Лига наций14 октября 2024, 22:12 | Обновлено 14 октября 2024, 22:42
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ВИДЕО. Дальний удар. Украина пропустила от Чехии на 18-й минуте
Лукаш Черв поразил ворота сине-желтых в середине первого тайма
14 октября 2024, 22:12 | Обновлено 14 октября 2024, 22:42
1810
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14 октября проходит матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
На 18-й минуте чехи вышли вперед благодаря голу Лукаша Черва. Хавбек поразил ворота Анатолия Трубина с дальней дистанции.
Для Черва этот мяч стал первым в футболке национальной команды.
❗️ ВИДЕО. Дальний удар. Украина пропустила от Чехии на 18-й минуте
ГОЛ! 0:1 Черв, 18 мин.
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