Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Победа на фоне грусти. Сборная Украины обыграла Албанию
31.03.2026 21:45 – FT 1 : 0
31 марта 2026, 23:35 | Обновлено 31 марта 2026, 23:58
37

Победа на фоне грусти. Сборная Украины обыграла Албанию

Судьбу матча решил один результативный удар

31 марта 2026, 23:35 | Обновлено 31 марта 2026, 23:58
37 Comments
После фиаско национальной сборной Украины в матче полуфинала плей-офф квалификации к чемпионату мира-2026 против Швеции несколько дней назад (1:3) в расписании команды Сергея Реброва была запланирована ещё одна встреча, но теперь уже товарищеского характера. Логично, что именно против коллектива, уступившего в параллельной паре, и в случае противостояния Польши и Албании подарило нам в соперники «красно-черный» коллектив во главе с экзотичным для европейского футбольного пространства бразильским наставником Сильвиньо.

Соперник, безусловно, интересный, но в первую очередь в этот вечер в Валенсии это были наши братья по несчастью. Хотя, в отличие от команды Реброва, существенной ротации никто там планировать не собирался. Можно сказать, что Украина выставила свой в чем-то резервный состав против соперников, которые сыграли основным составом футболистов с небольшими вкраплениями свежих игроков. Однако не успела начаться игра, как из-за травмы мы потеряли Виталия Миколенко.

К счастью, это был едва ли не единственный повод дополнительно расстроиться для нас в этот вечер, потому что в остальном Украина отыграла этот матч так, как и должна была, с учетом уровня соперников. Захватили контроль над мячом, и пусть Албания оставляла за собой опасные моменты в виде ударов со средней и дальней дистанций, но к воротам Ризныка никто никого не собирался подпускать.

Это практически исключило возможность создания угрозы нашему владению мячом, в то время как на противоположной стороне поля мы увидели немало интересных вариантов построения атаки. Оставалось только спросить: где же все это было несколько дней назад? Впрочем, выглядело вполне неплохо — голевые моменты, общий уровень давления в прессинге, контроль над темпом игры. Команде Реброва многое удавалось, но из созданных неплохих моментов до перерыва ни одного реализовать мы так и не смогли.

А вот в начале второго тайма как разбежались, так сразу и мяч в сетку чужих ворот направить смогли. Уже в первой же атаке Михайличенко с глубины левого фланга выполнил подачу на Гуцуляка, а тот головой переиграл вратаря Стракошу ударом в противоход. Вратарь Албании, кстати, едва ли не единственная весомая причина, почему счет в итоге не был значительно более уверенным в нашу пользу.

Но и Ризныку приходилось работать на линии также кое-где. Особенно в моменте с дальним ударом Лячи с правого фланга сразу после нашего забитого мяча, который летел прямо в правую девятку, или когда под острым углом запускали к левому краю штрафной Узуни, но удар также принял на себя наш голкипер. В противовес этому мы поставили удар в штангу от Шапаренко в очень мастерском эпизоде в исполнении полузащитника, а также классные моменты Пономаренко и Волошина уже в конце матча. Забить, к сожалению, тогда так и не удалось, поэтому победа лишь минимальная, но для последнего аккорда сойдет. Это же последний аккорд, правда?

Следующий матч Украина проведет в гостях у Венгрии в Лиге наций УЕФА уже осенью, а Албания в том же турнире примет Беларусь.

Товарищеский матч.

Украина – Албания – 1:0

Гол: Гуцуляк (46)

Предупреждение: Калюжный (90)

Украина: Ризнык, Михайличенко, Сарапий, Забарный, Конопля (Тымчик, 64), Малиновский (Пихаленок, 74), Ярмолюк (Калюжный, 64), Шапаренко (Судаков, 83), Волошин (Зубков, 74), Яремчук (Пономаренко, 64), Гуцуляк (Цыганков, 83).

Албания: Стракоша, Митай, Джимшити, Плана, Хюсай (Балью, 59), Аслани, Ходжа (Пило, 46), Шеху (Байрами, 59), Лячи (Паязити, 59), Узуни (Асани, 83), Броя (Мехмети).

Арбитр: Хуан Мартинес (Испания)

Стадион «Сьютат де Валенсия» (Валенсия, Испания)

УКРАИНА – АЛБАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Александр Снитко
Комментарии 37
Ніякої зміни в тактиці на гру !!!!! Нудний ходячий футбол у виконанні збірної України !!!!! Знову ніхто особливо бігати не хотів !!!! Змін НУЛЬ !!!!!!!!  І що може бути нормального далі ?
Циганик сказав що поляки легко пройдуть цю збірну Щвеції. І знову обісрався. З нього такий експерт як з Шеви президент УАФ
як можна тримати на лаві самого забивного форварда УПЛ??!!??
навіщо ти його визиваєш?!?
Просто Албании этот матч был еще меньше нужен, чем нам.
ребров хло, лалалалалала... на выход, мудень
🇺🇦8-2🇳🇿 women's hockey
🇺🇦4-0🇪🇪 u19 (2008)
🇺🇦1-1🇷🇴 u19 (2007)
🇺🇦2-1🇭🇺 u21
🇺🇦1-0🇦🇱
Баланс за сегодня очень положительный🎉🥳 А сборной Украины удачи в ЛН уже с новым тренером.
А Нещерет так і не отримав жодної хвилини ігрового часу
немає кому бити по воротах
Надеюсь, последний матч Реброва в качестве тренера нашей сборной..
це було свого часу з Буяльским коли той забивав майже в кожному матчі, і його ігнорували у збірній, така сама ситуація з Матвієм, коли йому доводиться лише спостерігати з лави 
Буква Ю
Вот именно так и выглядит Пиррова победа.Это ж футбол,как сказал один дядя Серьожа.
Тепер УАФ має всі підстави сказати, що сезон завершено на мажорній ноті, результат задовільний, контракт з тренером буде продовжено
В целом сборной нужна свежая кровь в виде свежих идей, возможно это сможет улучшить игру и она будет не такой, от испанского вектора нужно отходить, он нам не подходит, вот только один вопрос, кто захочет брать на себя этот геморрой, и опять быть под прицелом всех остальных, вопрос риторический 
Ще б босняки макарон ухайдокали - взагалі пісня буде
Найбільша радість і прибуток - перемога Швеції! Поляки мають знати своє місце - поруч з нами, на сусідній дючці. Так би мовити: скованиє одной цепью, связаниє одной целью!
Не зря лунтик забил 
Полякам албанцы забили на их поле.
Мені не вистачило саме того, що обіцяли футболісти, налаштованості. Дуже академічнеько, обережненько, за рахунок індивідуальних якостей. Центр значно краще, та й в нападі були моменти, але це лише товарняк з Албанією...
А де 5-0? І тут на Е Бали...
