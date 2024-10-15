Грузия – Албания – 0:1. Мамардашвили даже не прыгнул. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги наций 2024/25
14 октября состоялся матч 4-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Албании.
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Поединок прошел на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 48-й минуте забил Кристьян Асллани. Голкипер хозяев Гиорги Мамардашвили даже не прыгнул.
Лига наций 2024/25. Дивизион В
Группа 1. 4-й тур
Грузия – Албания – 0:1
Гол: Асллани, 48
Видеообзор матча:
События матча
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