ДЕМЕТРАДЗЕ: «Нигде больше так не зарабатывал, как в донецком Металлурге»

Известный в прошлом футболист вспомнил, как играл в Украине

  • 26.05.2021 10:36
  • 1310 просмотров
  • 1 комментарий
ДЕМЕТРАДЗЕ: «Нигде больше так не зарабатывал, как в донецком Металлурге»
© football24

Бывший нападающий киевского «Динамо» и донецкого «Металлурга» Георгий Деметрадзе сравнил заработки в обоих клубах, а также поговорил о своем бывшем партнере Яя Туре.   

«Я трижды приходил в донецкий «Металлург» и эта команда стала для меня родной. В донецком «Металлурге» я провел очень много времени, стал лучшим бомбардиром, сложились прекрасные отношения с болельщиками. Я полюбил Донецк.

Получал больше чем в «Динамо»? Не просто больше, а гораздо. Наверное, раза в три больше. Сумму не могу назвать, но она была очень приличная. Нигде так много не зарабатывал, как в донецком «Металлурге». 

Яя Туре? Он еще совсем молодым приехал. В том «Металлурге» было полно сильных ребят – Джамараули, Закарлюка, Чечер, Ткаченко, Мендоса, Меликян, Шищенко. Команда очень приличная. Мы были третьей силой в Украине. По Яя Туре было видно, что человек далеко пойдет. Очень мощный, техничный, с прекрасным видением поля. Мог и обвести, и протаранить, и головой сыграть. Совершенно не удивлен, что он в «Барселону» и «Манчестер Сити» попал», - сказал Деметрадзе.

Читайте также: Александр ХАЦКЕВИЧ: «С Каладзе и Деметрадзе было очень весело».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — FanDay

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    sahka1981
    online
      sahka1981, 26.05.2021 10:59
    +1
    " были третьей силой в Украине." Было дело, приличная команда была, постоянно кусали ДК и сдавали ШД. Помнится в последнем туре с ШД отпустили всех легов по домам, а матч за 1 место был, но все все понимали... И Сабо очень хотел для МД памятник поставить, если те будут нормально с ЩД играть.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 26.05.2021 10:59
    +1
    " были третьей силой в Украине." Было дело, приличная команда была, постоянно кусали ДК и сдавали ШД. Помнится в последнем туре с ШД отпустили всех легов по домам, а матч за 1 место был, но все все понимали... И Сабо очень хотел для МД памятник поставить, если те будут нормально с ЩД играть.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности