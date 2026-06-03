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Международные товарищеские матчи
Люксембург
03.06.2026 21:45 – FT 0 : 1
Италия
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03 июня 2026, 23:39 | Обновлено 04 июня 2026, 01:02
265
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Италия минимально обыграла Люксембург. Скуадру Адзурру на ЧМ не увидим

Единственный гол забил Франческо Эспозито на 49-й минуте

03 июня 2026, 23:39 | Обновлено 04 июня 2026, 01:02
265
1 Comments
Италия минимально обыграла Люксембург. Скуадру Адзурру на ЧМ не увидим
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Италии на выезде одержала минимальную победу над Люксембургом (1:0).

Товарищеский матч состоялся 3 июня 2026 года на Stade de Luxembourg.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол во встрече был забит на 49-й минуте. Франческо Эспозито отличился после передачи Никколо Пизилли (0:1).

Сборную Италии в этом матче возглавлял Сильвио Бальдини в статусе исполняющего обязанности.

Люксембург занимает 98-е место в рейтинге ФИФА, тогда как Италия идет 12-й.

В марте Скуадра Адзурра сенсационно не попала на ЧМ-2026, уступив в марте в плей-офф боснийцам (1:1, пен. 1:4).

Товарищеский матч. 3 июня 2026

Люксембург – Италия – 0:1

Гол: Франческо Эспозито, 49

Видео гола и обзор матча

Фотогалерея

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Франческо Пио Эспозито (Италия), асcист Никколо Пизилли.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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12 місце? Аж не віриться, що цей непотреб так високо. Добре, що не пробилися вони на ЧМ Світу. І власне, авторе статті, вони не "сенсаційно не пробилися" туди. 3 раз поспіль - це закономірність) Це вже нікого не дивує)
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