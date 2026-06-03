Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Товарищеские матчи. Дания не сумела обыграть участника ЧМ-2026 из Африки
Международные товарищеские матчи
Албания
03.06.2026 21:00 – FT 0 : 1
Израиль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
03 июня 2026, 23:12 | Обновлено 03 июня 2026, 23:16
218
1

Товарищеские матчи. Дания не сумела обыграть участника ЧМ-2026 из Африки

Сборная Израиля на выезде минимально переиграла команду Албании

03 июня 2026, 23:12 | Обновлено 03 июня 2026, 23:16
218
1 Comments
Товарищеские матчи. Дания не сумела обыграть участника ЧМ-2026 из Африки
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вечером 3 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Сборные команды готовятся к главному футбольному турниру четырехлетия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В бельгийском городе Льеж сборная Дании не сумела обыграть команду ДР Конго, участника ЧМ-2026 из Африки (0:0).

Сборная Израиля на выезде в Тиране минимально переиграла команду Албании (1:0), гол забил Оскар Глух на 73-й минуте.

Сборная ДР Конго на ЧМ-2026 сыграет в группе K с командами Португалии, Узбекистана и Колумбии.

Товарищеские матчи. 3 июня 2026

21:00. Албания – Израиль – 0:1

Гол: Оскар Глух, 73

21:00. ДР Конго – Дания – 0:0

Фотогалерея

По теме:
Фиаско оранжевых. Сборная Нидерландов дома уступила команде из Африки
Италия минимально обыграла Люксембург. Скуадру Адзурру на ЧМ не увидим
Эриксен стал 1-м игроком в истории Дании, сыгравшим за сборную 150 матчей
товарищеские матчи сборная Дании по футболу сборная Израиля по футболу сборная Албании по футболу сборная ДР Конго по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор Оскар Глух
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус Соболенко. Стали известны обе полуфинальные пары Ролан Гаррос 2026
Теннис | 03 июня 2026, 18:19 13
Минус Соболенко. Стали известны обе полуфинальные пары Ролан Гаррос 2026
Минус Соболенко. Стали известны обе полуфинальные пары Ролан Гаррос 2026

Арина проиграла Шнайдер, Хвалиньская выбила Калинскую, Костюк сыграет с Андреевой

Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Футбол | 03 июня 2026, 10:22 36
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба

Матвей может перейти в «Милан»

ФОТО. Забарный активно играет в CS2 на FACEIT после победы в ЛЧ
Киберспорт | 03.06.2026, 21:24
ФОТО. Забарный активно играет в CS2 на FACEIT после победы в ЛЧ
ФОТО. Забарный активно играет в CS2 на FACEIT после победы в ЛЧ
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
Футбол | 03.06.2026, 07:05
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Теннис | 03.06.2026, 08:12
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ничего  не понять по этой игре.
Ответить
0
Популярные новости
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
02.06.2026, 06:44 34
Хоккей
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
03.06.2026, 06:44 29
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
02.06.2026, 08:29 21
Бокс
Усик услышал официальный вердикт. WBC приняла жесткое решение по украинцу
Усик услышал официальный вердикт. WBC приняла жесткое решение по украинцу
03.06.2026, 07:02 6
Бокс
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
02.06.2026, 08:16 10
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
03.06.2026, 11:05 4
Футбол
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
01.06.2026, 20:39 5
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
02.06.2026, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем