Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Игрок сборной получил жуткую травму перед пропущенным голом от Чехии
Лига наций
14 октября 2024, 22:20 | Обновлено 14 октября 2024, 22:26
2624
0

ФОТО. Игрок сборной получил жуткую травму перед пропущенным голом от Чехии

Сергей Ребров заменил Алексея Гуцуляка на Александра Зубкова в середине первого тайма

14 октября 2024, 22:20 | Обновлено 14 октября 2024, 22:26
2624
0
ФОТО. Игрок сборной получил жуткую травму перед пропущенным голом от Чехии

14 октября проходит матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

На 18-й минуте чехи вышли вперед. Гол оформил Лукаш Черв.

За секунду до забитого мяча игрок сине-желтых Алексей Гуцуляк столкнулся головой с Томашем Соучеком (видео момента в Telegram).

Удар пришелся прямо в челюсть. Гуцуляк на мгновение потерял сознание. Благодаря оперативному вмешательству врачей Алексей покидал поле уже в сознании. Его наставник сборной Украины Сергей Ребров заменил на Александра Зубкова.

ФОТО. Игрок сборной получил жуткую травму перед пропущенным голом от Чехии

По теме:
ВИДЕО. Прямо в челюсть. Спортивный врач оценил травму Гуцуляка
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Чехии
Врачи работают. Стало известно состояние травмированного Гуцуляка
Алексей Гуцуляк сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Украина - Чехия Лига наций Томаш Соучек травма травма головы потеря сознания фото
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Футбол | 14 октября 2024, 20:56 21
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН

Матч 4-го тура Лиги наций завершился со счетом 1:0 в пользу албанцев, гол на счету Асллани

Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 14 октября 2024, 19:05 41
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Закрепить начатое в предыдущем поединке

ВИДЕО. Дальний удар. Украина пропустила от Чехии на 18-й минуте
Футбол | 14.10.2024, 22:12
ВИДЕО. Дальний удар. Украина пропустила от Чехии на 18-й минуте
ВИДЕО. Дальний удар. Украина пропустила от Чехии на 18-й минуте
Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера
Футбол | 14.10.2024, 10:00
Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера
Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
Футбол | 14.10.2024, 12:20
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто выиграл 12:0? Определены все обладатели путевок на ЧМ-2025 от Европы
Кто выиграл 12:0? Определены все обладатели путевок на ЧМ-2025 от Европы
13.10.2024, 13:07
Футбол
«Он машина, без жира!» Браун назвал результат реванша Усик – Фьюри
«Он машина, без жира!» Браун назвал результат реванша Усик – Фьюри
13.10.2024, 07:55
Бокс
Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу
Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу
12.10.2024, 23:52 3
Футбол
100% показатель. Румыния с Луческу снова разгромила соперника в Лиге наций
100% показатель. Румыния с Луческу снова разгромила соперника в Лиге наций
12.10.2024, 23:52 2
Футбол
Не шоу, а треш. Бивол и Бетербиев определили абсолютного чемпиона мира
Не шоу, а треш. Бивол и Бетербиев определили абсолютного чемпиона мира
13.10.2024, 01:50 116
Бокс
Соперник Украины U-21 забил пять голов в своем матче
Соперник Украины U-21 забил пять голов в своем матче
13.10.2024, 04:40
Футбол
Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
13.10.2024, 13:21 12
Теннис
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
14.10.2024, 08:22 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем