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Международные товарищеские матчи
Испания
04.06.2026 22:00 – FT 1 : 1
Ирак
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Чемпионат мира
04 июня 2026, 23:59 | Обновлено 05 июня 2026, 00:22
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0

Сборная Испании не сумела обыграть команду Ирака. Забил Ферран Торрес

Обе команды ведут подготовку к чемпионату мира 2026

04 июня 2026, 23:59 | Обновлено 05 июня 2026, 00:22
112
0
Сборная Испании не сумела обыграть команду Ирака. Забил Ферран Торрес
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 4 июня сборная Испании сыграла вничью со сборной Ирака в товарищеском матче (1:1).

Поединок прошел в испанской Ла-Корунье на стадионе Риасор. Обе команды готовятся к ЧМ-2026.

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Испанцы открыли счет на 16-й минуте, Ферран Торрес замкнул передачу Дани Ольмо.

Однако уже через несколько минут Ирак ответил голом, на 27-й минуте отличился Мерчас Доски.

Матч завершился вничью (1:1). По статистике Испания имела преимущество по владению мячом и моментам, однако реализовать его не сумела.

Товарищеский матч

4 июня 2026. Ла-Корунья (Испания)

Испания – Ирак – 1:1

Голы: Ферран Торрес, 16 – Мерчас Доски, 27

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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