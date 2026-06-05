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  4. Испания – Ирак – 1:1. Прорыв Феррана Торреса и суперответ. Видео голов
Международные товарищеские матчи
Испания
04.06.2026 22:00 – FT 1 : 1
Ирак
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Чемпионат мира
05 июня 2026, 01:32 | Обновлено 05 июня 2026, 01:34
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0

Испания – Ирак – 1:1. Прорыв Феррана Торреса и суперответ. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Ла-Корунье

05 июня 2026, 01:32 | Обновлено 05 июня 2026, 01:34
13
0
Испания – Ирак – 1:1. Прорыв Феррана Торреса и суперответ. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 4 июня сборная Испании сыграла вничью со сборной Ирака в товарищеском матче (1:1).

Поединок прошел в испанской Ла-Корунье на стадионе Риасор. Обе команды готовятся к ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Испанцы открыли счет на 16-й минуте, Ферран Торрес совершил прорыв после передачи Дани Ольмо.

Однако уже через несколько минут Ирак ответил голом, на 27-й минуте красивым голом отличился Мерчас Доски.

Товарищеский матч

4 июня 2026. Ла-Корунья (Испания)

Испания – Ирак – 1:1

Голы: Ферран Торрес, 16 – Мерчас Доски, 27

Видео голов и обзор матча

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Мерхас Доски (Ирак), асcист Akam Hashem.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Испания), асcист Дани Ольмо.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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