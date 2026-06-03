Италия минимально обыграла Люксембург. Скуадру Адзурру на ЧМ не увидим

Сборная Италии на выезде одержала минимальную победу над Люксембургом (1:0).

Товарищеский матч состоялся 3 июня 2026 года на Stade de Luxembourg.

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Единственный гол во встрече был забит на 49-й минуте. Франческо Эспозито отличился после передачи Никколо Пизилли (0:1).

Сборную Италии в этом матче возглавлял Сильвио Бальдини в статусе исполняющего обязанности.

Люксембург занимает 98-е место в рейтинге ФИФА, тогда как Италия идет 12-й.

В марте Скуадра Адзурра сенсационно не попала на ЧМ-2026, уступив в марте в плей-офф боснийцам (1:1, пен. 1:4).

Товарищеский матч. 3 июня 2026

Люксембург – Италия – 0:1

Гол: Франческо Эспозито, 49

Видео гола и обзор матча

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