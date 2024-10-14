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Лига наций
14 октября 2024, 22:12 | Обновлено 14 октября 2024, 22:42
1810
0

ВИДЕО. Дальний удар. Украина пропустила от Чехии на 18-й минуте

Лукаш Черв поразил ворота сине-желтых в середине первого тайма

14 октября 2024, 22:12 | Обновлено 14 октября 2024, 22:42
1810
0
ВИДЕО. Дальний удар. Украина пропустила от Чехии на 18-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября проходит матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

На 18-й минуте чехи вышли вперед благодаря голу Лукаша Черва. Хавбек поразил ворота Анатолия Трубина с дальней дистанции.

Для Черва этот мяч стал первым в футболке национальной команды.

❗️ ВИДЕО. Дальний удар. Украина пропустила от Чехии на 18-й минуте

ГОЛ! 0:1 Черв, 18 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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