и Зелинськи, а также варшавские трибуны.

В итоге Албания на выезде проиграла 1:2. И вместо финала за выход на Мундиаль сыграет теперь со сборной Украины в «потешном», ничего не значащем матче.

Кстати, у Сильвиньо, как и у Реброва, в начале лета заканчивается контракт. Многие футбольные болельщики и специалисты в Албании восприняли поражение от Польши как трагедию, и призывают бразильца покинуть их сборную. На что бразилец ответил, что, дескать, за свое кресло не держусь.

В июне стороны сядут за стол переговоров, и, если руководство национальной ассоциации Албании посчитает, что Сильвиньо не достоин дальше возглавлять сборную, он с пониманием к этому отнесется.

История противостояний

Сборная Албании для главной команды нашей страны – частый гость. Оппоненты доселе встречались восемь раз. Албанцев при этом можно назвать удобным соперников, ибо в шести предыдущих поединках победа была за Украиной. Один раз победили балканцы, еще одна встреча завершилась вничью. Разница мячей – 16:7 в нашу пользу. Последний раз соперники пересекались в недавнем розыгрыше Лиги наций. Тогда команды обменялись выездными победами (2:1).

Прогноз

Команды в абсолютно равных условиях. Команды в тяжелом психологическом состоянии. Команды, прекрасно понимающие нецелесообразность этого поединка. Наверняка и Ребров, и Сильвиньо попробуют достучаться до своих подопечных, чтобы не сесть в лужу второй раз подряд. Наверняка оба тренера устроят серьезнейшую ротацию состава, дав поиграть футболистам, доселе получающим мало игрового времени. Наш прогноз на противостояние – ничья 1:1.

Ориентировочные составы:

Украина: Ризнык, Конопля, Забарный, Сваток, Миколенко, Очеретько, Шапаренко, Гуцуляк, Цыганков, Судаков, Ванат

Албания: Стракоша, Хисай, Исмаили, Джимсити, Митай, Мучи, Аслани, Байрами, Шеху, Пилиос, Узуни.

Прогноз Sport.ua
УКРАИНА
31 марта 2026 -
21:45
Албания
По теме:
ВИДЕО. Ребров и Миколенко – о матче с Албанией после вылета из отбора ЧМ
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
«Это повлияло». Тренер Польши назвал ключевой момент игры Украина – Швеция
прогнозы Украина - Албания сборная Украины по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Футбол | 30 марта 2026, 19:11 13
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента

Крупский не получил шансов при Реброве

УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Футбол | 30 марта 2026, 09:15 35
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины

Не стоит исключать, что Сергей Ребров останется на своем посту

Что будет с Луниным? Реал готов избавиться летом от десяти игроков
Футбол | 30.03.2026, 22:04
Что будет с Луниным? Реал готов избавиться летом от десяти игроков
Что будет с Луниным? Реал готов избавиться летом от десяти игроков
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Футбол | 30.03.2026, 08:51
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов
Футбол | 29.03.2026, 23:36
Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов
Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Завтра так багато наших збірних грає!🤩
В 11:00 жіноча хокейна🧊🇺🇦 з новозеландками🇳🇿,
13:00 ю19⚽🇺🇦 молодші з естонцями🇪🇪,
17:00 ю19⚽🇺🇦 старші з румунами🇷🇴,
17:30 молодіжка ю21⚽🇺🇦 з угорцями🇭🇺.
І в 21:45 Національна⚽🇺🇦 з албанцями🇦🇱.
Всім їм зичимо перемог!✊🇺🇦
Ответить
+1
На цей матч треба випускати 11 гравців, які не мають багато ігор за збірну, коли ж їм набиратися досвіду, як не в таких "важливих" матчах?
Ответить
0
Вообще пох
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Фінал кубку "дерев'яний дурень"
Ответить
-1
Популярные новости
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2026, 23:22 5
Теннис
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 08:45 42
Футбол
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
29.03.2026, 00:23 5
Футбол
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
30.03.2026, 02:08 3
Хоккей
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…
30.03.2026, 12:03 52
Футбол
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
30.03.2026, 07:10 26
Футбол
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
29.03.2026, 06:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем