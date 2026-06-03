Фиаско оранжевых. Сборная Нидерландов дома уступила команде из Африки
Единственный в матче гол для Алжира забил Анис Хадж-Мусса
Сборная Нидерландов сенсационно проиграла Алжиру со счетом 0:1 в контрольном поединке.
Спарринг состоялся 3 июня 2026 года в Роттердаме на стадионе Де Кейп.
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После безголевого первого тайма единственный мяч во встрече был забит на 86-й минуте. Отличился Анис Хадж-Мусса после передачи Набиля Бенталеба (1:0).
Нидерланды владели инициативой по статистике, но не сумели реализовать ни одного момента и уступили сопернику из Африки.
Сборная Нидерландов на ЧМ-2026 сыграет в группе F с командами Японии, Швеции, Туниса. Сборная Алжира выступит в группе J, где встретится с Арегнтиной, Австрией и Иорданией.
Товарищеский матч. 3 июня 2026
Роттердам (Нидерланды), Де Кейп
Нидерланды – Алжир – 0:1
Гол: Анис Хадж-Мусса, 86
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