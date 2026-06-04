Польша – Нигерия – 2:2. Спасительный удар на 90+5 мин. Видео голов и обзор

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Сборные Польши и Нигерии сыграли вничью (2:2) в контрольном поединке.

Спарринг состоялся 3 июня в Варшаве на стадионе PGE Narodowy.

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Хозяева спасли матч в компенсированное время, на 90+5 минуте Пшемыслав Вишневски установил окончательный счет (2:2).

Обе команды не попали в финальную часть чемпионата мира 2026.

Товарищеский матч. 3 июня 2026

Варшава, PGE Narodowy

Польша – Нигерия – 2:2

Голы: Патульски, 45+1, Вишневски, 90+5 – Моффи, 23, Онуачу, 77 (пен.)

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