Сборная Испании не сумела обыграть команду Ирака. Забил Ферран Торрес
Обе команды ведут подготовку к чемпионату мира 2026
Вечером 4 июня сборная Испании сыграла вничью со сборной Ирака в товарищеском матче (1:1).
Поединок прошел в испанской Ла-Корунье на стадионе Риасор. Обе команды готовятся к ЧМ-2026.
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Испанцы открыли счет на 16-й минуте, Ферран Торрес замкнул передачу Дани Ольмо.
Однако уже через несколько минут Ирак ответил голом, на 27-й минуте отличился Мерчас Доски.
Матч завершился вничью (1:1). По статистике Испания имела преимущество по владению мячом и моментам, однако реализовать его не сумела.
Товарищеский матч
4 июня 2026. Ла-Корунья (Испания)
Испания – Ирак – 1:1
Голы: Ферран Торрес, 16 – Мерчас Доски, 27
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