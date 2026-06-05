Испания – Ирак – 1:1. Прорыв Феррана Торреса и суперответ. Видео голов
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Ла-Корунье
Вечером 4 июня сборная Испании сыграла вничью со сборной Ирака в товарищеском матче (1:1).
Поединок прошел в испанской Ла-Корунье на стадионе Риасор. Обе команды готовятся к ЧМ-2026.
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Испанцы открыли счет на 16-й минуте, Ферран Торрес совершил прорыв после передачи Дани Ольмо.
Однако уже через несколько минут Ирак ответил голом, на 27-й минуте красивым голом отличился Мерчас Доски.
Товарищеский матч
4 июня 2026. Ла-Корунья (Испания)
Испания – Ирак – 1:1
Голы: Ферран Торрес, 16 – Мерчас Доски, 27
Видео голов и обзор матча
События матча
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