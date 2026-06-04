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Нидерланды
03.06.2026 21:45 – FT 0 : 1
Алжир
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04 июня 2026, 00:59 | Обновлено 04 июня 2026, 01:05
26
0

Нидерланды – Алжир – 0:1. Куман начал кричать. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Роттердаме

04 июня 2026, 00:59 | Обновлено 04 июня 2026, 01:05
26
0
Нидерланды – Алжир – 0:1. Куман начал кричать. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Нидерландов сенсационно проиграла Алжиру со счетом 0:1.

Спарринг состоялся 3 июня в Роттердаме на стадионе Де Кейп.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 86-й минуте отличился Анис Хадж-Мусса после передачи Набиля Бенталеба (1:0).

Нидерланды владели инициативой, но не сумели реализовать моменты, и коуч оранжевых Рональд Куман даже начал кричать.

Товарищеский матч. 3 июня 2026

Роттердам (Нидерланды), Де Кейп

Нидерланды – Алжир – 0:1

Гол: Анис Хадж-Мусса, 86

Видео гола и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Анис Хадж Мусса (Алжир), асcист Набиль Бенталеб.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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