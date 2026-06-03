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03 июня 2026, 01:23 |
38
0

Уэльс – Гана – 1:1. Спасительный удар на 90+3 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Кардиффе

03 июня 2026, 01:23 |
38
0
Уэльс – Гана – 1:1. Спасительный удар на 90+3 мин. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Уэльса сыграла вничью в товарищеском матче с командой Ганы (1:1).

Спарринг прошел в Кардиффе, столице Уэльса, за 9 дней до старта ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 66-й минуте у сборной Ганы отличился Калеб Йиренки, а хозяева спасли игру в конце матча.

Льюис Кумас из Ливерпуля забил в компенсированное время на 90+3 минуте.

Товарищеский матч. 2 июня 2026

Кардифф (Уэльс), Cardiff City Stadium

Уэльс – Гана – 1:1

Гол: Льюис Кумас, 90+3 – Калеб Йиренки, 66

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Кумас (Уэльс), асcист Неко Уильямс.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Caleb Yirenkyi (Гана).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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