Нидерланды – Алжир – 0:1. Куман начал кричать. Видео гола и обзор

Сборная Нидерландов сенсационно проиграла Алжиру со счетом 0:1.

Спарринг состоялся 3 июня в Роттердаме на стадионе Де Кейп.

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На 86-й минуте отличился Анис Хадж-Мусса после передачи Набиля Бенталеба (1:0).

Нидерланды владели инициативой, но не сумели реализовать моменты, и коуч оранжевых Рональд Куман даже начал кричать.

Товарищеский матч. 3 июня 2026

Роттердам (Нидерланды), Де Кейп

Нидерланды – Алжир – 0:1

Гол: Анис Хадж-Мусса, 86

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