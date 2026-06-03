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Нидерланды
03.06.2026 21:45 – FT 0 : 1
Алжир
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03 июня 2026, 23:49 | Обновлено 04 июня 2026, 01:12
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Фиаско оранжевых. Сборная Нидерландов дома уступила команде из Африки

Единственный в матче гол для Алжира забил Анис Хадж-Мусса

03 июня 2026, 23:49 | Обновлено 04 июня 2026, 01:12
311
0
Фиаско оранжевых. Сборная Нидерландов дома уступила команде из Африки
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Нидерландов сенсационно проиграла Алжиру со счетом 0:1 в контрольном поединке.

Спарринг состоялся 3 июня 2026 года в Роттердаме на стадионе Де Кейп.

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После безголевого первого тайма единственный мяч во встрече был забит на 86-й минуте. Отличился Анис Хадж-Мусса после передачи Набиля Бенталеба (1:0).

Нидерланды владели инициативой по статистике, но не сумели реализовать ни одного момента и уступили сопернику из Африки.

Сборная Нидерландов на ЧМ-2026 сыграет в группе F с командами Японии, Швеции, Туниса. Сборная Алжира выступит в группе J, где встретится с Арегнтиной, Австрией и Иорданией.

Товарищеский матч. 3 июня 2026

Роттердам (Нидерланды), Де Кейп

Нидерланды – Алжир – 0:1

Гол: Анис Хадж-Мусса, 86

Видео гола и обзор матча

Фотогалерея

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Анис Хадж Мусса (Алжир), асcист Набиль Бенталеб.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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