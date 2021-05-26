ДЕМЕТРАДЗЕ: «Нигде больше так не зарабатывал, как в донецком Металлурге»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и донецкого «Металлурга» Георгий Деметрадзе сравнил заработки в обоих клубах, а также поговорил о своем бывшем партнере Яя Туре.

«Я трижды приходил в донецкий «Металлург» и эта команда стала для меня родной. В донецком «Металлурге» я провел очень много времени, стал лучшим бомбардиром, сложились прекрасные отношения с болельщиками. Я полюбил Донецк.

Получал больше чем в «Динамо»? Не просто больше, а гораздо. Наверное, раза в три больше. Сумму не могу назвать, но она была очень приличная. Нигде так много не зарабатывал, как в донецком «Металлурге».

Яя Туре? Он еще совсем молодым приехал. В том «Металлурге» было полно сильных ребят – Джамараули, Закарлюка, Чечер, Ткаченко, Мендоса, Меликян, Шищенко. Команда очень приличная. Мы были третьей силой в Украине. По Яя Туре было видно, что человек далеко пойдет. Очень мощный, техничный, с прекрасным видением поля. Мог и обвести, и протаранить, и головой сыграть. Совершенно не удивлен, что он в «Барселону» и «Манчестер Сити» попал», - сказал Деметрадзе.

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