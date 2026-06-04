Нидерланды – Алжир – 0:1. Куман начал кричать. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Роттердаме
Сборная Нидерландов сенсационно проиграла Алжиру со счетом 0:1.
Спарринг состоялся 3 июня в Роттердаме на стадионе Де Кейп.
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На 86-й минуте отличился Анис Хадж-Мусса после передачи Набиля Бенталеба (1:0).
Нидерланды владели инициативой, но не сумели реализовать моменты, и коуч оранжевых Рональд Куман даже начал кричать.
Товарищеский матч. 3 июня 2026
Роттердам (Нидерланды), Де Кейп
Нидерланды – Алжир – 0:1
Гол: Анис Хадж-Мусса, 86
Видео гола и обзор матча
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