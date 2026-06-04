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Люксембург
03.06.2026 21:45 – FT 0 : 1
Италия
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04 июня 2026, 00:49 | Обновлено 04 июня 2026, 01:02
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0

Люксембург – Италия – 0:1. Как забил Эспозито. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Люксембурге

04 июня 2026, 00:49 | Обновлено 04 июня 2026, 01:02
14
0
Люксембург – Италия – 0:1. Как забил Эспозито. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Италии на выезде одержала минимальную победу над Люксембургом (1:0).

Товарищеский матч состоялся 3 июня на Stade de Luxembourg.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол во встрече был забит на 49-й минуте. Франческо Эспозито отличился после передачи Никколо Пизилли (0:1).

Сборную Италии в этом матче возглавлял Сильвио Бальдини в статусе исполняющего обязанности.

Товарищеский матч. 3 июня 2026

Люксембург – Италия – 0:1

Гол: Франческо Эспозито, 49

Видео гола и обзор матча

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Франческо Пио Эспозито (Италия), асcист Никколо Пизилли.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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