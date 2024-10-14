14 октября проходит матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

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Поединок проходит на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

На 18-й минуте чехи вышли вперед благодаря голу Лукаша Черва. Хавбек поразил ворота Анатолия Трубина с дальней дистанции.

Для Черва этот мяч стал первым в футболке национальной команды.

❗️ ВИДЕО. Дальний удар. Украина пропустила от Чехии на 18-й минуте

ГОЛ! 0:1 Черв, 18 мин.