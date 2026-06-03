Товарищеские матчи. Дания не сумела обыграть участника ЧМ-2026 из Африки

Подпишитесь на новости Sport.ua

Вечером 3 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Сборные команды готовятся к главному футбольному турниру четырехлетия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В бельгийском городе Льеж сборная Дании не сумела обыграть команду ДР Конго, участника ЧМ-2026 из Африки (0:0).

Сборная Израиля на выезде в Тиране минимально переиграла команду Албании (1:0), гол забил Оскар Глух на 73-й минуте.

Сборная ДР Конго на ЧМ-2026 сыграет в группе K с командами Португалии, Узбекистана и Колумбии.

Товарищеские матчи. 3 июня 2026

21:00. Албания – Израиль – 0:1

Гол: Оскар Глух, 73

21:00. ДР Конго – Дания – 0:0

Фотогалерея