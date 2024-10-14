ФОТО. Игрок сборной получил жуткую травму перед пропущенным голом от Чехии
Сергей Ребров заменил Алексея Гуцуляка на Александра Зубкова в середине первого тайма
14 октября проходит матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.
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Поединок проходит на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
На 18-й минуте чехи вышли вперед. Гол оформил Лукаш Черв.
За секунду до забитого мяча игрок сине-желтых Алексей Гуцуляк столкнулся головой с Томашем Соучеком (видео момента в Telegram).
Удар пришелся прямо в челюсть. Гуцуляк на мгновение потерял сознание. Благодаря оперативному вмешательству врачей Алексей покидал поле уже в сознании. Его наставник сборной Украины Сергей Ребров заменил на Александра Зубкова.
ФОТО. Игрок сборной получил жуткую травму перед пропущенным голом от Чехии
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