Люксембург – Италия – 0:1. Как забил Эспозито. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Люксембурге
Сборная Италии на выезде одержала минимальную победу над Люксембургом (1:0).
Товарищеский матч состоялся 3 июня на Stade de Luxembourg.
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Единственный гол во встрече был забит на 49-й минуте. Франческо Эспозито отличился после передачи Никколо Пизилли (0:1).
Сборную Италии в этом матче возглавлял Сильвио Бальдини в статусе исполняющего обязанности.
Товарищеский матч. 3 июня 2026
Люксембург – Италия – 0:1
Гол: Франческо Эспозито, 49
Видео гола и обзор матча
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