Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН

14 октября состоялся матч 4-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Албании.

Поединок прошел на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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Единственный гол на 48-й минуте забил Кристьян Асллани. Ассист на хавбека отдал Индрит Туци.

Звездные грузинские футболисты Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе провели на поле весь поединок, но голевыми действия отличиться не сумели.

Арендованный Гранадой у Динамо Георгий Цитаишвили начал встречу на скамейке запасных и вышел на 81-й вместо Луки Лочошвили. Гиорги Гочолеишвили, который выступает за Копенгаген на правах аренды из Шахтера, отсидел на скамейке запасных все 90 минут.

Благодаря это победе Албания набрала 6 очков в квартете. Грузины и албанцы в одной группе играют вместе с Украиной и Чехией, которые проведут очный поединок 4-го тура 14 октября в 21:45 по Киеву. В Live-таблице у трех команд по 6 пунктов: Грузия, Чехия и Албания. Украинцы с 3 баллами пока что располагаются на последнем, 4-м месте.

Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 1. 4-й тур

Грузия – Албания – 0:1

Гол: Асллани, 48