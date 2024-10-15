14 октября состоялся матч 4-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Албании.

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Поединок прошел на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 48-й минуте забил Кристьян Асллани. Голкипер хозяев Гиорги Мамардашвили даже не прыгнул.

Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 1. 4-й тур

Грузия – Албания – 0:1

Гол: Асллани, 48

Видеообзор матча: