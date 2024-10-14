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14.10.2024 19:00 - : -
Албания
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Лига наций
14 октября 2024, 04:45 |
87
0

Грузия – Албания. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги наций 2024/25

14 октября 2024, 04:45 |
87
0
Грузия – Албания. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября состоится матч 4-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Грузины и албанцы в одном квартете выступают вместе с Украиной и Чехией. После четырех туров Грузия с 6 очками делит с Чехией первое место, а Албания и Украина набрали по 3 пункта.

Грузия – Албания. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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