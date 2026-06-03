Уэльс – Гана – 1:1. Спасительный удар на 90+3 мин. Видео голов и обзор

Сборная Уэльса сыграла вничью в товарищеском матче с командой Ганы (1:1).

Спарринг прошел в Кардиффе, столице Уэльса, за 9 дней до старта ЧМ-2026.

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На 66-й минуте у сборной Ганы отличился Калеб Йиренки, а хозяева спасли игру в конце матча.

Льюис Кумас из Ливерпуля забил в компенсированное время на 90+3 минуте.

Товарищеский матч. 2 июня 2026

Кардифф (Уэльс), Cardiff City Stadium

Уэльс – Гана – 1:1

Гол: Льюис Кумас, 90+3 – Калеб Йиренки, 66

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