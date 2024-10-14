Лига наций14 октября 2024, 04:45 |
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Грузия – Албания. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги наций 2024/25
14 октября 2024, 04:45 |
87
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14 октября состоится матч 4-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Албании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Грузины и албанцы в одном квартете выступают вместе с Украиной и Чехией. После четырех туров Грузия с 6 очками делит с Чехией первое место, а Албания и Украина набрали по 3 пункта.
Грузия – Албания. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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