Польша – Нигерия – 2:2. Спасительный удар на 90+5 мин. Видео голов и обзор
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Сборные Польши и Нигерии сыграли вничью (2:2) в контрольном поединке.
Спарринг состоялся 3 июня в Варшаве на стадионе PGE Narodowy.
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Хозяева спасли матч в компенсированное время, на 90+5 минуте Пшемыслав Вишневски установил окончательный счет (2:2).
Обе команды не попали в финальную часть чемпионата мира 2026.
Товарищеский матч. 3 июня 2026
Варшава, PGE Narodowy
Польша – Нигерия – 2:2
Голы: Патульски, 45+1, Вишневски, 90+5 – Моффи, 23, Онуачу, 77 (пен.)
Видео голов и обзор матча
События матча
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