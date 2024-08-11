Известный экс-игрок Шахтера завершил карьеру и стал агентом у Шаблия

Нынешнее лето стало последним в игровой карьере экс-полузащитника «Шахтера» и сборной Чехии Томаша Хюбшмана.

42-летний ветеран, который после ухода из стана «горняков» в 2014 году выступал за чешский «Яблонец», решил завершить выступления на поле и сфокусироваться на агентской деятельности.

Отмечается, что Хюбшман формально переходит работать в спортивное агентство Pro Star Agency, которое курирует известный украинский агент Вадим Шаблий. В то же время Хюбшман планирует продолжать тесное сотрудничество с «Яблонецом» в спортивном отделе клуба, однако конкретная роль экс-футболиста будет определена позднее.

«Годы в «Яблонеце» утекли как вода, мы пережили прекрасные времена, дважды играли в основной сетке еврокубков, несколько раз попадали в тройку лучших, играли в нескольких финалах Кубка Чехии. Это был хороший период, но время не остановить. Теперь передо мной стоит новый вызов: я передам свой опыт молодым игрокам, чтобы они могли построить успешную и долгую карьеру. Я также рад, что мы с господином Пельтой (один из руководителей «Яблонеца» – прим. ред.) нашли общий язык как в 2014 году, когда я покинул донецкий «Шахтер», так и сейчас с моей новой ролью в футбольной среде», – сказал Хюбшман.

Напомним, Томаш Хюбшман выступал за «Шахтер» с 2004 по 2014 годы. Сыграл за «оранжево-черных» 285 официальных поединков, в которых отличился 10 забитыми мячами и 7 ассистами.