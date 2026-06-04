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Польша
03.06.2026 21:45 – FT 2 : 2
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04 июня 2026, 01:12 | Обновлено 04 июня 2026, 01:14
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0

Польша – Нигерия – 2:2. Спасительный удар на 90+5 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Варшаве

04 июня 2026, 01:12 | Обновлено 04 июня 2026, 01:14
215
0
Польша – Нигерия – 2:2. Спасительный удар на 90+5 мин. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные Польши и Нигерии сыграли вничью (2:2) в контрольном поединке.

Спарринг состоялся 3 июня в Варшаве на стадионе PGE Narodowy.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева спасли матч в компенсированное время, на 90+5 минуте Пшемыслав Вишневски установил окончательный счет (2:2).

Обе команды не попали в финальную часть чемпионата мира 2026.

Товарищеский матч. 3 июня 2026

Варшава, PGE Narodowy

Польша – Нигерия – 2:2

Голы: Патульски, 45+1, Вишневски, 90+5 – Моффи, 23, Онуачу, 77 (пен.)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Przemyslaw Wisniewski (Польша), асcист Норберт Войтушек.
77’
ГОЛ ! С пенальти забил Пол Онуачу (Нигерия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Кацпер Потульски (Польша), асcист Никола Залевский.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Терем Моффи (Нигерия), асcист Моузес Саймон.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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