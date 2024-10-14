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Лига наций УЕФА. Лига B
Грузия
14.10.2024 19:00 – FT 0 : 1
Албания
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Лига наций
14 октября 2024, 20:56 | Обновлено 14 октября 2024, 21:12
3343
11

Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН

Матч 4-го тура Лиги наций завершился со счетом 1:0 в пользу албанцев, гол на счету Асллани

14 октября 2024, 20:56 | Обновлено 14 октября 2024, 21:12
3343
11
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября состоялся матч 4-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Албании.

Поединок прошел на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 48-й минуте забил Кристьян Асллани. Ассист на хавбека отдал Индрит Туци.

Звездные грузинские футболисты Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе провели на поле весь поединок, но голевыми действия отличиться не сумели.

Арендованный Гранадой у Динамо Георгий Цитаишвили начал встречу на скамейке запасных и вышел на 81-й вместо Луки Лочошвили. Гиорги Гочолеишвили, который выступает за Копенгаген на правах аренды из Шахтера, отсидел на скамейке запасных все 90 минут.

Благодаря это победе Албания набрала 6 очков в квартете. Грузины и албанцы в одной группе играют вместе с Украиной и Чехией, которые проведут очный поединок 4-го тура 14 октября в 21:45 по Киеву. В Live-таблице у трех команд по 6 пунктов: Грузия, Чехия и Албания. Украинцы с 3 баллами пока что располагаются на последнем, 4-м месте.

Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 1. 4-й тур

Грузия – Албания – 0:1

Гол: Асллани, 48

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Кристьян Асллани Жорж Микаутадзе Георгий Цитаишвили Гиорги Гочолеишвили сборная Грузии по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Хвича Кварацхелия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 11
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BATI-GOOOOOL
Якщо чесно то я думав та і бажав після того  як ми перемогли грузинів що після 4 турів у всіх буде по 6 очок.Теперь наш віхід через 40 хвилин.
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+6
Первый Среди Равных
Та ладно вам ребята. Як не крути, можеш на Євро вийти, в плей-офф вийти, але всеодно Грузія - це маленька країна і в цілому несильна збірна. Отакі успіхи як у них були в цьому році - це просто виключення, таке час від часу трапляється, складаються так обставини  коли маленька несильна країна "вистрілює", Євро-Євром, але Грузія залишилась Грузією, ніякий це не топ і не околотоп, це з натяжкою середняк.
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+5
adidas777
Грузинський футбол вже не на підйомі?   Якщо серйозно, дуже переоцінена збірна. На ділі скромний навколосередняк, який вистрілив спіймавши кураж у короткому часовому відрізку.
Нічого сенсаційного в цьому результаті немає абсолютно.
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+4
MIRRA
Євро зіграло злий жарт - піймали зірочку
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+4
Pixelman
Тепер тільки перемога над Чехами, інший результат не приймається!
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+4
zzg77
Опять поле виновато!
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+3
AndiM
Ета всьо апазіция і сша , іспортілі полє чтоби маладая каманда кахі каладзе нє виграла чемпіонат міра.
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+2
Diesel
у нас в групі по суті всі команди рівні
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+1
Tower Bridge
Чем шокировали?)))  Взяли реванш за домашние 0:1 и всё.  Но  грузы подставили нас по полной.
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-2
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