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14.10.2024 19:00 - : -
Албания
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Лига наций
14 октября 2024, 03:38 |
52
0

Грузия – Албания. Прогноз и анонс на матч соперников Украины в Лиге наций

Поединок состоится 14 октября в 19:00 по Киеву

14 октября 2024, 03:38 |
52
0
Грузия – Албания. Прогноз и анонс на матч соперников Украины в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября на «Стадионе имени Михаила Месхи» пройдет матч 4-го тура Лиги Наций, в котором сборная Грузии встретится со сборной Албании. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Грузия

Команда прямо сейчас переживает лучший год в истории - пожалуй, нечто подобное было только в момент завоевание тбилисским Динамо Кубка УЕФА. Но то давняя история, которой осталось мало живых свидетелей, а новые триумфы создают Хвича и компания прямо сейчас. В марте подопечные Саньоля, выиграв у Люксембурга в основное время и у Греции по пенальти, добыли историческую, первую путевку на Евро. Уже на самом турнире дебютант, начав с поражения, набрал 4 очка в группе и вышел в плей-офф. Ну, а там ждала Испания, впрочем, которой получилось забить первыми, и только потом получить сполна в ответ. Не сбавляя обороты, крестоносцы в сентябре стартовали на новом для себя уровне в Лиге Наций с разгромной победы над Чехией. Потом минимально, но выиграли и у албанцев на выезде. Это окно начиналось с поединка против украинцев. Там при достаточно равной игре уступили из-за гола Мудрика.

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Албания

Сборная тоже пережила подъем, точнее, отвоевала позиции, на которых уже была не так давно. Ведь красно-черные дебютировали на Евро еще в 2016-м году, но только Силвиньо повторил успех. Причем, в отличие от тех же грузин, его подопечные квалифицировались напрямую, еще и выиграв в прошлом году группу. Но на Евро, угодив в сложнейшую группу, аутсайдер вырвал только 1 ничью, с хорватами, хотя бороться пытался со всеми. Зато в сентябре сразу выиграл у котирующейся повыше Украины - и, возможно, недооценив, сразу после этого дома получил 0:1 от Грузии. В октябре с чехами очень быстро пропустили, и в итоге проиграли 0:2.

Статистика личных встреч

Крестоносцы и в целом имеют преимущество, и не проигрывают вот уже шесть раз, поровну матчей на этом отрезке выиграв и закончив вничью.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех Хвичи и компании. Грузины играют дома - в таких условиях они выиграют (коэффициент - 1,97).

Прогноз Sport.ua
Грузия
14 октбря 2024 -
19:00
Албания
Победа Грузии 1.97 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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