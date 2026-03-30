Во вторник, 31 марта, состоится товарищеский поединок, в котором встретятся сборные Украины и Албании. Матч пройдет в Валенсии (Испания) на стадионе «Сьютат де Валенсия», игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины неудачно завершила квалификацию чемпионата мира, несколько дней назад проиграв Швеции со счетом 1:3. Таким образом, ЧМ-2006 так и остается единственным мундиалем в истории, куда сумела пробиться наша национальная команда. Албания также не поедет на мировое первенство: «орлы» в плей-офф уступили Польше со счетом 1:2.

Георгий Судаков, полузащитник сборной Украины:

«Играть за сборную – это невероятно, это привилегия и детская мечта. Поэтому товарищеский или нет – хотим победить и реабилитироваться после Швеции».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Албания, за которой можно следить в украинской версии сайта.