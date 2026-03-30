В последний день марта, в 21.45 по киевскому времени, на арене «Сьюдад де Валенсия» национальная сборная Украины проведет контрольный поединок. Соперником «сине-желтых» станет национальная команда Албании.

Украина

Никогда такого не было, и вот снова. Снова национальная сборная Украины осталась за бортом мирового футбольного первенства. Уже шесть раз наша главная футбольная команда не смогла попасть на Мундиаль посредством стыковых поединков. Среди европейских сборных – это своего рода рекорд.

Последний по счету раз «сине-желтые» не пробились на Мундиаль несколькими днями ранее, проиграв в полуфинале плей-офф ЧМ-2026 еще одной «сине-желтой» команде – сборной Швеции.

В этот раз не было досадного автогола не в нашу пользу. Не было судейского произвола, выдуманного пенальти, вселенского заговора и несчастного стечения обстоятельств. Не было совсем ничего такого, на что можно было пенять, стоя у зеркала.

Да, были травмы и дисквалификации некоторых наших ведущих игроков. Но дело в том, что и у нашего соперника была аналогичная ситуация. Стало быть, мы со шведами изначально были в равных условиях.

Однако шведы продемонстрировали и рвение, и характер, и мастерство. И честь флага. Украинцы же не продемонстрировали ровным счетом ничего. Посему поражение 1:3 – более чем заслуженное.

Наставник нашей команды Сергей Ребров в игре против Швеции, которую до матча почти в один голос окрестили главной игрой в карьере нынешнего наставника «сине-желтых», не справился с поставленной задачей. Мало того, что Ребров проиграл свою тренерскую дуэль Поттеру, так еще и не смог хотя бы эмоционально зарядить своих подопечных.

Безвольная, серая, убогая и посредственная команда – вот такой предстала сборная Украины в важнейшей игре против Швеции.

Хотя, в то же время, и многих подопечных Реброва нужно «макать в шкоду» за матч со Швецией. И в первую очередь – лидера нашей защиты Илью Забарного. Хотя какой он лидер после таких откровенных ляпов…

Целесообразности в проведении поединка против Албании нет ни малейшей, учитывая моральное состояние не только нашей команды, но и соперника. Тем не менее, о проведении подобного матча было известно заранее, то есть, наша сборная в любом случае не осталась бы без игровой практики 31 марта: сыграли б либо с победителем пары в параллельном полуфинале, либо, в случае неудачи, с неудачником.

Увы, получился второй вариант.

Сложно представить, в каком состоянии сейчас наша команда. Да и наш тренерский штаб. Контракт УАФ с Сергеем Ребровым действителен еще два месяца. Глава нашей федерации Андрей Шевченко после поражения от шведов заявил, что национальная сборная не справилась с поставленной задачей.

Значит ли это, что матч против Албании стане последним для Сергея Реброва во главе «сине-желтых»? Похоже на то. Во всяком случае, каких-то весомых аргументов в пользу продления соглашения с Ребровым сейчас нет.

Албания

В полуфинал плей-офф ЧМ-2026 сборная Албании попала в качестве второй команды группы К. Победителем той группы с максимальным показателем стала сборная Англии. А вот «красно-черные» в борьбе за второе место опередили Андорру, Латвию и, что самое главное, непримиримого недруга – Сербию.

В стыке против Польши подопечные Сильвиньо не выглядели так безнадежно, как сборная Украины против Швеции. Албанцы выиграли первый тайм – 1:0. Однако во второй половине встречи свое веское слово сказали лидеры «кадры» – Левандовски и Зелинськи, а также варшавские трибуны.

В итоге Албания на выезде проиграла 1:2. И вместо финала за выход на Мундиаль сыграет теперь со сборной Украины в «потешном», ничего не значащем матче.

Кстати, у Сильвиньо, как и у Реброва, в начале лета заканчивается контракт. Многие футбольные болельщики и специалисты в Албании восприняли поражение от Польши как трагедию, и призывают бразильца покинуть их сборную. На что бразилец ответил, что, дескать, за свое кресло не держусь.

В июне стороны сядут за стол переговоров, и, если руководство национальной ассоциации Албании посчитает, что Сильвиньо не достоин дальше возглавлять сборную, он с пониманием к этому отнесется.

История противостояний

Сборная Албании для главной команды нашей страны – частый гость. Оппоненты доселе встречались восемь раз. Албанцев при этом можно назвать удобным соперников, ибо в шести предыдущих поединках победа была за Украиной. Один раз победили балканцы, еще одна встреча завершилась вничью. Разница мячей – 16:7 в нашу пользу. Последний раз соперники пересекались в недавнем розыгрыше Лиги наций. Тогда команды обменялись выездными победами (2:1).

Прогноз

Команды в абсолютно равных условиях. Команды в тяжелом психологическом состоянии. Команды, прекрасно понимающие нецелесообразность этого поединка. Наверняка и Ребров, и Сильвиньо попробуют достучаться до своих подопечных, чтобы не сесть в лужу второй раз подряд. Наверняка оба тренера устроят серьезнейшую ротацию состава, дав поиграть футболистам, доселе получающим мало игрового времени. Наш прогноз на противостояние – ничья 1:1.

Ориентировочные составы:

Украина: Ризнык, Конопля, Забарный, Сваток, Миколенко, Очеретько, Шапаренко, Гуцуляк, Цыганков, Судаков, Ванат

Албания: Стракоша, Хисай, Исмаили, Джимсити, Митай, Мучи, Аслани, Байрами, Шеху, Пилиос, Узуни.