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  4. Грузия – Албания – 0:1. Мамардашвили даже не прыгнул. Видео гола и обзор
Лига наций УЕФА. Лига B
Грузия
14.10.2024 19:00 – FT 0 : 1
Албания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
15 октября 2024, 01:43 |
62
0

Грузия – Албания – 0:1. Мамардашвили даже не прыгнул. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги наций 2024/25

15 октября 2024, 01:43 |
62
0
Грузия – Албания – 0:1. Мамардашвили даже не прыгнул. Видео гола и обзор
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14 октября состоялся матч 4-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 48-й минуте забил Кристьян Асллани. Голкипер хозяев Гиорги Мамардашвили даже не прыгнул.

Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 1. 4-й тур

Грузия – Албания – 0:1

Гол: Асллани, 48

Видеообзор матча:

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Кристьян Аслани (Албания).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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