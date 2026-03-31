Победа на фоне грусти. Сборная Украины обыграла Албанию

После фиаско национальной сборной Украины в матче полуфинала плей-офф квалификации к чемпионату мира-2026 против Швеции несколько дней назад (1:3) в расписании команды Сергея Реброва была запланирована ещё одна встреча, но теперь уже товарищеского характера. Логично, что именно против коллектива, уступившего в параллельной паре, и в случае противостояния Польши и Албании подарило нам в соперники «красно-черный» коллектив во главе с экзотичным для европейского футбольного пространства бразильским наставником Сильвиньо.

Соперник, безусловно, интересный, но в первую очередь в этот вечер в Валенсии это были наши братья по несчастью. Хотя, в отличие от команды Реброва, существенной ротации никто там планировать не собирался. Можно сказать, что Украина выставила свой в чем-то резервный состав против соперников, которые сыграли основным составом футболистов с небольшими вкраплениями свежих игроков. Однако не успела начаться игра, как из-за травмы мы потеряли Виталия Миколенко.

К счастью, это был едва ли не единственный повод дополнительно расстроиться для нас в этот вечер, потому что в остальном Украина отыграла этот матч так, как и должна была, с учетом уровня соперников. Захватили контроль над мячом, и пусть Албания оставляла за собой опасные моменты в виде ударов со средней и дальней дистанций, но к воротам Ризныка никто никого не собирался подпускать.

Это практически исключило возможность создания угрозы нашему владению мячом, в то время как на противоположной стороне поля мы увидели немало интересных вариантов построения атаки. Оставалось только спросить: где же все это было несколько дней назад? Впрочем, выглядело вполне неплохо — голевые моменты, общий уровень давления в прессинге, контроль над темпом игры. Команде Реброва многое удавалось, но из созданных неплохих моментов до перерыва ни одного реализовать мы так и не смогли.

А вот в начале второго тайма как разбежались, так сразу и мяч в сетку чужих ворот направить смогли. Уже в первой же атаке Михайличенко с глубины левого фланга выполнил подачу на Гуцуляка, а тот головой переиграл вратаря Стракошу ударом в противоход. Вратарь Албании, кстати, едва ли не единственная весомая причина, почему счет в итоге не был значительно более уверенным в нашу пользу.

Но и Ризныку приходилось работать на линии также кое-где. Особенно в моменте с дальним ударом Лячи с правого фланга сразу после нашего забитого мяча, который летел прямо в правую девятку, или когда под острым углом запускали к левому краю штрафной Узуни, но удар также принял на себя наш голкипер. В противовес этому мы поставили удар в штангу от Шапаренко в очень мастерском эпизоде в исполнении полузащитника, а также классные моменты Пономаренко и Волошина уже в конце матча. Забить, к сожалению, тогда так и не удалось, поэтому победа лишь минимальная, но для последнего аккорда сойдет. Это же последний аккорд, правда?

Следующий матч Украина проведет в гостях у Венгрии в Лиге наций УЕФА уже осенью, а Албания в том же турнире примет Беларусь.

Товарищеский матч.

Украина – Албания – 1:0

Гол: Гуцуляк (46)

Предупреждение: Калюжный (90)

Украина: Ризнык, Михайличенко, Сарапий, Забарный, Конопля (Тымчик, 64), Малиновский (Пихаленок, 74), Ярмолюк (Калюжный, 64), Шапаренко (Судаков, 83), Волошин (Зубков, 74), Яремчук (Пономаренко, 64), Гуцуляк (Цыганков, 83).

Албания: Стракоша, Митай, Джимшити, Плана, Хюсай (Балью, 59), Аслани, Ходжа (Пило, 46), Шеху (Байрами, 59), Лячи (Паязити, 59), Узуни (Асани, 83), Броя (Мехмети).

Арбитр: Хуан Мартинес (Испания)

Стадион «Сьютат де Валенсия» (Валенсия, Испания)

